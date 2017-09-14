[/quote]
Так що там, гарні умови пропонують?[/quote]
Вряд ли. Скорее всего что-то ближе к "А ты походи по рынку, поторгуйся!" (с)
|
|
|
Додано: Чет 15 січ, 2026 10:31
[/quote]
Так що там, гарні умови пропонують?[/quote]
Вряд ли. Скорее всего что-то ближе к "А ты походи по рынку, поторгуйся!" (с)
Додано: Чет 15 січ, 2026 11:05
до покращень
Додано: Чет 15 січ, 2026 11:26
Как сообщили в МИД Туркменистана, 14 января 2026 года береговые службы страны получили сигнал SOS от иранского сухогруза Rona, терпящего бедствие в Каспийском море.
С тонущего судна удалось спасти 14 человек – предварительно, это граждане Ирана и Индии. Причины и обстоятельства инцидента пока неизвестны.
По данным отслеживания маршрутов, Rona регулярно курсировал между иранскими портами на Каспии и российскими Астраханью, Махачкалой и Азовом – портами, которые считаются основным каналом поставок иранского вооружения в рф. В момент аварии судно выполняло очередной рейс из Ирана в Астрахань.
Додано: Чет 15 січ, 2026 11:58
Легше зайця навчити палити..))
Schmit, вам скільки разів пояснювали, що у всіх пропонованих Україні мирних планах НЕМАЄ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ? Тому погоджуватися на вихід з Донбасу чи з інших неокупованих територій - це шлях до втрати всієї країни. Чому ви не можете цього зрозуміти? Будапештський меморандум і вже 11+ років війни з рф вас нічого не навчили?
Додано: Чет 15 січ, 2026 12:11
Додано: Чет 15 січ, 2026 12:12
Додано: Чет 15 січ, 2026 12:13
fler
Вам скільки разів повторювали, що ніяких гарантій безпеки не буде і бути не може. Єдина гарантія - не будувати дороги замість ракет одразу після встановлення перемир'я. Щодо виходу з Донбасу, то у квітні цього ще не вимагалось, але почекали, попотужнічали і...
Додано: Чет 15 січ, 2026 12:14
А есть вероятность, что Штаты гарантии таки дадут? 🤔 - Трамп мыслит категориями выгодно/не выгодно - что эта страна ТАКОГО ему может предложить - что бы Трамп решил жизни своих граждан под угрозу ставить?..
Вопрос "будет ли Европа гарантии давать?" - даже поднимать не стоит
Додано: Чет 15 січ, 2026 12:19
Для роздумів
Секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова розповіла, чому в Кремлі сподівалися на Трампа, як історія з Венесуелою та Іраном б'є по Кремлю і чому запуски "Орешніка" по Україні не роблять з РФ конкурента США.
Більшість російської еліти – політичної, економічної, бізнес-еліти – давно хоче, щоб війна закінчилася. Я вже не кажу про населення, велика частина якого теж хоче припинення війни на будь-яких умовах.
Але, як ми бачимо навіть з виступу Путіна під час Різдва – зверніть увагу, в якому храмі він перебував: на території військової частини Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії. Тобто він боїться навіть зайти в інший храм. Йому необхідно, щоб навколо стояли розвідники – а то раптом щось піде не так.
Після обрання Трампа президентом у кремлівських еліт були на нього великі надії. Можливо, читачам це здасться смішним, але це правда: вони сподівалися, що Трамп зможе вмовити Путіна піти у відставку. І це саме по собі є свідченням того, наскільки всі втомилися від того, що відбувається.
Венесуельська ситуація б'є по позиціях Путіна дуже сильно. Вся спільнота просто в шоці від того, що відбувається. У шоці від того, як насправді може виглядати "спеціальна операція": не чотири роки війни, а три години. І це вже зовсім інша історія. Друга важлива історія – це захоплення танкерів. Коли супроводжуючі кораблі і підводні човни розвернулися і пішли, а американці спокійно висадилися і привели танкери туди, куди їм було потрібно.
Все це демонструє абсолютну слабкість сьогоднішньої Росії, її повну нездатність протистояти Сполученим Штатам. Скільки б Путін не запускав "Орешників" (а їх у нього мало, і масово запускати їх не вийде), від цього він не стає лідером наддержави. І це очевидно, в першу чергу, військовим кореспондентам, які уважно стежать за тим, що відбувається на фронтах.
Повна версія:
Додано: Чет 15 січ, 2026 12:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
|