buratinyo написав:необоснованные обвинения в подставном убийстве журналиста, масштабные акции "Кучма геть!" с обвинениями в экономических проблемах в стране и это в период бурного экономического роста, сравнимого по уровню с китайским!!! Да кремлю пох.... ФСБ в таких операциях не сильно заморачивается в логике подобных акций для украинцев.
ненавидели "рыжего" Кучму по тем же фсб-шным метоличкам, что сейчас Трампа никакой вариативности стиля
а то цей Хаменеї так переймається долею народу, що Reuters років ще десять тому порахувала, що напереймався вже на 95 ярдів дол. як власне й більшість цих захисників народу від західних імперіалістів. бо коли це відбувається з США, як в Саудівській Аравії, то вистачає всім й народові, й владі. а при різних ліваках чомусь на народ не залишається
спіймали, визнаю ліваки - це в Венесуелі. а тут святий отче, який захищає громадин від спокус Заходу, в першу чергу від спокуси жити навіть не багато, а хоч нормально. а як ще святий отче може мільярди заробити. ......
Саудовские правители тоже защищают "громадян від спокус Заходу" и тоже "мільярди заробляють", но это не мешает их громадянам жити багато. Иранский шах как раз поддерживал "спокуси Заходу", тем не менее его свергли. Может не надо так примитивизировать?
Господар Вельзевула написав:Неплохо. но на нас это не повлияет.Пригожин играл большую роль чем этот чурбан, и где он сейчас? Вы лучше скажите чего Трамп остановил демонтаж?
надо духовно расти мятеж пригожина кстати произошел на 100й день моего "поста" девочки позвонили на радостях что путлеру уже капут и все сорвалось Вы кстати тоже, в марте ввели в мое поле зрения на этой ветке Ганула, о котором я ни слом ни духом был, изучил его "деяния" , вскипел разум возмущенный, а на след день его бац и нету. Трамп остановил демонтаж потому что нормальные люди не готовы, нет замены. На фоне нынешних халамидников и Юля - повивальная бабка украинской демократии. Задача не имеет линейного решения Не нашел вашего сообщения про Ганула, навернеое потерли, когда речь идет о подобной мерзости без цензуры трудно. но помню что был взбешен активизмом вот мое сообщение по поводу другого активиста 10:19 viewtopic.php?p=5835840#p5835840 а в 10:30 элиминировали ганула нельзя систематически унижать людей возвышая свои символы веры над другими ни кадыровым, ни ганулам, ни Слабоспицьким если непредвзято
Трьох працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також члена громадської організації затримали в Одесі співробітники СБУ. Затримання відбулося увечері 15 січня на одній з вулиць міста.
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Затриманих звинувачують у тому, що під час здійснення мобілізаційних заходів у Київському районі Одеси вони протиправно позбавили волі чоловіка та посадили в автобус, застосувавши фізичний примус.
Близько години чоловіка возили по місту, вимагаючи 6000 доларів США за недоставлення його до РТЦК.
Мабудь теж "ухилявся" та "документи були не в порядку", хоча скоріш за все "порішав" на такому рівні, що злочинців з ТЦК було простіше принести в жертву, ніж заперечувати їх злочин.
Господар Вельзевула написав:но на нас это не повлияет
а если рамзан скопытится на 25 января, на ДР Разрушителя Империй, это может его взбодрить до запредельной потужности уже было бы неплохо если на смертном одре и похоронах рамзана не будет адама потому что тот покалечился в пьяном дтп. умишка рамзану хватит просчитать скорую встречу в аду
Грубые унижения - удел черни, самое интересное делается на тонком уровне
У 2026 році Росія планує розпочати масштабну програму геологорозвідувальних робіт на території Донецької області. Як відомо, цей процес має тривати до 2031 року.
Які саме дослідження хоче провести Росія на Донеччині? Вказані дослідження відбуватимуться поетапно. Фокус ставиться саме на сировину, що найбільш потрібна в сучасній економіці, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Тобто, основна увага буде на: стратегічні метали; а також рідкісні метали. Важливо! Потрібно розуміти, що це не разові геологічні виїзди. Росіяни планують саме масштабні довгострокові роботи.
Росія, порушуючи норми міжнародного права, намагається компенсувати власні економічні провали за рахунок надр Донеччини, перетворюючи геологорозвідку не на інструмент розвитку регіону, а на механізм ресурсного пограбування окупованих територій, – наголошує українська розвідка.
Що ще важливо знати про ці дослідження:
основою для проведення дослідження є радянські геологічні матеріали; дослідження у цьому регіоні, фактично, припинились у пострадянський період;
наразі окупаційна влада ДНР планує розглядати ці об'єкти саме для промислового освоєння. ....... Адже швидкої віддачі від таких інвестицій очікувати не варто.
Які конкретно стратегічні метали планує видобувати Росія на Донеччині? Так званий віцепрем'єр ДНР Володимир Єжиков вказав, що Росія при дослідженнях на Донеччині зробить акцент на таких металах: титан; літій; тантал; ніобій, повідомляє російське видання ТАСС. Саме ці метали є надважливими для високотехнологічної промисловості. Фактично, Росія планує незаконно використовувати українські ресурси, аби підтримувати промислову та інші галузі, які відчули значну кризу під час повномасштабної війни. ............. Потрібно розуміти, що на українській території є значні запаси стратегічних металів різного роду. Зокрема, приблизно 500 тисяч тонн літію.
Зверніть увагу! Частина з великих українських літієвих родовищ перебуває саме на окупованій Росією території.
Чому для Росії є такою цікавою Донеччина? Росія почала збільшувати інтерес до українських надр на тлі погіршення ситуації у низці важливих галузей. Зокрема, нафтовій. Річ у тім, що там зростає собівартість видобутку, а от експорт, навпаки, стає важчим.
Експорт нафти з Росії стає важчим через санкції. Також ситуація загострюється на тлі атак України по інфраструктурі Росії.
Зараз Кремль шукає нові можливості для фінансування бюджету. Саме тому Москва планує використати окуповану українську територію як ресурсну базу.
https://financy.24tv.ua/donetska-oblast-yak-okupanti-planuyut-vikoristati-mistsevi-nadra_n2989535Понятно, что это нарушение норм міжнародного права. Но по заметке 2 вопроса. 1. Почему дослідження у цьому регіоні, фактично, припинились у пострадянський період? 2. По качеству статьи. С одной стороны, "Кремль шукає нові можливості для фінансування бюджету". С другой стороны, автор сам пишет, что "швидкої віддачі від таких інвестицій очікувати не варто. Т.е. всё это на относительно далёкое будущее и никак не позволит в обозримое время компенсировать потери доходов от нефти "через санкції".