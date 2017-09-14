RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 11:11

  prodigy написав:

  prodigy написав:
  Shaman написав:в Києві 220 тис. населення ризикують прожити(якщо доживуть) до весни без опалення-труби лопаються кожного дня

Зате в Міндіча тепленько. :lol:
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 11:30

  prodigy написав:...............
в Києві 220 тис. населення ризикують прожити(якщо доживуть) до весни без опалення-труби лопаються кожного дня

Вы это знаете или предполагаете?
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 11:46

  ЛАД написав:
  prodigy написав:...............
в Києві 220 тис. населення ризикують прожити(якщо доживуть) до весни без опалення-труби лопаються кожного дня

Вы это знаете или предполагаете?


Близько 100–150 тисяч киян, у будинках яких через мороз лопнули труби, швидше за все, залишаться без опалення до весни.

З такою заявою в коментарі Вечер.LIVE виступив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
Далі необхідне бюджетне фінансування, закупівлі, проектно-кошторисна документація, пошук підрядників через систему Prozorro і виконання капітальних робіт. Навіть за оптимістичного сценарію цей процес може тривати 8–10 місяців, за умови наявності коштів.

У Києві злили воду з систем опалення: чи будуть проблеми з відновленням тепла?

Зливати воду для уникнення аварій потрібно не в усіх будинках
Комунальники Києва раніше не мали подібного досвіду, тому злили воду усюди
Незабаром ситуація з теплопостачанням у столиці може стабілізуватися
Через критичну ситуацію після обстрілів країни-агресорки Росії у Києві офіційно повідомили про злив води у будинках для того, щоб мінімізувати аварії. Наскільки це виправданий крок в інтерв'ю Главреду розповів директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

https://glavred.net/ukraine/v-kieve-sli ... ws_in_post


точну картину не знає навіть Тимур і Кличко, бо все міняється щодня, але проблема велика, без підтримки країн ЄС Київ не впорається

Британія дає 20 млн фунтів на відновлення системи опалювання в Києві
Крім енергетичної підтримки, Лондон оголосив про розширення програми шкільного партнерства між Україною та Великою Британією. Упродовж наступних трьох років до ініціативи долучаться ще 300 шкіл, а загалом участь у програмі зможуть взяти близько 54 тис. учнів з обох країн.
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 11:51

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
  Shaman написав:в Києві 220 тис. населення ризикують прожити(якщо доживуть) до весни без опалення-труби лопаються кожного дня

Зате в Міндіча тепленько. :lol:


вам у спальник міндіча, то він буде вас гріти в люті морози
