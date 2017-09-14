RSS
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 13:12

  prodigy написав:
  Banderlog написав:
вам у спальник міндіча, то він буде вас гріти в люті морози
не поміститься там вже єрмак зарився :lol:
Чого це його до мене? А не мене позбавити громадянства як його?
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 13:20

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:...............
в Києві 220 тис. населення ризикують прожити(якщо доживуть) до весни без опалення-труби лопаються кожного дня

Вы это знаете или предполагаете?


Близько 100–150 тисяч киян, у будинках яких через мороз лопнули труби, швидше за все, залишаться без опалення до весни.

З такою заявою в коментарі Вечер.LIVE виступив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
.........
У Києві злили воду з систем опалення: чи будуть проблеми з відновленням тепла?

.....Комунальники Києва раніше не мали подібного досвіду, тому злили воду усюди
......
...........
https://glavred.net/ukraine/v-kieve-sli ... ws_in_post
[/харькове такие ситуации были уже не разquote]
......

Если "злили воду усюди", то откуда лопнувшие трубы?
А Олег Попенко известный паникёр, которому не мешало бы вести себя скромнее.

В Харькове такие ситуации были уже не раз. Всё быстро восстанавливали. Это к вопросу, каким должен быть мэр - хорошим хозяйственником или политиком. И к обвинениям в адрес Терехова, что он говорил по-русски. Да пусть бы хоть на суахили.
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 13:34

  ЛАД написав:Если "злили воду усюди", то откуда лопнувшие трубы?
А Олег Попенко известный паникёр, которому не мешало бы вести себя скромнее.

В Харькове такие ситуации были уже не раз. Всё быстро восстанавливали. Это к вопросу, каким должен быть мэр - хорошим хозяйственником или политиком. И к обвинениям в адрес Терехова, что он говорил по-русски. Да пусть бы хоть на суахили.

Воду злили не відусіль, така сама проблема як озвучив продіджі з медсестрою. Вона сама доходяга має ходити пішки за спасибі до ще більших доходяг. Чи маємо ми пишатися такими людьми - так, але це не нормально.
Мер не гірший ніж в Харкові 100%, політика часто гра знайди винного який на щабель менш впливовий і скинь на нього проблему яка є спільною )
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 13:37

  ЛАД написав:
  prodigy написав:...............
в Києві 220 тис. населення ризикують прожити(якщо доживуть) до весни без опалення-труби лопаються кожного дня

Вы это знаете или предполагаете?

Можу підтвердити. У нас на роботі (Печерськ) спустили воду, але система влаштована так, що до кінця воду спустити неможливо, на жаль. Дива не сталося, на першому поверсі розірвало трубу. Добре, що постраждав лише один стояк з чотирьох. Комунальники обіцяють полагодити за тиждень.
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 13:51

  prodigy написав:ЛАД
стосовно того, чому Фінляндії вирішила не воювати проти Червоної Армії у 1944році
В 1939 финны тоже не победили и тоже хватило ума вовремя заключить мир на условиях, которые на нашем форуме назвали бы капитуляцией.
Кстати, "США ... були на боці СССР", но войну Финляндии не объявляли. Поэтому финны сначала обращались с предложениями мира не к СССР, а к США.
..........
-Сателіт Фінляндії гітлерівська Німеччина була не межі економічного краху(синтетичний бензин не від розкішного життя)
Тут вы слегка перепутали.
Не Финляндия была сателлитом Германии, а наоборот.

Finland's Actions in 1944:
Seeking Peace: Finland initiated peace talks with the Soviets in mid-1943, eventually accepting the Soviet ultimatum by March 1944 to end the fighting.

В марте 1944 Финляндия не приняла советские условия и это был не ультиматум. Финляндия согласилась на очень близкие условия только в сентябре 1944 после летнего наступления РККА.
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 14:10

  stm написав:........
Воду злили не відусіль, така сама проблема як озвучив продіджі з медсестрою. Вона сама доходяга має ходити пішки за спасибі до ще більших доходяг. Чи маємо ми пишатися такими людьми - так, але це не нормально.
Мер не гірший ніж в Харкові 100%, політика часто гра знайди винного який на щабель менш впливовий і скинь на нього проблему яка є спільною )

Может, и не гірший, судить не берусь.
Просто в Харькове эти вопросы решались уже не раз и без всеукраинских истерик.
О людях не очень понял, к чему вы это, но в Харькове люди такие же, да ещё, по мнению некоторых, не патриоты - говорят по-русски.
  fler написав:............
Можу підтвердити. У нас на роботі (Печерськ) спустили воду, але система влаштована так, що до кінця воду спустити неможливо, на жаль. Дива не сталося, на першому поверсі розірвало трубу. Добре, що постраждав лише один стояк з чотирьох. Комунальники обіцяють полагодити за тиждень.

"Постраждав лише один стояк з чотирьох. Комунальники обіцяють полагодити за тиждень", - это не такая уж трагедия. И "обіцяють полагодити за тиждень" это не "залишаться без опалення до весни", как рассказывает Олег Попенко.
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 14:13

  fler написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:...............
в Києві 220 тис. населення ризикують прожити(якщо доживуть) до весни без опалення-труби лопаються кожного дня

Вы это знаете или предполагаете?

Можу підтвердити. У нас на роботі (Печерськ) спустили воду, але система влаштована так, що до кінця воду спустити неможливо, на жаль. ......

Если об этом знали - почему в систему не залили "рассол" - для замещения остатков? 🤔 Если же о таком очевидном моменте не знали...
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 14:24

проффесіанали проффесури

  _hunter написав:
  fler написав:Можу підтвердити. У нас на роботі (Печерськ) спустили воду, але система влаштована так, що до кінця воду спустити неможливо, на жаль. ......

Если об этом знали - почему в систему не залили "рассол" - для замещения остатков? 🤔 Если же о таком очевидном моменте не знали...

проффесура проффесіаналів
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 14:33

  ЛАД написав:
  prodigy написав:ЛАД
стосовно того, чому Фінляндії вирішила не воювати проти Червоної Армії у 1944році
В 1939 финны тоже не победили и тоже хватило ума вовремя заключить мир на условиях, которые на нашем форуме назвали бы капитуляцией.


Потом финны выступили на стороне Германии и я прям весь в догадках ... с чего бы это ? )
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 14:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Заїхав зранку на один з опорних пунктів тепловиків, звідки бригади виїжджають на ремонт і відновлення тепломереж та котелень.
Комунальники працюють цілодобово. Подякував їм за працю.

Без тепла наразі близько 50 будинків з 6 000, що залишалися без теплопостачання після атаки ворога на критичну інфраструктуру Києва 9 січня.

Міські служби продовжують 24/7 відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб забезпечити киян необхідними послугами.
t.me/vitaliy_klitschko/6023
