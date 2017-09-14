RSS
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 00:41

  prodigy написав:
  fler написав:Schmit, вам скільки разів пояснювали, що у всіх пропонованих Україні мирних планах НЕМАЄ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ? Тому погоджуватися на вихід з Донбасу чи з інших неокупованих територій - це шлях до втрати всієї країни. Чому ви не можете цього зрозуміти? Будапештський меморандум і вже 11+ років війни з рф вас нічого не навчили?


план Дмитрієва-Віткофа Трамп відправив в топку, до рудого павліна дійшло , що пуйло водив його за ніс з середини листопада, в тім у 47 президента стало більше внутрішніх проблем (події з Мадуро справили враження на європейських лідерів (ну може не на бункерного діда), на американців не дуже, і ось чому (подивіться відео)


Рашкин не обозначил масштабность схватки Трампа с ФРС. Величина учетной ставки важна для Трампа. Но есть задача максимум. Прекращение кредитования ФРС Европейского центрального банка. Чем грозит -
проблематично будет запускать печатный станок ЕЦБ. В привязке к Украине - с кредитами и помощью будет сложно. Центробанки выступили с совместным заявлением в поддержку Пауэлла. Кристин Лагард среди первых.
Востаннє редагувалось tumos в П'ят 16 січ, 2026 00:45, всього редагувалось 1 раз.
tumos
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 00:44

Как умирает авторитарный режим? Эрнест Хемингуэй однажды метко сказал о банкротстве, что сначала это происходит постепенно, а затем наступает внезапно.


Протестующие в Иране и их сторонники за рубежом надеялись, что исламский режим в Тегеране уже находится на стадии «внезапного» падения. Но по всем признакам, если такое умирание и происходит, то оно все еще остается на этапе «постепенно».
.........
Но хотя иранский режим находится под колоссальным давлением, факты свидетельствуют о том, что в ближайшее время он не умрет.
https://www.bbc.com/russian/articles/c0q48g10pd2o
ЛАД
2
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 00:51

Славко пророк і його чорний прямокутник

Славко пророк і його чорний прямокутник
flyman
Аватар користувача
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 00:53

  Бетон написав:Бусифікованих тільки жалко і все


Быстрая смерть не так страшна как холод, тяжелый принудительный труд, издевательства и мучительная смерть в конце.
Все, прочитавшие эти строчки-умрут.
Вопрос как и когда. Это нужно принять как данность.
Гораздо лучше умереть, опившись бабушкиного вина в селе,чем сдохнуть в лазарете от двухстронней пневмонии, полученной от месячного сидения в окопе на морозе и видеть перед смертью мерзкое хлебало Миндича в трусах на пляже Израиля.
Выбирай правильную смерть,брат Бетон!
Ибо медлящему с выбором-достается выбор,сделанный обстоятельствами.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
