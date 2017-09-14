sashaqbl написав:Так він кожні два дні міняє свою думку. Вчора говорив, що х... не хоче миру.
Олександре, я Вас хочу запитати дуже серйозно. Наразі торгівля територіями можлива але лише за згодою референдума. І до нього максимально готуються. Як мені голосувати за 1 лише питання. Чи згодні ви на мирну угоду? Воно де-юре буде означати втрату Донбасу, тих 40% навіть більше що наразі контролюєте Ви як військовий.
Что такое 40%?
Такое ощущение, что - как обычно - невнятно сформулированная мысль: если с учётом Запорожья - где-то похожая цифра получается. Но при чем тут Запорожье? 🤔
andrijk777 написав:1) Тому що вона методично виступає за продовження війни без аргументів. 2) Тому що вона методично виступає за "ми прекрасно воюємо" з одноденними(тимчасовими, не фундаментальними) аргументами. 3) Тому що вона методично виступає за "в РФ все фігово" з тупими(примітивними) аргументами.
Андрійко сімсот сімдесят сьомий (саме так звучить ваш нік), мені шкода, що вас не можна притягнути до відповідальності за цей наклеп, але я вірю, що карма спрацює Отже, щодо 1) на цьому форумі немає жодної людини, яка б хотіла продовження війни і немає відповідних постів, як би вам не хотілося зманіпулювати. Є люди, які виступають за капітуляцію і є люди, які проти неї. 2) Ми справді прекрасно воюємо, про це говорить весь світ і москалі підтверджують багато разів на різних щаблях, тому виступати за "ми прекрасно воюємо" звучить якось дивно. Якби ми погано воювали, то армія рф вже була б на кордонах ЄС. 3) Які ваші аргументи, що в рф все добре? Ось, наприклад, що пишуть кацапи про стан справ в рф: Цели «СВО» достигнуты: •Возродить НАТО •Удвоить длину границы с НАТО •Лишиться всех союзников •Отдать США и ЕС $300+ млрд золотовалютных резервов •Отдать США и ОПЕК рынки нефти и газа •Получить бюджетный кризис •Продавать нефть Китаю за треть цены Потерять Венесуэлу, Сирию, влияние на Кавказе и в Африке.. •Стать вассалом Китая Що з переліченого можна віднести до "все добре"?
andrijk777 написав:Та це пояснюється дуже просто - такі як fler просто хочуть продовження війни. По тих чи іншим причинах їм це вигідно.
П 1 Закінчити Війну в 2022 - не хотіла педерація , бо вона (до речі так само як і Захід) вважала що зможе ЛЕГКО перемогти.... Виявилось що це не так 2 Тому Байден не ДАВ закінчити війну в 2023 , бо педерація виходила з нею сильною і почав проводити політику переведення педерації з глобального гравця в регіональний... але акуратно звіряючи свої кроки з тим щоб педерація не зірвалась з гачка і не почала ядерний апокаліпсис 3 В 2024 Західний СВІТ зрозумів( бо переконався) що росія це колос на глиняних ногах і шляхом дозованого підсилення ЗСУ перевів війну в довготривале протистояння на виснеження. Резонно розуміючи , що 100 млрд доларів на війну які витрачала педерація в рік , в порівнянні з 100 млрд доларів які витрачали ЄС+США - це гра в одні ворота. 3 Розвиток гри аналітики перевіряли на глобальних подіях - одна з яких втрата педерацією Сірії в грудні 2024 року. 4 Після цього Трамп ДОЗВОЛИВ пуйлу думати що він виграє в багатоходовочках... Алгоритм приблизно такий(на моє ІМХО ) Пуйло переконаний що йому потрібно ще трошки часу і він купує цей час шляхом передачі під контроль Трампа тих чи інших матеріально/політичних плюшок. Типу - я тобі Сірію- а ти ще 3 місяці не передаєш Томагавки..... В 2025 - я тобі Венесуелу а ти не передаєш Томагавки В 2026 - я тобі Іран а ти не передаєш Томагавки....
5 Отже з 2022 по 2026 - педерація стала слабшою на 1,5 млн військових , втратила повністю ринок збуту енергоносіїв в Європі , починає втрачати контроль над танкерним сірим флотом, втратила мінімум 400 млрд на війну+300 млрд заблокованих+ в 2026 втратить 200 млрд від ціни на нафту нижче 40 доларів/барель 6 Трамп наклавши лапу на нафту Венесуели і танкерний флот+ подивимось що буде з Іраном.. - легко буде ДИКТУВАТИ вимоги Китаю ( адже 80% поставок енергоносіїв в Китай-буде під його контролем)
Висновок Росія втратить статус глобального гравця ( а в найкращому варіанті розвалиться на два великих(до уралья і за уралья ) і пяток маленьких мусульманських республік) Китай втративши підтримку від Ірану/РФ - також змушений буде переорієнтуватись з глобальних захцянок на внутрішні перетворення Різні терористичні проксі Хамас/Іділ і так далі - просто зникнуть з світової політичної карти бо їх суверенам буде вже не до них.
andrijk777 написав:1) Тому що вона методично виступає за продовження війни без аргументів. 2) Тому що вона методично виступає за "ми прекрасно воюємо" з одноденними(тимчасовими, не фундаментальними) аргументами. 3) Тому що вона методично виступає за "в РФ все фігово" з тупими(примітивними) аргументами.
