|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:15
Banderlog написав: fox767676 написав:
Гадаю буде Велика Амністія по завершенню війни крім явних диверсантів яких обміняють
Не буде амністії, всі хто крисятнічав гроші трампа сяде.
Це які гроші Трампа ?
Він особисто щось надавав ? так ні
Фінансової допомоги від США теж немає
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13126
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:29
andrijk777 написав: prodigy написав:budivelnik
ЛАД каже спить при +16С (голяка), Саша-що 5-7с в кімнаті для немовлят не критично( якій рівень має бути критичним-100 зі 100 замерзнуть, а якщо 50 зі 100 , то не критично)
років 5 тому нормально спав при +17с (інколи +16с) в спальні, але у термобілізні під важкою ковдрою
цього місяця , коли не було енергії(і опалення), дві доби спав при +16с (це не сон, коли спиш по 60-70хвилин, потім 15 хвилин рухаєшся щоб зігрітися
для мене межа 18С( на дві-три години можна і при 17,0с )
При 16-17 нормально спати навіть без термобілизни.
Але перебувати(наприклад сидіти за компом) в кімнаті при такій температурі - це вже холодно. Треба або 19+ або тепло одіватись.
Верно.
16-17 для сна без одежды под одеялом (у меня совсем не особо тяжёлое - бамбуковое, да ещё жена как то додумалась постирать и оно свалялось) вполне нормально.
В комнате 18-19 нормально, когда что-то делаешь и двигаешься. Если долго сидишь, то, конечно, холодно, надо тепло одеваться.
P.s. "Запасов сала" у меня нет. Вес 70-71 при росте 170.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38303
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:32
pesikot написав: Banderlog написав: fox767676 написав:
Гадаю буде Велика Амністія по завершенню війни крім явних диверсантів яких обміняють
Не буде амністії, всі хто крисятнічав гроші трампа сяде.
Це які гроші Трампа ?
Він особисто щось надавав ? так ні
Фінансової допомоги від США теж немає
Побачиш які гроші трампа
чи Ви думали що він не прийде за своїми грошима?
копита стукають. Фінансової допомоги далі сподівались? Думали гроші будуть текти безкінечно?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4462
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:41
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
[
...........
Не буде амністії, всі хто крисятнічав гроші трампа сяде.
Це які гроші Трампа ?
Він особисто щось надавав ? так ні
Фінансової допомоги від США теж немає
Побачиш які гроші трампа
чи Ви думали що він не прийде за своїми грошима?
копита стукають. Фінансової допомоги далі сподівались? Думали гроші будуть текти безкінечно?
Интересно девки пляшут!
Оказывается, США нам ничего не давали?!
Сейчас, действительно, перестали.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38303
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:56
budivelnik написав:
Нормальна температура в приміщенні це 18-22 градуси
Отже
При різниці між номальною в приміщенні і зовнішньою більше 10-14 градусів - вмикається опалення.
Виходить що життєдіяльність людини в приміщені піднімає температуру приміщення максимум на 14 градусів ..
Звідси висновок
При мінус 12 зовні - в приміщенні буде НУЛЬ
При мінус 25 зовні - в приміщенні буде мінус 13
Я говорив про критичні умови, а не комфортні.
Не знаю, наскільки ви будівельник, але я зі студентських часів памятаю(перевіряв на практиці), що при -25 ззовні, в НАМЕТІ -5, а при -10 ззовні - в наметі 0.
Ви у ваших лінійних розрахунках провтикуєте деякі моменти: джерела тепла у вигляді кількох тушок, те, що тепловтрата знижуєтся при зменшенні різниці температур і те, що тепловіддача тушки зростає при зниженні зовнішньої температури.
Ще теперішній досвід показує, що в норі можна лежати при -10 доволі довго, без обморожень і навіть не простудившить.
Щодо немовлят - полярні народи живуть в іглу, де температури близько нуля. І немовлята в них здебільшого виживають. Це теж факт.
