Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 12:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Хто каже що не працюють? Олександр, до загальносуспільної мислі треба ставитись обережно, бо скоріш за все вона навязана. Та і давно не перевіряли...
Останній раз на території союзу за корупцію розстріляли в 1984

Я кажу. Мав досвід співпраці з китайцями, і сам туди їздив кілька разів.
sashaqbl
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 12:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Да что же такое, еще одна рыжая консерва вскрылась, "агент Свастиков"

Мерц заявил: «…И если нам удастся обеспечить возвращение мира и свободы в Европу, если мы, наконец, найдем баланс и с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией… Россия — европейская страна. Если нам удастся найти долгосрочный баланс с Россией, если будет мир, если будет гарантирована свобода, если мы добьемся всего этого, дамы и господа, тогда этот Европейский Союз, тогда мы, Федеративная республика Германия, пройдем еще одно испытание, и тогда мы сможем с большой уверенностью смотреть в будущее после 2026 года. Я желаю нам этого. Я уверен, что мы добьемся успеха»…
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 12:23

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:Хто каже що не працюють? Олександр, до загальносуспільної мислі треба ставитись обережно, бо скоріш за все вона навязана. Та і давно не перевіряли...
Останній раз на території союзу за корупцію розстріляли в 1984

Я кажу. Мав досвід співпраці з китайцями, і сам туди їздив кілька разів.
це не значить що якщо в них за корупцію перестануть стріляти то вона зменшиться. :wink: чомусь їхня економічна система розвивається а наша деградує з 1984 р
окрім того є ще поняття справедливості окрім економічної доцільності.
По вашому під час війни розкрадвння енергетики та провал мобілізації, як має каратись?
Мобілізація ж провалена не тому що всі ховаються
а тому що значна частина тупо відкупилася. І зараз лазєйку з освітою залишили... після 4х років війни... от шо в такому випадку треба робити?
https://t.me/c/2094101180/15253
Випустити за кордон? В ізраїль і позбавити громадянства щоб в держави не було права вимагати екстрадиції?
Banderlog
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 12:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ну я цього вже не знаю. У кожного може бути своя вигода.
Наприклад1:
Ви злиняли з України в США і в принципі не плануєте повертатись. Вам вигідно щоб Україна перемогла а не підписала цей позорний мир зі здачею територій бо ви тоді з гордістю будете говорити(в США) що ви українець. Ось такі круті МИ, українці, перемогли могутню РФ!
Наприклад2:
Ви маєте безпосередню користь з війни. Наприклад генератори продаєте. Або в ТЦК працюєте. Або просто маєте хорошу або керівну посаду і зміна влади вам не вигідна.
Наприклад3:
Людина(зазвичай багата) не відчуває війну. Немає загрози "в окоп" бо все куплено. Відключення світла не критичне бо є генератор/сонячні панелі/акумулятори. Позорний мир не підходить бо розпирає гордість за Україну.


Вы в целом верно подметили - комбинация эгоистических и психологических факторв помноженная на невежество
От себя наблюдения:
1. Кто-то (не будем показывать пальцем) не страшится, а даже наоборот открыто приветствует снижение социально-экономического уровня государства. т.к. имеет крупную валютную котлету и внешние источники дохода, рассчитвая быть в итоге быть тут первым парнем на деревне.
2. Кто-то (не будем показывать пальцем) имеет [бывших] подружек , друзей, родственников, ухажеров, например оказавшихся где-то в рф. и хочет им доказать что их ставка была неверна, а ее )) - выигрышна. Вариант 2.1 - Бегунцы в ЕС у которых сильно не сложилось с Украиной, втайне хотят ей зла, продлевая период разрушений и смертей.
3. Просто хотят продления спец.режима для беженцев-мигрантов в Европе чтобы успеть получить европаспорта, возможна даже вернуться с нахомяченной жменькой евро скупить Крещатик стояками.

в любом случае очевидно что реально достижимые варианты мира(нерадостные прямо говоря) требуют мощную духовную платформу типа стоицизма или православного смирения, чтобы их спокойно принять, не только лишь все способны на это. Поэтому зависимы от пропаганды - опиума для народа 21 века
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 12:59

fox767676
У мене був ще 4 пункт, якийсь чомусь видалили.
Є люди, які скажемо так "не дуже розумні" і не вміють складати логічних ланцюжків. Таких я думаю дуже багато.
Ось приклад:
https://www.youtube.com/watch?v=REy55qURfG0&t=3235s
Не треба дивитись усе відео, таймінг я вказав.
Коментарі(для розумних людей) тут зайві.
andrijk777
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 13:06

  ЛАД написав:
  prodigy написав:........
навіть при +16с спати буде дуже проблематично, а для дітей навіть +17с критично

Я в спальне держу 16-17С.
Нормально. Под одеялом (полностью раздетым).

круто , вы морж :) или сала сантиметров 10

п.с. я то же економлю,
но при 17 даже в термобелье самого крутого производителя("три винтовки", о нём наверное нихто и не слышал) в Китае , под одеялом холодно, но терпимо ,
а як хлопцям у окопі...? :(
Vadim_
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 13:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:але я вірю, що карма спрацює


Я теж вірю. Гарна позиція. Син контракт не підписав, чоловік інвалід, я - жінка, воюємо далі.
Вважаю інвалідом тільки людей без кінцівок. Всі інші можуть бути якось задіяні.

Особисто я ухилянт, за мир по всіх 20ти пунктах і +21й покарання всіх нашик казнокрадів, причому гарантоване. НАДОЇЛО, бандит робить винуватого Кличка, а Ткаченко - яку понесе відповідальність - чому його ще до сьогодні не посадили?

І головне, величному дай бог підписати умову хочаб таку як підписав порошенко, йому і такої не пропонують.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 13:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Не треба дивитись усе відео, таймінг я вказав.
Коментарі(для розумних людей) тут зайві.



багато людей банально не володіють елементарною географіею - скільки людей живе в рф та Україні, яке співвідношення ВВП
тому думають що є в загашнику якась мільйона армія резервних розовощоких силовиків українського венка, яка може вирішити всі питання , включно з кримом.
Не чіпаючи їх 40 річних абирвалгів (ну точно хббгаф на відео).
Я б назвав таке явище "Світановщина"
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 13:31

  BeneFuckTor написав:
  fler написав:але я вірю, що карма спрацює


Я теж вірю. Гарна позиція. Син контракт не підписав, чоловік інвалід, я - жінка, воюємо далі.
Вважаю інвалідом тільки людей без кінцівок. Всі інші можуть бути якось задіяні.

.
а що тут странного? Нормальна позиція для жінки. Своїх під спідницю а там трава не рости...
це природньо для жінки, думаєте мої не хотіли б що я вдома був?
Інша справа, що ми жінкам дали право голосу і право голосу рівне чоловічому.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4447
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Поэтому зависимы от пропаганды - опиума для народа 21 века


Смотрят Рашкина про развал рашки, Орешкина про никчемность орешника
спорят кто круче Тизенгаузен или Шейтельман
fox767676
