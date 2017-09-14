У 2026 році Росія планує розпочати масштабну програму геологорозвідувальних робіт на території Донецької області. Як відомо, цей процес має тривати до 2031 року.



Які саме дослідження хоче провести Росія на Донеччині?

Вказані дослідження відбуватимуться поетапно. Фокус ставиться саме на сировину, що найбільш потрібна в сучасній економіці, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.



Тобто, основна увага буде на:

стратегічні метали;

а також рідкісні метали.

Важливо! Потрібно розуміти, що це не разові геологічні виїзди. Росіяни планують саме масштабні довгострокові роботи.



Росія, порушуючи норми міжнародного права, намагається компенсувати власні економічні провали за рахунок надр Донеччини, перетворюючи геологорозвідку не на інструмент розвитку регіону, а на механізм ресурсного пограбування окупованих територій,

– наголошує українська розвідка.



Що ще важливо знати про ці дослідження:



основою для проведення дослідження є радянські геологічні матеріали;

дослідження у цьому регіоні, фактично, припинились у пострадянський період;



наразі окупаційна влада ДНР планує розглядати ці об'єкти саме для промислового освоєння.

.......

Адже швидкої віддачі від таких інвестицій очікувати не варто.



Які конкретно стратегічні метали планує видобувати Росія на Донеччині?

Так званий віцепрем'єр ДНР Володимир Єжиков вказав, що Росія при дослідженнях на Донеччині зробить акцент на таких металах:

титан;

літій;

тантал;

ніобій, повідомляє російське видання ТАСС.

Саме ці метали є надважливими для високотехнологічної промисловості. Фактично, Росія планує незаконно використовувати українські ресурси, аби підтримувати промислову та інші галузі, які відчули значну кризу під час повномасштабної війни.

.............

Потрібно розуміти, що на українській території є значні запаси стратегічних металів різного роду. Зокрема, приблизно 500 тисяч тонн літію.



Зверніть увагу! Частина з великих українських літієвих родовищ перебуває саме на окупованій Росією території.



Чому для Росії є такою цікавою Донеччина?

Росія почала збільшувати інтерес до українських надр на тлі погіршення ситуації у низці важливих галузей. Зокрема, нафтовій. Річ у тім, що там зростає собівартість видобутку, а от експорт, навпаки, стає важчим.



Експорт нафти з Росії стає важчим через санкції. Також ситуація загострюється на тлі атак України по інфраструктурі Росії.



Зараз Кремль шукає нові можливості для фінансування бюджету. Саме тому Москва планує використати окуповану українську територію як ресурсну базу.