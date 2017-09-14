Власти Великобритании в воскресенье объявили о намерении создать специально для Украины мощную баллистическую ракету. Этот проект носит название Nightfall (англ. «закат») и его реализация началась еще в прошлом году. Что известно об этом оружии и когда его могут получить ВСУ?
В заявлении британского правительства указано, что новая баллистическая ракета сможет нести 200-килограммовую боеголовку на расстояние более 500 километров.
«Ракета обеспечит Украине дальнобойные удары для противодействия российской агрессии. Проект направлен на стимулирование оборонной промышленности Великобритании, поддержку инноваций и экономического роста, а также усиление поддержки Украины в 2026 году», — говорится в сообщении.
В рамках проекта Nightfall Великобритания объявила конкурс на быструю разработку баллистических ракет наземного базирования с дальностью более 500 километров, предназначенных для действия на поле боя с высоким уровнем угрозы и сильными электромагнитными помехами.
«Безопасной Европе нужна сильная Украина. Эти новые британские ракеты большой дальности позволят Украине бороться дальше и заставят Путина поволноваться», — заявил замминистра обороны Великобритании Люк Поллард.
Правительство Британии, реагируя на нарастающую угрозу со стороны России, планирует повысить возраст, до которого зачисленные в резерв бывшие военнослужащие будут подлежать мобилизации, а также понизить уровень военной угрозы, при котором можно будет мобилизовать резервистов. ........ Сейчас британские военные, уволившиеся из вооруженных сил, до 55 лет числятся в том, что называется «стратегическим резервом». Правительство намерено повысить этот предельный возраст сразу на 10 лет, до 65.
По нынешнему закону все резервисты подлежат мобилизации только в случае серьезнейшей опасности — в законе это сформулировано как «угроза государству, чрезвычайная ситуация большого масштаба или нападение на Соединенное Королевство».
Правительство намерено понизить эту планку и наделить себя правом призывать резервистов любого возраста в случае, если противник ведет «приготовления военного характера».