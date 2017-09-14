|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 12 бер, 2026 09:25
Спеціальний посланник Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив про проведення переговорів із представниками рф, які очолив спецпосланець кирило дмитрієв. Про це Віткофф написав у соцмережі Х.
Зустріч відбулася на території штату Флорида за участі впливових фігур американської адміністрації, зокрема Джареда Кушнера та старшого радника Білого дому Джоша Груенбаума. Сторони утрималися від детальних коментарів щодо змісту обговорень, обмежившись підтвердженням самого факту контакту та наміром продовжувати подальшу взаємодію.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 6200
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1215 раз.
- Подякували: 1337 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 бер, 2026 09:55
fox767676 написав: Schmit написав:
"Щоб як в Європі"?. А чи варто нам бути щитом і хвортецею цього євродурдому?
То може треба було будувати "ідеальний євросоюз" усередині України, шукаючи спільну мову з Кримом,Донбасом,Харковом,Одесою, а не зневажати їх вибір ("ну тупі, не розуміють що в Європі краще"). Саме така політика європоклоніння та зневаги свого проводилася помаранчевими лідерами думок, навіть типу "прагматик" романенко писав саме так.
Початково за габаритами та строкатістю Україна була як Австругорська імперія чи майже як ядро ЄС Франція+ФРН
або як сама ФРН, або як СРІ германського народу, або як Швейцарія, або та ж Австрія, чомусь в нас тут унітарна києвоцентрична республіка із найсенаторнішими Палпатіном на історичному тлі периферії 4х імперій
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42547
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1633 раз.
- Подякували: 2879 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Чет 12 бер, 2026 10:04
stm написав: Banderlog написав:
з чого ти взяв що твої нікчемні дописи когось нервують?
Де звязок між демобілізацією і переговорами?
Хіба на 5й рік війни не пора людей замінити? Питання не до України а до режиму зеленського і прочіх диванних армовірівців скільки ви думаєтеивідсиджуватись за нашими спинами?
Ще рік? 2? 3?
А ви б на нашому чи режимі зеленьського місці себе б відпустили?
так десь в січні 24.
Бо ви тут розказуєте що мобілізація провалена...
а на яких умовах ви хочете мобілізовувати "сферичного песікота"?
нас влада обманула казали що війна закінчиться бистро зараз стведжує, що ще 3, 4 роки...
окрім того довіри до влади вже ні в кого в військах нема.
То як ви хочете продовжувати мобілізацію? Брехнею, що ми втомились і не контачим з начальством тому ідем в сзч?
Армія це система від конкретного командира малозалежна і третина сзч втомились одразу
( третина з тих що ідуть, іде в перший місяць в частині. )
Народ не бачить перспектив, світла в кінці тунелю.
Силовими методами і штрафбатами ви діяти не хочете .
в рф перевага в кількості і якості особового складу накопичується.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4895
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 12 бер, 2026 10:18
ЛАД написав:
P.s. О безбожниках и верующих вы сильно увлеклись. Или вы хотите теократическую державу с государственной религией по образцу Ирана?
увльокся ? Чому?
Да, я хочу щоб при владі були віруючі люди а не атеїсти і ворожбити.
Ви вважаєте що церква повинна підтримувати гонителів тільки тому що за них 7 років тому проголосувало 75 процентів тих що прийшло на вибори?
Так я нагадаю що виборча програма тоді була протилежна до дій зараз.
З якої радості церква як організація має підтримувати цей режим?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4895
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 12 бер, 2026 10:22
Banderlog написав:
в рф перевага в кількості і якості особового складу накопичується.
Це невірне твердження. Останній витік даних 62% - загиблими, 38% - поранення. Вибувають вони серйозно.
Так, я не хочу мобілізації у масках без бодікамер. Це вкрай погана практика.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6357
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 бер, 2026 10:35
Banderlog написав:
а на яких умовах ви хочете мобілізовувати "сферичного песікота"?
у патріотів свій фронт, єдиний варіант їх мобілізувати це по безпредєлу - в темному провулку розірвати бумажку про відстрочку і протягом ночі відвезти прямо у Скалу
Banderlog написав:
Народ не бачить перспектив, світла в кінці тунелю.
це так, але ліквідатори тримають всі нитки в своїх руках і щотижня малюють опитування про 146% за "останню вербу" та "скільки потрібно"
Banderlog написав:
Силовими методами і штрафбатами ви діяти не хочете .
це теж шлях в нікуди, армія рабів яких в три рази менше, не переможе армію контрактників яких більше
Banderlog написав:
в рф перевага в кількості і якості особового складу накопичується.
- зате у нас в тилу накопичується рекордна кількість поліцаїв, сбу, тцк, всп та прикордонників на квадратний метр. Скоро вийдемо на показник 10 шт ненавчених амбалів на кожного необлікованого 58-річного інстультника-тракториста
Востаннє редагувалось Letusrock
в Чет 12 бер, 2026 10:37, всього редагувалось 1 раз.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 3037
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 бер, 2026 10:35
stm написав: Banderlog написав:
в рф перевага в кількості і якості особового складу накопичується.
Це невірне твердження. Останній витік даних 62% - загиблими, 38% - поранення. Вибувають вони серйозно.
Так, я не хочу мобілізації у масках без бодікамер. Це вкрай погана практика.
це наявна практика, і результати її не достатні даж не для ротації а навіть для заміни втрат списання та дезертирства.
Про чисельність вірне твердження.
Давайте в студію порівняння чисельності сил оборони України та окупаційних військ рф по роках з лютого 22р по лютий 26.
Ваші цифри не зрозумів, 62 і 38 це процент від чого? Від загальної кількості бойових втрат? І?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4895
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|36
|236555
|
|
|1493
|441825
|
|
|6076
|1167209
|
|