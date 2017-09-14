А шо воно означає стати васалом? Чим це погано ? Буде якийсь аналог набу в росії? Тільки китайське? Китайці доречі за корупцію стріляють. Міндіча б розстріляли без варіантів.
Додано: Чет 15 січ, 2026 21:16
Додано: Чет 15 січ, 2026 21:32
Погано тим, що москалі себе позиціонують як велика держава, а по факту - васал Китаю
З приводу корупції в Китаї.
Багато розстріляли ? і як це вплинуло на корупцію ?
Зменшилась ? Чи не зменшилась ?
До речі, тебе б за контрабас та контрафакт кагору теж розстріляли б в Китаї.
Ти ще за боротьбу з корупцієй ? )
