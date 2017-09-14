RSS
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 12:33

  fler написав:Schmit, вам скільки разів пояснювали, що у всіх пропонованих Україні мирних планах НЕМАЄ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ? Тому погоджуватися на вихід з Донбасу чи з інших неокупованих територій - це шлях до втрати всієї країни. Чому ви не можете цього зрозуміти? Будапештський меморандум і вже 11+ років війни з рф вас нічого не навчили?

fler, вам скільки разів пояснювали, що ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ НЕ ІСНУЄ?
Невже Будапештський меморандум вас нічого не навчив: Коли його підписували - то гарантії були, а коли треба виконувати - то гарантій немає. :D
Чому ви думаєте що з новим папірчиком під новою назвою буде по-іншому?
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 12:36

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Ха! - ну вот и ответ всем "нытикам" на тему "а какие есть ваши доказательства, кто именно сделку тормозит?". На максимально возможном уровне (ок, по мнению некоторых - на втором месте по "максимальности").

Вчора говорив, що х... не хоче миру.

Я что-то пропустил? 🤔
Или "вчера" - это "два месяца назад"? - до того, как он про обновленный План договорился?..
