комбинация экономических, психологических,мировозренческих, интеллектуальных и моральных факторов
І їх комбінацій так багато, що пробувати розібратись можна, але навряд вийде. Для багатьох людей «особисто вигідно» зовсім не на першому місці. А на першому почуття помсти , почуття справедливості. І навіть серед тих, хто безпосередньо там і ризикує , таких теж чимало . Ну і ясна справа серед тих хто «не там».
Тут люблять закидати «ага, ти хочеш продовжувати, але ж це не тобі страждати від війни!» А ті, хто це каже, страждальці? Чи точніше «більші страждальці»? (Ну за винятком коли це питання ставить діючий військовий)
страждальці тут не пишуть. По перше в них в масі нема грошей, по друге трохи не той контент у форума щоб сюди заходили з окопів. Но повір мені на слово, їм є шо сказати не тільки патріотичним ухилянтам, но і мені щодо почуття справедливості . ти певен що бусифіковані вважають справедливим що вони будуть воювати до кінця війни а ті хто відкупився будуть сидіти дома?
Обычно - да: выехаевшие - не могут встретиться с невыехавшими друзьями. Забарикадировавшиеся викинги - не могут спокойно перемещаться по родному городу...
flyman написав: а що конституційний обов"язок їх не стосується?
чесно кажучи ви мене підзадовбали з своєю конституцією. Понятно що не стосується. Я знаю таких пару що воювали, вже відвоювались. Нових добровольців серед жінок нема як і серед чоловіків. Просто жінок не бусифікують. А добровольців навіть в тилові підрозділи чи медицину нема. В медроті всі жінки з 22.
Hotab написав:І їх комбінацій так багато, що пробувати розібратись можна, але навряд вийде. Для багатьох людей «особисто вигідно» зовсім не на першому місці. А на першому почуття помсти , почуття справедливості.
Ми ведемо розмову хто з сім'ями далеко від фронту Яка помста, яка справедливість у такому випадку ? Цими хибними ,з усіх точок зору, емоціями вони лише погіршують своє(якщо вони дійсно потерпають від війни) та інших становище. Жага справедливості не конвертуеться у ракети, нажаль. А жага помсти просто засліплює змушуючи людей вірити шейтелманам з тизенгаузенами На що розрахунок у підсумку ? Зробити всіх засліпленими ненавистю щоб вони ні їсти-спати, ні працювати не могли? прокльони путіну не матерілізуються, нажаль
Тут нещодавно прийшли до простого висновку: можливість перехопити ціль, яка летить по твоїй території 100 і 1000 км зовсім різна. Кратно. Але Шміт прозівав цю розмову і не зрозумів, що за 3000 км ті фламінгі (навіть якщо вони є і стільки літають) перехоплять раз 10 . Як не ППО , так винищувачі. Навіщо їх впусту туди відправляти?
Ну це якийсь сюр. То навіщо тоді ті фламінго взагалі? І головне - навіщо в них вклали купу грошей? Щоб навішати людям лапшу про потужність? Чи щоб тупо роздерибанити бабки?
Тобто якщо їх не пускають туди, де їх 100% перехоплять, то вони не треба взагалі? Я вірно зрозумів логіку? З піхотою так само треба? Відправити на штурм туди, де їх точно всіх зразу вбʼють? (Ну типу «а нащо вони тоді треба»)
Інцидент відбувся 13 січня у селі Комарів Кельменецької громади Дністровського району. Під час похорону місцевого жителя, загиблого військовослужбовця ЗСУ Віталія Мельника священник УПЦ МП Іоан Процюк заважав проводити поховальний обряд у храмі за церковними звичаями. Зокрема, він відмовився відчиняти Царські ворота, як це зазвичай роблять, коли труну заносять усередину храму. Про загиблого захисника він сказав, що це «не герой, а звичайний покійник». https://zaxid.net/news/