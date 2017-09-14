Додано: Суб 17 січ, 2026 10:52

Термін стандартного приєднання

0 - 16 кВт 45 днів

16 - 50 кВт 60 днів

Санкції за перевищення термінів стандартного приєднання

більше ніж на 10 днів - вартість зменшується на 10%

більше ніж на 20 днів - вартість зменшується на 20%

більше ніж на 120 днів - повернення коштів з пенею

стсовно Китаю, вони значно просунулись в подоланні корупції (портові власті не беруть ні сигарет, ні віскі у капітана...тільки гроші)у 2021р я оформляв "зелений тариф" без посередників (ціна 300 дол)-їздив 10-11 раз у ЦНАП і кожного разу на прийому під камеру мені обіцяли-все зроблять (Ірина Миколаївна телефонувала комусь(потім я дізнався телефон того) і там відповідали-не хвилюйтесь, все зробимо, минав минало 3-4 дні і нічого не було, знов їхав за 25км у ЦНАП і те саме через 3 дні, коли я дізнався номер телефону-все вирішилось за деньцього року вирішив збільшити потужність з 20квт до 37квт, написав на сайте ДТЕК заяву,через день прийшов рахунок(48к грн), я сплатив в того ж дня, виждав тиждень і питаю(на сайті) які терміни виконання завдання-відповідь 60 днів, коли минуло 62 днів знов запитав, коли? збільшили потужність 65 днів, перенесли лічильник(закінчили всі монтажні роботи) за 79 днів (що майже вчасно), окрім 48к нікому нічого не платив, а на сайті люди пишуть що півроку -це швидкотам є цікавий пунктмабуть мало хто знає, що цим можна скористуватись, я не полюбляю ходити по судам))