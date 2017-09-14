RSS
П'ят 16 січ, 2026 14:13

«Такі як Флер»(с) андрік

fox767676


1. Кто-то (не будем показывать пальцем) не страшится, а даже наоборот открыто приветствует снижение социально-экономического уровня государства. т.к. имеет крупную валютную котлету и внешние источники дохода, рассчитвая быть в итоге быть тут первым парнем на деревне.


Чи не кожен айтішник . Але скільки я їх знаю, у всіх різні погляди на війну, її продовження/не продовження і тд
Тому мене улибає і викликає подив спроби ділити на якість групи/сорти чи то по наявності броні, чи по місцю перебування.
Серед «івакуіровавшихся» повно і незламників, і зрадофілів. Серед «непридатних інвалідів» також, навіть у нас на форумі.
Чи не тупня тоді ці шаблони?
П'ят 16 січ, 2026 14:34

Hotab
я же в первом предложении написал что комбинация экономических, психологических,мировозренческих, интеллектуальных и моральных факторов
не тупня, а попытка разобраться
это ты экстраполируешь сразу на социальные группы целиком, я лишь подсветил возможную мотивацию части из них. среди бегунцов могут быть как те, так и эти
т.к. группа непопулярная в народе,
ты ее взял как пример почему среди них могут быть за форсированное завершение
я же - почему они им может быть, мягко говоря, "не к спеху"
как бы счет сравнялся :)
П'ят 16 січ, 2026 14:35

Як РФ доставляє ударні дрони з виробничого майданчика з Єлабуги до пускових локацій?
Це капець, заявляти про неймовірні виробничі потужні та 3000 км можливості фламінгів, точно знати локацію виробництва ударних дронів і досі туди не в'єб*ти. І при цьому неймовірно потужнічати і незламнічати.
Оце війна, оце точно буде перемога.
П'ят 16 січ, 2026 14:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

про корупцію то як завжди товчуть воду в ступі а про енергетику з 38 хвилини цікаво.
П'ят 16 січ, 2026 14:42

Крах блізок, трохи піднажать

  ЛАД написав:Риски для финансовой устойчивости
По его оценке, дефицит бюджета, запланированный на уровне 1,6 процента ВВП, может вырасти до 2,5-2,7 процента ВВП. Для покрытия выпадающих доходов правительству, вероятно, придется использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Крах блізок, особєнно при дефбюджеті 2.5..2.7% ВВП
П'ят 16 січ, 2026 14:51

клон флер, тільки трошки старіше

  andrijk777 написав:fox767676
У мене був ще 4 пункт, якийсь чомусь видалили.
Є люди, які скажемо так "не дуже розумні" і не вміють складати логічних ланцюжків. Таких я думаю дуже багато.
Ось приклад:
https://www.youtube.com/watch?v=REy55qURfG0&t=3235s
Не треба дивитись усе відео, таймінг я вказав.
Коментарі(для розумних людей) тут зайві.

клон флер, тільки трошки старіше
П'ят 16 січ, 2026 14:52

fox767676


комбинация экономических, психологических,мировозренческих, интеллектуальных и моральных факторов


І їх комбінацій так багато, що пробувати розібратись можна, але навряд вийде.
Для багатьох людей «особисто вигідно» зовсім не на першому місці. А на першому почуття помсти , почуття справедливості. І навіть серед тих, хто безпосередньо там і ризикує , таких теж чимало . Ну і ясна справа серед тих хто «не там».

Тут люблять закидати «ага, ти хочеш продовжувати, але ж це не тобі страждати від війни!»
А ті, хто це каже, страждальці? Чи точніше «більші страждальці»? (Ну за винятком коли це питання ставить діючий військовий)
П'ят 16 січ, 2026 14:54

конституційний обов"язок

  Banderlog написав:
  BeneFuckTor написав:
  fler написав:але я вірю, що карма спрацює


Я теж вірю. Гарна позиція. Син контракт не підписав, чоловік інвалід, я - жінка, воюємо далі.
Вважаю інвалідом тільки людей без кінцівок. Всі інші можуть бути якось задіяні.

.
а що тут странного? Нормальна позиція для жінки. Своїх під спідницю а там трава не рости...
це природньо для жінки, думаєте мої не хотіли б що я вдома був?
Інша справа, що ми жінкам дали право голосу і право голосу рівне чоловічому.

а що конституційний обов"язок їх не стосується?
П'ят 16 січ, 2026 14:58

Schmit

3000 км можливості фламінгів


Тут нещодавно прийшли до простого висновку: можливість перехопити ціль, яка летить по твоїй території 100 і 1000 км зовсім різна. Кратно.
Але Шміт прозівав цю розмову і не зрозумів, що за 3000 км ті фламінгі (навіть якщо вони є і стільки літають) перехоплять раз 10 . Як не ППО , так винищувачі. Навіщо їх впусту туди відправляти?
П'ят 16 січ, 2026 15:00


а що конституційний обов"язок їх не стосується?


КО який легко обходиться потірянним дєлом і недожованою сітківкою самкою зеленого богомола
