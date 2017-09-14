RSS
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 10:31

[/quote]
Так що там, гарні умови пропонують?[/quote]
Вряд ли. Скорее всего что-то ближе к "А ты походи по рынку, поторгуйся!" (с)
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 10:44

  Hotab написав:
  Schmit написав:І що Трамп сказав не так?
У квітні нам викатили 7 пунктів, які передбачали зупинку по ЛБЗ - Зеленському тоді не підійшло, шанс втратили. Тепер Зе на словах вже згоден на ЛБЗ, але наше становище погіршилось і 7 пунктів перетворились у більш жорсткі 28.
Знову не підходить, "а ось у нас є контрплан, а дайте нам гарантії і 5-у статтю, а віддайте Запорізьку АЕС, яку ми тупо здали у 2022..." - торгуємось так, ніби перемагаємо щодня, ніби у Зе є якісь тузи (хоча б ті ж фламінги) в рукаві.

Так що там, гарні умови пропонують?

У квітні були більш менш, тепер значно погіршились.
Напевно потрібно ще трохи попотужнічать і умови точно покращаться.
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 10:51

  Hotab написав:Так що там, гарні умови пропонують?

Треба ще трохи повоювати/почекати, тоді кращі запропонують.
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 11:05

до покращень

  _hunter написав:
Так що там, гарні умови пропонують?

Вряд ли. Скорее всего что-то ближе к "А ты походи по рынку, поторгуйся!" (с)

Ще можна почекати, і перефразовуючи класика: "до покращень доживуть не тільки лиш всі, мало хто зможе"
