Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 14:05

  fler написав:
  andrijk777 написав:
  fler написав:Schmit, вам скільки разів пояснювали, що у всіх пропонованих Україні мирних планах НЕМАЄ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ? Тому погоджуватися на вихід з Донбасу чи з інших неокупованих територій - це шлях до втрати всієї країни. Чому ви не можете цього зрозуміти? Будапештський меморандум і вже 11+ років війни з рф вас нічого не навчили?

fler, вам скільки разів пояснювали, що ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ НЕ ІСНУЄ?

про шо тоді мова?

про бабло, вестимо - сама Европа банкет не потянет. :oops: А как будут выглядеть гарантии - Германия вот совсем недавно показала - "15к солдат на границе ЕС"...
_hunter
 
Повідомлень: 11273
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 14:09

  fler написав:Schmit, вам скільки разів пояснювали, що у всіх пропонованих Україні мирних планах НЕМАЄ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ? Тому погоджуватися на вихід з Донбасу чи з інших неокупованих територій - це шлях до втрати всієї країни. Чому ви не можете цього зрозуміти? Будапештський меморандум і вже 11+ років війни з рф вас нічого не навчили?


план Дмитрієва-Віткофа Трамп відправив в топку, до рудого павліна дійшло , що пуйло водив його за ніс з середини листопада, в тім у 47 президента стало більше внутрішніх проблем (події з Мадуро справили враження на європейських лідерів (ну може не на бункерного діда), на американців не дуже, і ось чому (подивіться відео)

prodigy
 
Повідомлень: 13055
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 14:12

andrijk777

такі як fler просто хочуть продовження війни.

[/list]
Навіщо??
От «такі як бігунець» хочуть миру на будь яких капітуляційних умовах - це мені дуже зрозуміло. Хоче додомку, але в розшуку і феберже зразу стисне ТЦК. А навіщо «таким як Флер» війна?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17601
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2560 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 14:13

  Примат написав:
  Xenon написав:
🤡 путін зберігає відкритість для завершення війни, позиція Кремля всім відома, і для Зеленського настав час приймати рішення, — пєсков

зеленский царь? ересь какая-то


Хенон тагне лайно з кремлівських помийок,
це не повага до всіх нас,
чи він провокатор за гроші
prodigy
 
Повідомлень: 13055
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 14:15

andrijk777 розумова затримка на рівні 7 річної дитини
prodigy
 
Повідомлень: 13055
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 14:41

  Hotab написав:andrijk777

такі як fler просто хочуть продовження війни.


Навіщо??
......
А навіщо «таким як Флер» війна?

Это в соседнюю (психологическую) ветку нужно. Причины могут быть самые забавные... - я, например, кучку роликов видел, где очередная ОляУА из машины на встречке орет "да я на тебя тцкшников вызову!" :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11273
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 14:43

  sashaqbl написав:Так він кожні два дні міняє свою думку. Вчора говорив, що х... не хоче миру.

Олександре, я Вас хочу запитати дуже серйозно. Наразі торгівля територіями можлива але лише за згодою референдума. І до нього максимально готуються. Як мені голосувати за 1 лише питання. Чи згодні ви на мирну угоду?
Воно де-юре буде означати втрату Донбасу, тих 40% навіть більше що наразі контролюєте Ви як військовий. :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6128
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 15:14

  Hotab написав:andrijk777
такі як fler просто хочуть продовження війни.

Навіщо??

Щоб перемогти РФ. Вони вірять що РФ не витримає і "щось" станеться і ми переможем.
Немає потреби підписувати мир(такий який пропонується) зараз, треба воювати далі, "щось" станеться і ми підпишемо прекрасний(переможний) мир.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7260
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 15:19

  andrijk777 написав:
  Hotab написав:andrijk777
такі як fler просто хочуть продовження війни.

Навіщо??

Щоб перемогти РФ. Вони вірять що РФ не витримає і "щось" станеться і ми переможем.
Немає потреби підписувати мир(такий який пропонується) зараз, треба воювати далі, "щось" станеться і ми підпишемо прекрасний(переможний) мир.


Але в попередньому повідомленні ви натякали на якісь інші речі.


такі як fler просто хочуть продовження війни. По тих чи іншим причинах їм це вигідно.



Тому я і спитав яка вигода.
Бо німецькому бігунцю вигода капітуляції очевидна. А тут - ні.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17601
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2560 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 15:39

  Hotab написав:andrijk777

такі як fler просто хочуть продовження війни.


Навіщо??
От «такі як бігунець» хочуть миру на будь яких капітуляційних умовах - це мені дуже зрозуміло. Хоче додомку, але в розшуку і феберже зразу стисне ТЦК. А навіщо «таким як Флер» війна?

Конкретно для fler не знаю, говорить не буду.
Но, например, для начальников ТЦК, которые покупают авто за миллионы грн,, надеюсь,понятно.
Есть достаточно много людей, которые зарабатывают (наживаются) на военных поставках, строительстве оборонительных сооружений, подземных школ.
Есть и ещё варианты. Тут выкладывали о Буковели (по-моему, prodigy). Есть достаточно много людей, которые весьма неплохо чувствуют себя (финансово) во время войны.
Это если говорить о выгоде.
И, конечно, есть люди, которые в силу недалёкости думают так, как написал Андрей.
Кстати, почему выгода "німецькому бігунцю від капітуляції очевидна" мне не совсем понятно. Не знаю конкретно о хантере, но многим беженцам очень даже выгодно продолжение войны.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 15 січ, 2026 15:44, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38292
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
