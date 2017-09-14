RSS
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 00:48

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:-----------------------------
Shaman
розбіглися зрадофіли. тому можна обговорити більш загальні речі
що ти хочеш обговорити? Демобілізацію? Відбудову України? коли будуть пуски фламінго по москві? Може підняття зарплат військовослужбовцям?
-----------------------------
я казав про підняття - ЛАД відразу каже - грошей немає ;)
але гроші є ? І влада скоро підніме зарплат ? :lol: а також наловить достатньо охочих воювати і будуть терміни демобілізації? От в чім там проблема набрати стільки щоб відпустити для початку тих хто з 22го? Раз народ підтримує бажання боротись далі?

Народ, как и шаман, підтримує бажання, щоб хтось за них воював.
А вони будуть сидіти в теплій хаті на рідному продавленому дивані і потужнічати.
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 01:01

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:Народ, как и шаман, підтримує бажання, щоб хтось за них воював.
А вони будуть сидіти в теплій хаті на рідному продавленому дивані і потужнічати.

Взагалі справи з поповненням геть погані. Степногірськ дожимають, після запоріжжя відкриється для артобстрілу. Так щоб зупинити хоча б там хватило б 20 тисяч чоловік. Для такого міста набрати 20 тисяч ніби і ніпрошо но ...
https://m.youtube.com/watch?v=UuGsk657nsQ
і наступне, да електрики працюють з ризиком для життя за зарплати мирного часу... Але наприклад лишити торгівлю продуктами в прифронтовій зоні на вільну руку ринку це ідіотизм. Понятно в нас гроші є і ціни взлітають, але рядом з нами в тіж магазини ходять місцеві, в основному пенсіонери. Можно їм було організувати видачу чи хоть продажу продуктів по талонам?
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 01:13

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:В силу возраста я здесь, наверное, лучше всех знаком с характеристиками и повелением партработников.
Это не парторг, а типичный инструктор райкома по идеологии или, как я в последнее время сокращённо писал, ИРПпИ. Понимаю, что это длинно, парторг короче и проще. Пусть будет так, хотя это и не точно.

В чім між ними різниця?

Парторг работал в конкретном коллективе, должен был заниматься более конкретными вопросами и, поскольку работал с одними и теми же людьми, не мог так напропалую врать. Ему бы тут же напомнили: "А вчера ты говорил не так".
ИРПпИ бегал туда-сюда, с одними и теми же людьми общался довольно редко, конкретных вопросов не имел. Единственными требованиями к нему были хорошо подвешенный язык и следование генеральной линии, чутко отслеживая её колебания.
Отслеживать бывало сложновато, поэтому ИРПпИ старались обходиться как можно более общими словами, чтобы случайно не попасть впросак.
Точно как шаман, который боится изложить свои взгляды на переговоры - а вдруг завтра генеральная линия изменится, как уже поменялась. Ещё сравнительно недавно было преступлением признать возможность закрепления ЛБЗ, только: "Убирайтесь с нашей территории", - а сегодня это уже общее место.
Но ему сложнее - здесь не очень большой круг людей, причём одних и тех же. Все хорошо помнят его слова, пусть не дословно, но общий смысл точно.
