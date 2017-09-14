Додано: Чет 15 січ, 2026 16:18

stm написав: sashaqbl написав: Так він кожні два дні міняє свою думку. Вчора говорив, що х... не хоче миру. Так він кожні два дні міняє свою думку. Вчора говорив, що х... не хоче миру.

Олександре, я Вас хочу запитати дуже серйозно. Наразі торгівля територіями можлива але лише за згодою референдума. І до нього максимально готуються. Як мені голосувати за 1 лише питання. Чи згодні ви на мирну угоду?

Воно де-юре буде означати втрату Донбасу, тих 40% навіть більше що наразі контролюєте Ви як військовий. Олександре, я Вас хочу запитати дуже серйозно. Наразі торгівля територіями можлива але лише за згодою референдума. І до нього максимально готуються. Як мені голосувати за 1 лише питання. Чи згодні ви на мирну угоду?Воно де-юре буде означати втрату Донбасу, тих 40% навіть більше що наразі контролюєте Ви як військовий.

Ласкаво прошу до Сил Оборони!

Насправді я не знаю. Поки що я не бачу ні підготовки до референдуму, ні що на нього можуть винести. Навіть перспективи референдуму не бачу.Мені важко сказати, як я буду голосувати, якщо такий референдум буде, бо абсолютно не розумію, які будуть умови.Не маю достатньої інформації про стан ЗСУ. В мене в бригаді за минулий рік СЗЧ можна на пальцях перерахувати. Але ж така ситуація така не всюди.Я не маю інформації про стан РОА. В них бракує людей, техніки й БК. Але цей брак не критичний. І хз коли стане критичним. В них бракує грошей. Але в нас теж.Обидві армії поступово деградують. Яка з них швидше - незрозуміло.Мене харять місцеві "переможники", які розказують, як Росія завтра розвалиться. Це не так, і не буде так. Особливо мене харить, те що всі так дружно морозяться від служби. Ми можемо перемогти, але для цього багато чого бракує. Найбільше бракує адекватних людей.Мене харять місцеві всепропальщики, які за мир за будь яку ціну - бо фронт завтра не посиплеться. І через півроку не посиплеться. І навіть два тижні без світла можна прожити, якщо не бути повними дурнямиЧас покаже. Як сформую свою думку, обовязково тут напишу.В одному я точно впевнений - поки РФ зможе наступати - вони наступатимуть. Не буде ніякого миру і ніякого референдуму, поки ми не стабілізуємо фронт. Тому: