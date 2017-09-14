|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 15 січ, 2026 14:05
fler написав: andrijk777 написав: fler написав:
Schmit, вам скільки разів пояснювали, що у всіх пропонованих Україні мирних планах НЕМАЄ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ? Тому погоджуватися на вихід з Донбасу чи з інших неокупованих територій - це шлях до втрати всієї країни. Чому ви не можете цього зрозуміти? Будапештський меморандум і вже 11+ років війни з рф вас нічого не навчили?
fler, вам скільки разів пояснювали, що ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ НЕ ІСНУЄ?
про шо тоді мова?
про бабло, вестимо - сама Европа банкет не потянет.
А как будут выглядеть гарантии - Германия вот совсем недавно показала - "15к солдат на границе ЕС"...
_hunter
Повідомлень: 11271
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Профіль
Додано: Чет 15 січ, 2026 14:09
fler написав:
Schmit, вам скільки разів пояснювали, що у всіх пропонованих Україні мирних планах НЕМАЄ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ? Тому погоджуватися на вихід з Донбасу чи з інших неокупованих територій - це шлях до втрати всієї країни. Чому ви не можете цього зрозуміти? Будапештський меморандум і вже 11+ років війни з рф вас нічого не навчили?
план Дмитрієва-Віткофа Трамп відправив в топку, до рудого павліна дійшло , що пуйло водив його за ніс з середини листопада, в тім у 47 президента стало більше внутрішніх проблем (події з Мадуро справили враження на європейських лідерів (ну може не на бункерного діда), на американців не дуже, і ось чому (подивіться відео)
prodigy
Повідомлень: 13054
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3378 раз.
Подякували: 3360 раз.
Профіль
Додано: Чет 15 січ, 2026 14:12
andrijk777
такі як fler просто хочуть продовження війни.
Навіщо??
От «такі як бігунець» хочуть миру на будь яких капітуляційних умовах - це мені дуже зрозуміло. Хоче додомку, але в розшуку і феберже зразу стисне ТЦК. А навіщо «таким як Флер» війна?
Hotab
Форумчанин року
Повідомлень: 17600
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2560 раз.
Профіль
Додано: Чет 15 січ, 2026 14:13
Примат написав:
зеленский царь
Xenon написав:
🤡 путін зберігає відкритість для завершення війни, позиція Кремля всім відома, і для Зеленського настав час приймати рішення, — пєсков
? ересь какая-то
Хенон тагне лайно з кремлівських помийок,
це не повага до всіх нас,
чи він провокатор за гроші
prodigy
Повідомлень: 13054
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3378 раз.
Подякували: 3360 раз.
Профіль
Додано: Чет 15 січ, 2026 14:15
andrijk777 розумова затримка на рівні 7 річної дитини
prodigy
Повідомлень: 13054
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3378 раз.
Подякували: 3360 раз.
Профіль
