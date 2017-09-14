Я кажу. Мав досвід співпраці з китайцями, і сам туди їздив кілька разів.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 12:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я кажу. Мав досвід співпраці з китайцями, і сам туди їздив кілька разів.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 12:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Да что же такое, еще одна рыжая консерва вскрылась, "агент Свастиков"
Додано: П'ят 16 січ, 2026 12:23
це не значить що якщо в них за корупцію перестануть стріляти то вона зменшиться. чомусь їхня економічна система розвивається а наша деградує з 1984 р
окрім того є ще поняття справедливості окрім економічної доцільності.
По вашому під час війни розкрадвння енергетики та провал мобілізації, як має каратись?
Мобілізація ж провалена не тому що всі ховаються
а тому що значна частина тупо відкупилася. І зараз лазєйку з освітою залишили... після 4х років війни... от шо в такому випадку треба робити?
Випустити за кордон? В ізраїль і позбавити громадянства щоб в держави не було права вимагати екстрадиції?
Додано: П'ят 16 січ, 2026 12:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вы в целом верно подметили - комбинация эгоистических и психологических факторв помноженная на невежество
От себя наблюдения:
1. Кто-то (не будем показывать пальцем) не страшится, а даже наоборот открыто приветствует снижение социально-экономического уровня государства. т.к. имеет крупную валютную котлету и внешние источники дохода, рассчитвая быть в итоге быть тут первым парнем на деревне.
2. Кто-то (не будем показывать пальцем) имеет [бывших] подружек , друзей, родственников, ухажеров, например оказавшихся где-то в рф. и хочет им доказать что их ставка была неверна, а ее )) - выигрышна. Вариант 2.1 - Бегунцы в ЕС у которых сильно не сложилось с Украиной, втайне хотят ей зла, продлевая период разрушений и смертей.
3. Просто хотят продления спец.режима для беженцев-мигрантов в Европе чтобы успеть получить европаспорта, возможна даже вернуться с нахомяченной жменькой евро скупить Крещатик стояками.
в любом случае очевидно что реально достижимые варианты мира(нерадостные прямо говоря) требуют мощную духовную платформу типа стоицизма или православного смирения, чтобы их спокойно принять, не только лишь все способны на это. Поэтому зависимы от пропаганды - опиума для народа 21 века
Додано: П'ят 16 січ, 2026 12:59
fox767676
У мене був ще 4 пункт, якийсь чомусь видалили.
Є люди, які скажемо так "не дуже розумні" і не вміють складати логічних ланцюжків. Таких я думаю дуже багато.
Ось приклад:
Не треба дивитись усе відео, таймінг я вказав.
Коментарі(для розумних людей) тут зайві.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 13:06
круто , вы морж или сала сантиметров 10
п.с. я то же економлю,
но при 17 даже в термобелье самого крутого производителя("три винтовки", о нём наверное нихто и не слышал) в Китае , под одеялом холодно, но терпимо ,
а як хлопцям у окопі...?
Додано: П'ят 16 січ, 2026 13:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я теж вірю. Гарна позиція. Син контракт не підписав, чоловік інвалід, я - жінка, воюємо далі.
Вважаю інвалідом тільки людей без кінцівок. Всі інші можуть бути якось задіяні.
Особисто я ухилянт, за мир по всіх 20ти пунктах і +21й покарання всіх нашик казнокрадів, причому гарантоване. НАДОЇЛО, бандит робить винуватого Кличка, а Ткаченко - яку понесе відповідальність - чому його ще до сьогодні не посадили?
І головне, величному дай бог підписати умову хочаб таку як підписав порошенко, йому і такої не пропонують.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 13:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
багато людей банально не володіють елементарною географіею - скільки людей живе в рф та Україні, яке співвідношення ВВП
тому думають що є в загашнику якась мільйона армія резервних розовощоких силовиків українського венка, яка може вирішити всі питання , включно з кримом.
Не чіпаючи їх 40 річних абирвалгів (ну точно хббгаф на відео).
Я б назвав таке явище "Світановщина"
Додано: П'ят 16 січ, 2026 13:31
а що тут странного? Нормальна позиція для жінки. Своїх під спідницю а там трава не рости...
це природньо для жінки, думаєте мої не хотіли б що я вдома був?
Інша справа, що ми жінкам дали право голосу і право голосу рівне чоловічому.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 14:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