Андрійко сімсот сімдесят сьомий (саме так звучить ваш нік), мені шкода, що вас не можна притягнути до відповідальності за цей наклеп, але я вірю, що карма спрацює
У вас проблеми з прочитанням англійських слів? Видно серйозні проблеми. Щодо карми - то мої моральні принципи дуже прості - "Бажай іншому те що бажаєш собі." Я не бажаю "в окоп" і не хочу щоб інші йшли. А ви самі не бажаєте(не йдете) але інших посилаєте на смерть. Карма(якщо існує) обов'язково спрацює.
fler написав:Отже, щодо 1) на цьому форумі немає жодної людини, яка б хотіла продовження війни і немає відповідних постів, як би вам не хотілося зманіпулювати. Є люди, які виступають за капітуляцію і є люди, які проти неї.
Це тупа і примітивна маніпуляція(фактично гра словами). Ви проти миру який нам пропонує Трамп + інших варіантів нема => Лишається єдиний варіант - продовження війни => Ви за продовження війни.
fler написав:2) Ми справді прекрасно воюємо, про це говорить весь світ і москалі підтверджують багато разів на різних щаблях, тому виступати за "ми прекрасно воюємо" звучить якось дивно. Якби ми погано воювали, то армія рф вже була б на кордонах ЄС.
andrijk777 написав:Та це пояснюється дуже просто - такі як fler просто хочуть продовження війни. По тих чи іншим причинах їм це вигідно.
Пояснюється це тим що такі як позиціонуючий себе як націоналіст
Я взагалі не націоналіст. Раніше я можливо таким був. Бо раніше були фактично 2 України. І для їх "возз'єднання" потрібна була націоналістична ідея. Сьогодні цієї проблеми вже немає. І я точно не націоналіст. Навіть більше, націоналістичні ідеї навіть шкодять Україні сьогодні бо фактично блокують усі спроби примиритись з РФ. Але, нажаль, РФ з карти не зникне. Треба буде з ними, як з сусідом, якось жити.
andrijk777 написав:Та це пояснюється дуже просто - такі як fler просто хочуть продовження війни. По тих чи іншим причинах їм це вигідно.
Пояснюється це тим що такі як позиціонуючий себе як націоналіст
Я взагалі не націоналіст. Раніше я можливо таким був. Бо раніше були фактично 2 України. І для їх "возз'єднання" потрібна була націоналістична ідея. Сьогодні цієї проблеми вже немає. І я точно не націоналіст. Навіть більше, націоналістичні ідеї навіть шкодять Україні сьогодні бо фактично блокують усі спроби примиритись з РФ. Але, нажаль, РФ з карти не зникне. Треба буде з ними, як з сусідом, якось жити.
Хіба РФ хоче примиритись ?
І після цього ти будешь казати, що ти не виправдовуешь РФ ? )
fler написав:на цьому форумі немає жодної людини, яка б хотіла продовження війни і немає відповідних постів, як би вам не хотілося зманіпулювати. Є люди, які виступають за капітуляцію і є люди, які проти неї.
Ви проти миру який нам пропонує Трамп + інших варіантів нема => Лишається єдиний варіант - продовження війни => Ви за продовження війни.
Хто сказав, що інших варіантів нема? Як щодо плану з 20 пунктів? Чи ви бачите вибірково? (Тут бачу - тут не бачу). https://www.dw.com/uk/zelenskij-nazvav- ... a-75292562 Інші варіанти постійно пропонуються, але рф відкидає все, що не схоже на капітуляцію. Тому світ посилює тиск на рф - "викидає" її з ринків збуту та сфер впливу - це теж своєрідний інший варіант закінчення війни.
fler написав:на цьому форумі немає жодної людини, яка б хотіла продовження війни і немає відповідних постів, як би вам не хотілося зманіпулювати. Є люди, які виступають за капітуляцію і є люди, які проти неї.
Ви проти миру який нам пропонує Трамп + інших варіантів нема => Лишається єдиний варіант - продовження війни => Ви за продовження війни.
fler написав:Хто сказав, що інших варіантів нема? Як щодо плану з 20 пунктів? Чи ви бачите вибірково? (Тут бачу - тут не бачу). https://www.dw.com/uk/zelenskij-nazvav- ... a-75292562 Інші варіанти постійно пропонуються, але рф відкидає все, що не схоже на капітуляцію. Тому світ посилює тиск на рф - "викидає" її з ринків збуту та сфер впливу - це теж своєрідний інший варіант закінчення війни.
Цей варіант еквівалентний продовженню війни. Адже війна продовжується в цьому варіанті!