Тому я не бачу особливих проблем пожити пару тижнів без опалення і електроенергії, в кого її немає. Ви не помрете.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2525
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:09
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Не буде амністії, всі хто крисятнічав гроші трампа сяде.
Це які гроші Трампа ?
Він особисто щось надавав ? так ні
Фінансової допомоги від США теж немає
Побачиш які гроші трампа
чи Ви думали що він не прийде за своїми грошима?
копита стукають. Фінансової допомоги далі сподівались? Думали гроші будуть текти безкінечно?
Трамп ніяких своїх грошей не надавав
Чи попередні бюджети США - це вже гроші Трампа ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13126
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:11
sashaqbl написав:
Тому я не бачу особливих проблем пожити пару тижнів без опалення і електроенергії, в кого її немає. Ви не помрете.
Просте питання - твої рідні живуть зараз без опалення ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13126
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:16
sashaqbl написав:
Не знаю, наскільки ви будівельник, але я зі студентських часів памятаю(перевіряв на практиці), що при -25 ззовні, в НАМЕТІ -5, а при -10 ззовні - в наметі 0.
1 Не знаю наскільки ви військовий, але в наметі практично по центру завжди стояла буржуйка, яку хтось підтримував в робочому стані...
Плюс в наметі під час сну на 16 м2 знаходиться мінімум 15 осіб ( в мене бувало що й 25) , а кожна людина це такий собі теплогенератор , в той час коли в квартирі розміром 50м2 по статистиці 2-3 особи.
2 Я також не бачу великої проблеми щоб 25-45 річний здоровий мужик пару днів/тижнів просидів в холодному приміщенні під час війни , тим більше є пункти де можна переночувати і там мінімум +14...
Але я НІКОМУ цього не бажаю.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27762
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:22
ЛАД написав: andrijk777 написав: prodigy написав:budivelnik
ЛАД каже спить при +16С (голяка), Саша-що 5-7с в кімнаті для немовлят не критично( якій рівень має бути критичним-100 зі 100 замерзнуть, а якщо 50 зі 100 , то не критично)
років 5 тому нормально спав при +17с (інколи +16с) в спальні, але у термобілізні під важкою ковдрою
цього місяця , коли не було енергії(і опалення), дві доби спав при +16с (це не сон, коли спиш по 60-70хвилин, потім 15 хвилин рухаєшся щоб зігрітися
для мене межа 18С( на дві-три години можна і при 17,0с )
При 16-17 нормально спати навіть без термобілизни.
Але перебувати(наприклад сидіти за компом) в кімнаті при такій температурі - це вже холодно. Треба або 19+ або тепло одіватись.
Верно.
16-17 для сна без одежды под одеялом (у меня совсем не особо тяжёлое - бамбуковое, да ещё жена как то додумалась постирать и оно свалялось) вполне нормально.
В комнате 18-19 нормально, когда что-то делаешь и двигаешься. Если долго сидишь, то, конечно, холодно, надо тепло одеваться.
P.s. "Запасов сала" у меня нет. Вес 70-71 при росте 170.
В одній з країн ЄС, де я колись працював, нормальна температура в спальні +17C...+18C Для місцевих нормально, але мені було холодно, доводилось спать в одязі. Причому в офісі була нормальна температура, скільки- точно не знаю, але більше +20С.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3784
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:31
pesikot написав: Banderlog написав:
Трамп ніяких своїх грошей не надавав
Чи попередні бюджети США - це вже гроші Трампа ?
То нехай приходить, )
Да, попередні гроші які дав байден, це вже гроші трампа. Рівно рік.
І тіки до соросят тіпа тебе і наєма досі не дійшло. То шо там з гренландією? Отдає її черчіль разом з шоколадним?) Чи надо референдум?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4462
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
, Shaman
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|35
|190251
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|391856
|
|
|6076
|1096414
|
|