|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 17 січ, 2026 15:03
_hunter написав: fler написав: ЛАД написав:
Вы это знаете
или предполагает
е?
Можу підтвердити. У нас на роботі (Печерськ) спустили воду, але система влаштована так, що до кінця воду спустити неможливо, на жаль. ......
Если об этом знали - почему в систему не залили "рассол" - для замещения остатков? 🤔 Если же о таком очевидном моменте не знали...
почали наводити реальні приклади, як воно буває коли немає опалення, й що злити воду в будинку - це не те саме, що воду з бойлера. й людина згадала, що в неї ще є купа ідей, які він прочитав в інтернеті. ключове - прочитав, в житті не робив НІЧОГО...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11363
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 1710 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 17 січ, 2026 15:06
ЛАД написав:
Если "злили воду усюди", то откуда лопнувшие трубы?
А Олег Попенко известный паникёр, которому не мешало бы вести себя скромнее.
В Харькове такие ситуации были уже не раз. Всё быстро восстанавливали. Это к вопросу, каким должен быть мэр - хорошим хозяйственником или политиком. И к обвинениям в адрес Терехова, что он говорил по-русски. Да пусть бы хоть на суахили.
які були ситуації не раз? півміста залишалося без світла та тепла під час морозів? вигадуй далі. така морозна зима вперше за роки війни, й до цього таких руйнівних обстрілів не було. просто зараз обстріли більш зосереджені на Києві, тому Харків поки трохи легше. й то ТЕЦ атакують регулярно, чи не так?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11363
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 1710 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 17 січ, 2026 15:06
Лише одна цифра…
Фонд американського бізнесмена та філантропа Баффета, з початком широкомасштабного вторгнення ри-фи, надав України у різному вигляді допомоги більше ніж на МІЛІАРД доларів…
Це у приватному порядку,
ПОЗА межами будь-якої державної допомоги
ось це реально особисті гроші, які були надані Україні
А не якісь міфічні "гроші Трампа", про які вчора марив Banderlog
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13133
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 17 січ, 2026 15:15
ЛАД написав:Shaman
Banderlog
........ти мене хоч раз на брехні спіймав? ти все вигадав, а тепер мені про брехню розповідаєш?"
Вы врёте, как дышите...
дідуган, я тебе попереджав?.. я не розумію, чому я маю вислоховувати маячня від якогось плюгавенького незрозуміло хто. в нього або вже деменція, або проста гнила людина - треба на когось накинути.
але коли треба відповісти за базар - "не буду","не можу","чого стареньких ображаєте"...
тому відчепись від мене. я ж кажу, згадуй про рідну прохідну, з якою тебе копняком під дупу в 91 році через твою нікчемність. такі, як ти могли триматися лише за часів срср, коли треба працювати, нікчеми не потрібні. згадуй про свій кулачок, тоді не дуже сухенький, й хоч щось там можна було потримати
тебе тримали лише за часів срср, у вільному світі щось не задалося. прапорщику вдалося, а фізику щось завадило, й хірурга вчасно не знайшов...
від тебе не аргументів, ні логіки - лише як гарно було в срср, які погані США й як треба домовлятися з срср та руськими - падати в ноги та цілувати їх. він не розуміє, що це руський підхід, інші народи живуть по іншому. хоча чечени навчили руських трохи іншому - з пляшкою
тому до побачення - але якщо будеш й далі просувати свою маячня, тобі напхають й далі
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11363
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 1710 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 17 січ, 2026 15:32
ЛАД
й так ЛАД, швиденько написати донос - оце ваша навичка. всмоктана з дитинства
головне, щоб анонімний
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11363
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 1710 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 17 січ, 2026 15:48
Vadim_ написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Если "злили воду усюди", то откуда лопнувшие трубы?
А Олег Попенко известный паникёр, которому не мешало бы вести себя скромнее.
В Харькове такие ситуации были уже не раз. Всё быстро восстанавливали. Это к вопросу, каким должен быть мэр - хорошим хозяйственником или политиком. И к обвинениям в адрес Терехова, что он говорил по-русски. Да пусть бы хоть на суахили.
які були ситуації не раз? півміста залишалося без світла та тепла під час морозів? вигадуй далі.
така морозна зима вперше за роки війни, й до цього таких руйнівних обстрілів не було. просто зараз обстріли більш зосереджені на Києві, тому Харків поки трохи легше. й то ТЕЦ атакують регулярно, чи не так?
вы знаете такое слово Алчевськ? или ши не того?
В Алчевске была обычная, как там говорят, халатность
Тупо пролюбили ситуацию
Сейчас же, ситуацию с отоплением нам устроил долбанутый сосед
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13133
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 17 січ, 2026 15:49
Shaman написав:ЛАД
й так ЛАД, швиденько написати донос - оце ваша навичка. всмоктана з дитинства
головне, щоб анонімний
Власне, тому ЛАД і хоче, щоб Харьков відійшов РФ
Тоді він, ухх скільки доносів напише
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13133
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 17 січ, 2026 16:00
Shaman написав:
Алчевськ та Харків - різні міста, якщо що
та ладно, трохи різні. Такі проблеми по всій прифронтовій зоні. Може в херсоні зара нема проблем з опаленням? Чи мож по селах в запоріжжі? І люди якось справляються, без істерик.
