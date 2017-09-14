Додано: Суб 17 січ, 2026 21:28

ЛАД написав: Shaman написав: Banderlog написав: А яка в тебе думка як не здатись? Як в жінки зеленського -народ готовий ще 2-3 роки потерпіти? І шо має статись через 2 роки? А яка в тебе думка як не здатись? Як в жінки зеленського -народ готовий ще 2-3 роки потерпіти? І шо має статись через 2 роки?

я вже неодноразово писав. ви все це читали - тому оцю провокацію на комусь іншому пробуйте.



зараз ми чекаємо, що скаже нам Раша. наші умови є. руських - немає. й реальних не буде - зараз вони думають, під яким приводом відмовитись й звинуватити Україну. потім тут в черговий раз на форумі почнуть доводити, що треба здаватися.



я вже неодноразово писав. ви все це читали - тому оцю провокацію на комусь іншому пробуйте.

зараз ми чекаємо, що скаже нам Раша. наші умови є. руських - немає. й реальних не буде - зараз вони думають, під яким приводом відмовитись й звинуватити Україну. потім тут в черговий раз на форумі почнуть доводити, що треба здаватися.

тобі питання - що робити, коли противник не хоче домовлятися. саме противник. ви як чорт від ладана тікаєте від цього питання...

Всё, что не соответствует вашим взглядам, вы называете капитуляцией и сдачей.

Хороший метод.

Враг не хочет соглашаться на наши условия. Так же, как мы не хотим соглашаться на его условия.

Всё, что не соответствует вашим взглядам, вы называете капитуляцией и сдачей.

Хороший метод.

Враг не хочет соглашаться на наши условия. Так же, как мы не хотим соглашаться на его условия.

Но, к сожалению, диктовать свои условия мы не можем. Не мы захватили пятую часть РФ, и не российские города страдают от блекаутов и отключений отопления, и не граждане РФ должны эвакуироваться из родных мест.

Мы зараз не "чекаємо, що скаже нам Раша", мы с ней даже не разговариваем. Пока что мы ведём переговоры с США и согласовываем с ними свою позицию. Всё.

Вот только при переговорах с РФ (когда они начнутся всерьёз) США легко могут отказаться от наших требований и согласиться с требованиями Путина. И что тогда?

Вы повторите своё: "я вже неодноразово писав"? Вот это как раз вы "неодноразово" повторяли, но ни разу толком не написали, как вы себе представляете достижение мира. Кроме "до последней вербы" и "я пойду, когда надо будет".



В 2022 никто не ставил условия "учитывать реалии на земле", "мир по ЛБЗ" и признать 4 области российскими.

До 2022 наши "активисты" даже минские соглашения, подписанные Порошенко, называли "предательством".

Сегодня мы хоть на что-то похожее можем рассчитывать?



За слово "мразота" не убьют, максимум, на сутки забанят. А все ваши "допысы"... Сбежали из Харькова подальше от фронта и воюете с дивана. Причём больше не с врагом, который напал на Украину, а с "внутренними врагами", которых вы легко находите. Понятно, это проще и безопаснее.

повертаємось до совка-демагога. навчитесь нормально спілкуватись, будуть до вас звертатися нормально. забудьте слово "все" - це синонім нічого. кажіть конкретно, а все - це ознака, що вам нічого казати.

я свої умови писав. що написав ЛАД? "бе-бе-бе, мене забанять" - всі умови. що тут заперечувати? ви НЕ МОЖЕТЕ сформулювати реальні умови за Рашу - бо їх не існує. вони як вимагали повну капітуляцію, так й вимагають - незважаючи на умови на землі... тому у нас є умови з поступками - в Раші немає, вони навпаки намагаються все потайки...

ми диктувати умови не можемо. а США можуть. й диктують. Іран та Венесуела вже напряму стикнулися. руські після нафтових санкцій США вже теж нафту по собівартості продають.

а які умови життя на окупованих територіях - жебрацтво? скільки руських закопали в українську землю, сотны тисяч? "а бабы уже НЕ нарожают"

я не написав? ви читайте все, що я пишу а не вибірково. але бісер вже ані перед вами, ані перед святошею мітати не буду.. це ви ЖОДНОГО разу не описали свої умови "бе-бе-бе", "га-га-га".

й спочатку ваша відповідь - що робити, коли противник не хоче домовлятися. саме противник. ви як чорт від ладана тікаєте від цього питання...

а цю гру дурень своїми питання валить мудреців - закінчуємо. немає власних відповідей - то не задавайте дурні питання

все, що ви можете - це особисті накиди на мене, отут ви мастер - кидатися лайном. я ж кажу совок. в лайні живе, й хоче щоб й інші так жили. а мразота - це констатація факта - це люди, які поховалися за кордоном чи в Закарпатті й розповідають, що здатися - а що тут такого. головне, щоб дупа була в теплі...

тому оскільки з аргументами важко, то давай тряси кулачком - й то марна праця