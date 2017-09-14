Shaman написав:ЛАД й так ЛАД, швиденько написати донос - оце ваша навичка. всмоктана з дитинства головне, щоб анонімний
Власне, тому ЛАД і хоче, щоб Харьков відійшов РФ
Тоді він, ухх скільки доносів напише
він вже й список склав. Шаман, Песікот. й на Будвельника все одно хоче накатати, хоч його й не дістануть. але саме тоді він й дізнається, що є руське прислів'я - "доносчику первый кнут". але він буде й єдиний - "произойдет чудовищная ошибка"
ЛАД написав:... P.s. Жалобу написать не получилось - сообщение уже обжаловано. Есть ещё порядочные люди на форуме. В отличие от вас.
ні, є ще мразота на форумі - й ви один одному піддакуєте й накидаєте. й у всіх вас одна мета - треба здатися Раші, тоді буде щастя. всі інші думки ви намагаєтесь обісрати
А яка в тебе думка як не здатись? Як в жінки зеленського -народ готовий ще 2-3 роки потерпіти? І шо має статись через 2 роки?
я вже неодноразово писав. ви все це читали - тому оцю провокацію на комусь іншому пробуйте.
зараз ми чекаємо, що скаже нам Раша. наші умови є. руських - немає. й реальних не буде - зараз вони думають, під яким приводом відмовитись й звинуватити Україну. потім тут в черговий раз на форумі почнуть доводити, що треба здаватися.
тобі питання - що робити, коли противник не хоче домовлятися. саме противник. ви як чорт від ладана тікаєте від цього питання...
Всё, что не соответствует вашим взглядам, вы называете капитуляцией и сдачей. Хороший метод. Враг не хочет соглашаться на наши условия. Так же, как мы не хотим соглашаться на его условия. Но, к сожалению, диктовать свои условия мы не можем. Не мы захватили пятую часть РФ, и не российские города страдают от блекаутов и отключений отопления, и не граждане РФ должны эвакуироваться из родных мест.
Мы зараз не "чекаємо, що скаже нам Раша", мы с ней даже не разговариваем. Пока что мы ведём переговоры с США и согласовываем с ними свою позицию. Всё. Вот только при переговорах с РФ (когда они начнутся всерьёз) США легко могут отказаться от наших требований и согласиться с требованиями Путина. И что тогда? Вы повторите своё: "я вже неодноразово писав"? Вот это как раз вы "неодноразово" повторяли, но ни разу толком не написали, как вы себе представляете достижение мира. Кроме "до последней вербы" и "я пойду, когда надо будет".
В 2022 никто не ставил условия "учитывать реалии на земле", "мир по ЛБЗ" и признать 4 области российскими. До 2022 наши "активисты" даже минские соглашения, подписанные Порошенко, называли "предательством". Сегодня мы хоть на что-то похожее можем рассчитывать?
А все ваши "допысы"... Сбежали из Харькова подальше от фронта и воюете с дивана. Причём больше не с врагом, который напал на Украину, а с "внутренними врагами", которых вы легко находите. Понятно, это проще и безопаснее. За слово "мразота" не убьют, максимум, на сутки забанят.
prodigy написав:............... в Києві 220 тис. населення ризикують прожити(якщо доживуть) до весни без опалення-труби лопаються кожного дня
Вы это знаете или предполагаете?
Можу підтвердити. У нас на роботі (Печерськ) спустили воду, але система влаштована так, що до кінця воду спустити неможливо, на жаль. Дива не сталося, на першому поверсі розірвало трубу. Добре, що постраждав лише один стояк з чотирьох. Комунальники обіцяють полагодити за тиждень.
Комунальники нічого внутрі будинку лагодить не будуть, це проблема власника будинку.
Так "власника будинку" - госы -- Коновальца, похоже...