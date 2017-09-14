RSS
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 14:05

  fler написав:
  andrijk777 написав:
  fler написав:Schmit, вам скільки разів пояснювали, що у всіх пропонованих Україні мирних планах НЕМАЄ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ? Тому погоджуватися на вихід з Донбасу чи з інших неокупованих територій - це шлях до втрати всієї країни. Чому ви не можете цього зрозуміти? Будапештський меморандум і вже 11+ років війни з рф вас нічого не навчили?

fler, вам скільки разів пояснювали, що ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ НЕ ІСНУЄ?

про шо тоді мова?

про бабло, вестимо - сама Европа банкет не потянет. :oops: А как будут выглядеть гарантии - Германия вот совсем недавно показала - "15к солдат на границе ЕС"...
2
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 14:09

  fler написав:Schmit, вам скільки разів пояснювали, що у всіх пропонованих Україні мирних планах НЕМАЄ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ? Тому погоджуватися на вихід з Донбасу чи з інших неокупованих територій - це шлях до втрати всієї країни. Чому ви не можете цього зрозуміти? Будапештський меморандум і вже 11+ років війни з рф вас нічого не навчили?


план Дмитрієва-Віткофа Трамп відправив в топку, до рудого павліна дійшло , що пуйло водив його за ніс з середини листопада, в тім у 47 президента стало більше внутрішніх проблем (події з Мадуро справили враження на європейських лідерів (ну може не на бункерного діда), на американців не дуже, і ось чому (подивіться відео)

Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 14:12

andrijk777

такі як fler просто хочуть продовження війни.

[/list]
Навіщо??
От «такі як бігунець» хочуть миру на будь яких капітуляційних умовах - це мені дуже зрозуміло. Хоче додомку, але в розшуку і феберже зразу стисне ТЦК. А навіщо «таким як Флер» війна?
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 14:13

  Примат написав:
  Xenon написав:
🤡 путін зберігає відкритість для завершення війни, позиція Кремля всім відома, і для Зеленського настав час приймати рішення, — пєсков

зеленский царь? ересь какая-то


Хенон тагне лайно з кремлівських помийок,
це не повага до всіх нас,
чи він провокатор за гроші
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 14:15

andrijk777 розумова затримка на рівні 7 річної дитини
