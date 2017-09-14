Быстрая смерть не так страшна как холод, тяжелый принудительный труд, издевательства и мучительная смерть в конце. Все, прочитавшие эти строчки-умрут. Вопрос как и когда. Это нужно принять как данность. Гораздо лучше умереть, опившись бабушкиного вина в селе,чем сдохнуть в лазарете от двухстронней пневмонии, полученной от месячного сидения в окопе на морозе и видеть перед смертью мерзкое хлебало Миндича в трусах на пляже Израиля. Выбирай правильную смерть,брат Бетон! Ибо медлящему с выбором-достается выбор,сделанный обстоятельствами.
Евросоюз снизит потолок цены на российскую нефть с 47,6 до 44,1 доллара за баррель, сообщил ЕС в своем официальном журнале в четверг, 15 января. Новый лимит вступит в силу с 1 февраля. Для контрактов, заключенных до этой даты, предусмотрен переходный период - операции по ним должны быть завершены не позднее 16 апреля. ........ По данным министерства экономического развития РФ, в декабре средняя цена российской нефти Urals упала до 39,18 доллара за баррель - впервые за пять лет. ......... Фактически цена нефти вернулась к уровням первого президентского срока Владимира Путина - 41,73 доллара за баррель в 2004 году - и остается почти на 20 долларов ниже уровня, заложенного в бюджет на 2026 год, который составляет 59 долларов за баррель.
По подсчетам Reuters, в январе-ноябре прошлого года федеральный бюджет России потерял каждый пятый рубль нефтегазовых доходов, а в декабре их падение ускорилось до 49 процентов в годовом выражении.
В бюджет текущего года министерство финансов заложило 8,9 трлн рублей нефтегазовых доходов. Однако при текущих ценах и скидках фактические поступления могут оказаться на 1,1-1,4 трлн рублей ниже плана, прогнозировал экономист Дмитрий Полевой.
Риски для финансовой устойчивости По его оценке, дефицит бюджета, запланированный на уровне 1,6 процента ВВП, может вырасти до 2,5-2,7 процента ВВП. Для покрытия выпадающих доходов правительству, вероятно, придется использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Ликвидные активы ФНБ сейчас составляют около 4,1 трлн рублей, чего, по оценке эксперта, может хватить на 1,5-2 года неблагоприятной конъюнктуры нефтяного рынка.
Россия законодательно запрещает поставки нефти по предельной цене, установленной ЕС. Евросоюз, в свою очередь, планирует полностью отказаться от импорта российской нефти к концу 2027 года. На данный момент основными ее покупателями в ЕС остаются Венгрия и Словакия .
Banderlog написав:Буде якийсь аналог набу в росії? Тільки китайське? Китайці доречі за корупцію стріляють. Міндіча б розстріляли без варіантів.
Погано тим, що москалі себе позиціонують як велика держава, а по факту - васал Китаю
З приводу корупції в Китаї. Багато розстріляли ? і як це вплинуло на корупцію ? Зменшилась ? Чи не зменшилась ?
зменшилась. Я понімаю що тобі більше нравиться коли ті на кого ти працюєш потом ходють по пляжу під пальмами. Но не надійся що буде так як вони тобі обіцяли, тебе вони довезуть не далі ближньої посадки.
На Буковині під час похорону військовослужбовця в селі Комарів виник скандал зі священником УПЦ МП. Представник московського патріархату назвав війну «політикою», а військових капеланів «артистами», а ще заборонив людям хреститися у храмі під час церемонії. https://zaxid.net/news/
Інцидент відбувся 13 січня у селі Комарів Кельменецької громади Дністровського району. Під час похорону місцевого жителя, загиблого військовослужбовця ЗСУ Віталія Мельника священник УПЦ МП Іоан Процюк заважав проводити поховальний обряд у храмі за церковними звичаями. Зокрема, він відмовився відчиняти Царські ворота, як це зазвичай роблять, коли труну заносять усередину храму. Про загиблого захисника він сказав, що це «не герой, а звичайний покійник». https://zaxid.net/news/
типова поведінка гундяївських попів, у мене іспанський сором за СБУ (це не дивує, бо до війни 2014 більшість з них теж були прихильниками рпц)
Нє то бесарабська сторона а я з підгіря. А тобі яке до діло до неправильного попа неправильного патріархату? Є томосівці то несіть героїв туди. шо по твому війна як не продовження політики? Військові капелани і є артисти, в нашого звання майор, роздає талісмани ляльки мотанки. А кагору не дає по твому православний священник мав б давати талісмани?