Вся унікальність ситуації що війна після 22 року знову повернулась до києва но каби поки не долітають і арта не дістає.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4471
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Суб 17 січ, 2026 16:00
Shaman написав: ЛАД написав:
Если "злили воду усюди", то откуда лопнувшие трубы?
А Олег Попенко известный паникёр, которому не мешало бы вести себя скромнее.
В Харькове такие ситуации были уже не раз. Всё быстро восстанавливали. Это к вопросу, каким должен быть мэр - хорошим хозяйственником или политиком. И к обвинениям в адрес Терехова, что он говорил по-русски. Да пусть бы хоть на суахили.
які були ситуації не раз? півміста залишалося без світла та тепла під час морозів? вигадуй далі. така морозна зима вперше за роки війни, й до цього таких руйнівних обстрілів не було. просто зараз обстріли більш зосереджені на Києві, тому Харків поки трохи легше. й то ТЕЦ атакують регулярно, чи не так?
Единственное, что правда - не было таких сильных морозов.
Всё остальное, как обычно, ложь.
И я понимаю, разоблачение лжи воспринимается болезненно и, когда нечего возразить, вы опускаетесь до элементарного хамства. И "гнила людина" это именно вы.
Что вы имеете ввиду под "анонімним доносом" понятия не имею, но на ваш viewtopic.php?p=5924366#p5924366
жалобу сейчас напишу.
Ігор Терехов
Харків під обстрілом. Ворог бив по об’єкту критичної інфраструктури в Індустріальному районі. Є поранений.
Пошкодження дуже значні — і це не той випадок, коли “трохи підлатали й поїхали далі”. Мова про серйозні удари по системі, яка тримає місто в теплі й зі світлом.
З кожним таким обстрілом централізована подача тепла та електрики дається все важче. Бо енергетика зараз у дуже важкому стані: резерви — не безкінечні, навантаження — пікове, а будь-яке нове пошкодження одразу “з’їдає” можливості для стабілізації.
Треба розуміти просту річ: коли критична інфраструктура б’ється знову і знову, система не встигає повноцінно відновлюватися — вона постійно працює на межі, і будь-який наступний удар може означати, що утримувати стабільну подачу стане ще складніше, а відновлення — довшим і важчим. .....
26.5Kviews 15:31
P.s. Жалобу написать не получилось - сообщение уже обжаловано. Есть ещё порядочные люди на форуме. В отличие от вас.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38316
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 17 січ, 2026 16:08
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Если "злили воду усюди", то откуда лопнувшие трубы?
А Олег Попенко известный паникёр, которому не мешало бы вести себя скромнее.
В Харькове такие ситуации были уже не раз. Всё быстро восстанавливали. Это к вопросу, каким должен быть мэр - хорошим хозяйственником или политиком. И к обвинениям в адрес Терехова, что он говорил по-русски. Да пусть бы хоть на суахили.
які були ситуації не раз? півміста залишалося без світла та тепла під час морозів? вигадуй далі. така морозна зима вперше за роки війни, й до цього таких руйнівних обстрілів не було. просто зараз обстріли більш зосереджені на Києві, тому Харків поки трохи легше. й то ТЕЦ атакують регулярно, чи не так?
Единственное, что правда - не было таких сильных морозов.
Всё остальное, как обычно, ложь.
И я понимаю, разоблачение лжи воспринимается болезненно и, когда нечего возразить, вы опускаетесь до элементарного хамства. И "гнила людина" это именно вы.
Что вы имеете ввиду под "анонімним доносом" понятия не имею, но на ваш viewtopic.php?p=5924366#p5924366
жалобу сейчас напишу.
де ви бачите "разоблачение"? ваше - "не буду відповідати" - оце "разоблачение"? по всім нашим суперечкам ви злилися
. все, що є - ваша фраза "брешете" - без ЖОДНОГО обгрунування. що з цим робити, я не знаю. людина нахабно накидає, ховаючись за нік та вік. вік - зручна підстава, можна косити під деменцію. а може й не косити. якби у вас було аргументи, можна було б щось обговорювати.
а от коли наводиш вам приклади, що Раша зараз робить те саме, що й нацистська Німеччина під час 2СВ - отут починається голосний фальцет - "не может быть, єто другое". інше так інше. може зятю повірете, якщо він потрапить до руських - й так, російська не допоможе. в концтаборах говорили й німецькою, як й в ГУЛАГу - російською. ..
тільки зараз напишете? а хто ж написав трохи раніше? дива дивні
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11363
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 1710 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|190841
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|392481
|
|
|6076
|1097374
|
|