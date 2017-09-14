Если "злили воду усюди", то откуда лопнувшие трубы? А Олег Попенко известный паникёр, которому не мешало бы вести себя скромнее.
В Харькове такие ситуации были уже не раз. Всё быстро восстанавливали. Это к вопросу, каким должен быть мэр - хорошим хозяйственником или политиком. И к обвинениям в адрес Терехова, что он говорил по-русски. Да пусть бы хоть на суахили.
Воду злили не відусіль, така сама проблема як озвучив продіджі з медсестрою. Вона сама доходяга має ходити пішки за спасибі до ще більших доходяг. Чи маємо ми пишатися такими людьми - так, але це не нормально. Мер не гірший ніж в Харкові 100%, політика часто гра знайди винного який на щабель менш впливовий і скинь на нього проблему яка є спільною )
prodigy написав:............... в Києві 220 тис. населення ризикують прожити(якщо доживуть) до весни без опалення-труби лопаються кожного дня
Вы это знаете или предполагаете?
Можу підтвердити. У нас на роботі (Печерськ) спустили воду, але система влаштована так, що до кінця воду спустити неможливо, на жаль. Дива не сталося, на першому поверсі розірвало трубу. Добре, що постраждав лише один стояк з чотирьох. Комунальники обіцяють полагодити за тиждень.
prodigy написав:ЛАД стосовно того, чому Фінляндії вирішила не воювати проти Червоної Армії у 1944році
В 1939 финны тоже не победили и тоже хватило ума вовремя заключить мир на условиях, которые на нашем форуме назвали бы капитуляцией. Кстати, "США ... були на боці СССР", но войну Финляндии не объявляли. Поэтому финны сначала обращались с предложениями мира не к СССР, а к США. ..........
-Сателіт Фінляндії гітлерівська Німеччина була не межі економічного краху(синтетичний бензин не від розкішного життя)
Тут вы слегка перепутали. Не Финляндия была сателлитом Германии, а наоборот.
Finland's Actions in 1944: Seeking Peace: Finland initiated peace talks with the Soviets in mid-1943, eventually accepting the Soviet ultimatum by March 1944 to end the fighting.
В марте 1944 Финляндия не приняла советские условия и это был не ультиматум. Финляндия согласилась на очень близкие условия только в сентябре 1944 после летнего наступления РККА.
stm написав:........ Воду злили не відусіль, така сама проблема як озвучив продіджі з медсестрою. Вона сама доходяга має ходити пішки за спасибі до ще більших доходяг. Чи маємо ми пишатися такими людьми - так, але це не нормально. Мер не гірший ніж в Харкові 100%, політика часто гра знайди винного який на щабель менш впливовий і скинь на нього проблему яка є спільною )
Может, и не гірший, судить не берусь. Просто в Харькове эти вопросы решались уже не раз и без всеукраинских истерик. О людях не очень понял, к чему вы это, но в Харькове люди такие же, да ещё, по мнению некоторых, не патриоты - говорят по-русски.
fler написав:............ Можу підтвердити. У нас на роботі (Печерськ) спустили воду, але система влаштована так, що до кінця воду спустити неможливо, на жаль. Дива не сталося, на першому поверсі розірвало трубу. Добре, що постраждав лише один стояк з чотирьох. Комунальники обіцяють полагодити за тиждень.
"Постраждав лише один стояк з чотирьох. Комунальники обіцяють полагодити за тиждень", - это не такая уж трагедия. И "обіцяють полагодити за тиждень" это не "залишаться без опалення до весни", как рассказывает Олег Попенко.
