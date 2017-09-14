Hotab написав:
Але в попередньому повідомленні ви натякали на якісь інші речі.
такі як fler просто хочуть продовження війни. По тих чи іншим причинах їм це вигідно.
Тому я і спитав яка вигода.
Бо німецькому бігунцю вигода капітуляції очевидна. А тут - ні.
Ну я цього вже не знаю. У кожного може бути своя вигода.
Наприклад1:
Ви злиняли з України в США і в принципі не плануєте повертатись. Вам вигідно щоб Україна перемогла а не підписала цей позорний мир зі здачею територій бо ви тоді з гордістю будете говорити(в США) що ви українець. Ось такі круті МИ, українці, перемогли могутню РФ!
Наприклад2:
Ви маєте безпосередню користь з війни. Наприклад генератори продаєте. Або в ТЦК працюєте. Або просто маєте хорошу або керівну посаду і зміна влади вам не вигідна.
Наприклад3:
Людина(зазвичай багата) не відчуває війну. Немає загрози "в окоп" бо все куплено. Відключення світла не критичне бо є генератор/сонячні панелі/акумулятори. Позорний мир не підходить бо розпирає гордість за Україну.
Наприклад4:
Людина просто тупа. В усьому винен путін. Україна - жертва агресії. Ми повинні боротись до кінця або померти(але я ні)! Наші предки вмирали за Україну і наша така доля. І т.д.