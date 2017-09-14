Би-би-си: Мы уже неоднократно упоминали США. И вот главный вопрос, который возникает в связи со всеми этими событиями. Сначала Дональд Трамп говорил и писал, что помощь уже в пути, а потом, ну, по крайней мере, на данный момент, по состоянию на 12:00 по Москве в пятницу, 16 января, когда мы записываем этот подкаст, никаких силовых действий в отношении властей Ирана он не предпринял. Почему? Р.С.: Я полагаю, потому, что изначально у Трампа не было каких-то хороших вариантов. Мы знаем, что он склонен к проведению выверенных, хирургически точных, эффектных операций. Но в данном случае нельзя было гарантировать успех такой операции. Во-первых, потому что, если мы берем как образец венесуэльский сценарий, в Иране это гораздо труднее осуществить. Например, захват того же верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Тегеран очень удален от мирового океана. Это означает, что здесь возможно проводить только десантирование американских войск, и не факт, что эта операция может быть успешной. У Вашингтона уже был горький опыт в 1980 году, когда проводилась операция по спасению заложников в американском посольстве в Тегеране, и та операция провалилась.
Если мы говорим о каком-то массированном ударе по центрам принятия решений, по военным объектам, то это тоже не то, что потенциально может привести к падению режима. Напротив, это может еще больше озлобить Тегеран и привести к ответным действиям с его стороны, к ударам по тем же американским базам на Ближнем Востоке. Более того, как показали события прошлого года, удар по иранской инфраструктуре может вызвать так называемое объединение вокруг флага. Когда иранцы видят во внешнем вторжении угрозу не просто режиму, но всему Ирану, иранской цивилизации в широком смысле, как любят подчеркивать сами жители страны. Поэтому Трамп, очевидно, метался и не смог найти какого-то подходящего варианта, при котором он мог бы объявить о своей победе. ...... Р.С.: Даже если мы исходим из того, что протест подавлен (очевидно, что сейчас протестная активность не такая, как в первые дни), это не означает, что в Иране более не будет никаких демонстраций, никаких протестных акций. ........ В данный момент пока никаких трансформаций не происходит и не предвидится. Протест может вспыхнуть с новой силой где угодно, из-за чего угодно, и никто не знает, что станет новым триггером.
- По данным Financial Times, американские чиновники выдвинули идею расширения полномочий «Совета мира», созданного для мирного урегулирования в секторе Газа и возглавляемого Дональдом Трампом, предлагается включить другие горячие точки, такие как Украина и Венесуэла - Один из источников, знакомых с этой идеей, сказал, что, по его мнению, администрация Трампа рассматривает «Совет мира» как «потенциальную замену ООН» - Источники сообщили, что предложение о расширении совета будет представлено на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе - Украинский источник, участвовавший в переговорах с США, сообщил FT, что в рамках большого совета может быть создан отдельный совет по Украине, также возглавляемый Трампом - Предполагается, что в состав этого совета войдут представители Украины, Европы, НАТО и России, он будет контролировать выполнение американского мирного плана из 20 пунктов, который Владимир Зеленский ранее называл готовым на 90% - В субботу в Майами украинская делегация проведет новый раунд переговоров о мирном урегулировании с представителями президента США
В учредительный исполнительный совет (founding executive board) «Совета мира» войдут, как сообщает Белый дом, семь человек — «лидеры с опытом в области дипломатии, девелопмента, инфраструктуры и экономической стратегии». .......Кроме того, будет сформирован исполнительный совет Газы (Gaza executive board), который будет контролировать деятельность нового правительства сектора. В этот совет включены 11 человек, в том числе четыре члена исполнительного учредительного совета. .......Блэр — единственный член учредительного исполнительного совета, не являющийся гражданином США.
Shaman написав:А яка в тебе думка як не здатись? Як в жінки зеленського -народ готовий ще 2-3 роки потерпіти? І шо має статись через 2 роки?
я вже неодноразово писав. ви все це читали - тому оцю провокацію на комусь іншому пробуйте.
зараз ми чекаємо, що скаже нам Раша. наші умови є. руських - немає. й реальних не буде - зараз вони думають, під яким приводом відмовитись й звинуватити Україну. потім тут в черговий раз на форумі почнуть доводити, що треба здаватися.
тобі питання - що робити, коли противник не хоче домовлятися. саме противник. ви як чорт від ладана тікаєте від цього питання...
що скаже раша на ваші умови погоджені з британцями я тобі і зара скажу - вони мовчки знову довбануть по енергетиці. Зеленський має говорити на пряму з Путіном рік тому ви розказували, що війну треба продовжувати до покращення наших позицій на переговорах щоб вести переговори з позиції сили. Поки, я так розумію, позиції тільки погіршуються? коли ждати безліч фламінго і блекауту в москві?
пиши я інформацію можу лиш читати зараз. Хочеш про віру? Пиши у релігійній темі. Щодо нації то це зараз вже так само застаріле. Нема ніяких націй в європі після 2 світової війни. А в решті місць на глобусі ніколи і не було.