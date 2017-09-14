RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16450164511645216453
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 21:16

  fler написав:
•Стать вассалом Китая
Що з переліченого можна віднести до "все добре"?

А шо воно означає стати васалом? Чим це погано ? Буде якийсь аналог набу в росії? Тільки китайське? Китайці доречі за корупцію стріляють. Міндіча б розстріляли без варіантів.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4441
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 21:32

  Banderlog написав:
  fler написав:
•Стать вассалом Китая
Що з переліченого можна віднести до "все добре"?

А шо воно означає стати васалом? Чим це погано ? Буде якийсь аналог набу в росії? Тільки китайське? Китайці доречі за корупцію стріляють. Міндіча б розстріляли без варіантів.

Погано тим, що москалі себе позиціонують як велика держава, а по факту - васал Китаю

З приводу корупції в Китаї.
Багато розстріляли ? і як це вплинуло на корупцію ?
Зменшилась ? Чи не зменшилась ?

До речі, тебе б за контрабас та контрафакт кагору теж розстріляли б в Китаї.
Ти ще за боротьбу з корупцієй ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13115
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 21:44

Schmit
 
Повідомлень: 5367
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 22:05

  Banderlog написав:
  fler написав:
•Стать вассалом Китая
Що з переліченого можна віднести до "все добре"?

А шо воно означає стати васалом? Чим це погано ? Китайці доречі за корупцію стріляють.

Розумієш, тигре, китайці створюють анклави в рф, витісняють кацапів з їхніх територій. Поки що це не критично для більшості з них, але з часом... хз.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6075
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 22:14

Schmit
Срочно ... когда уже Трамп предупредит Путина, га ? )

Или Трамп выбирает новую дорожку для Путина ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13115
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 22:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До речі, як там ЛАД ....
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13115
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 22:18

  fler написав:
  Banderlog написав:
  fler написав:
•Стать вассалом Китая
Що з переліченого можна віднести до "все добре"?

А шо воно означає стати васалом? Чим це погано ? Китайці доречі за корупцію стріляють.

Розумієш, тигре, китайці створюють анклави в рф, витісняють кацапів з їхніх територій. Поки що це не критично для більшості з них, але з часом... хз.

Петро перший відкрив вікно в Европу, а Путін це вікно закрив та забетонував
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13115
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 22:34

  pesikot написав:Schmit
Срочно ... когда уже Трамп предупредит Путина, га ? )

Напевно одразу, як тільки 1000 фламінгів зроблять блекаут на москві.
Schmit
 
Повідомлень: 5367
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16450164511645216453
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 189946
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 391501
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1095933
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5241)
15.01.2026 23:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.