Додано: Суб 17 січ, 2026 14:10

stm написав: ........

Воду злили не відусіль, така сама проблема як озвучив продіджі з медсестрою. Вона сама доходяга має ходити пішки за спасибі до ще більших доходяг. Чи маємо ми пишатися такими людьми - так, але це не нормально.

Мер не гірший ніж в Харкові 100%, політика часто гра знайди винного який на щабель менш впливовий і скинь на нього проблему яка є спільною ) ........Воду злили не відусіль, така сама проблема як озвучив продіджі з медсестрою. Вона сама доходяга має ходити пішки за спасибі до ще більших доходяг. Чи маємо ми пишатися такими людьми - так, але це не нормально.Мер не гірший ніж в Харкові 100%, політика часто гра знайди винного який на щабель менш впливовий і скинь на нього проблему яка є спільною )

fler написав: ............

Можу підтвердити. У нас на роботі (Печерськ) спустили воду, але система влаштована так, що до кінця воду спустити неможливо, на жаль. Дива не сталося, на першому поверсі розірвало трубу. Добре, що постраждав лише один стояк з чотирьох. Комунальники обіцяють полагодити за тиждень. ............Можу підтвердити. У нас на роботі (Печерськ) спустили воду, але система влаштована так, що до кінця воду спустити неможливо, на жаль. Дива не сталося, на першому поверсі розірвало трубу. Добре, що постраждав лише один стояк з чотирьох. Комунальники обіцяють полагодити за тиждень.

Может, и не гірший, судить не берусь.Просто в Харькове эти вопросы решались уже не раз и без всеукраинских истерик.О людях не очень понял, к чему вы это, но в Харькове люди такие же, да ещё, по мнению некоторых, не патриоты - говорят по-русски."Постраждав лише один стояк з чотирьох. Комунальники обіцяють полагодити за тиждень", - это не такая уж трагедия. И "обіцяють полагодити за тиждень" это не "залишаться без опалення до весни", как рассказывает Олег Попенко.