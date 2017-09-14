RSS
  #<1 ... 1647816479164801648116482>
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:25

до чого тут Венесуела

  sashaqbl написав:
  flyman написав:Нафта дешевіє/дорожає від попиту пропозиції.
Поки що глобальна стагнація, і перерозподіл ринків.

Я писав конкретно про вплив операції у Венесуелі на нашу війну.
Особисто я не бачу, щоб вона вплинула на падіння цін на нафту.

Але на ріст теж не вплинула.
Трохи відреаугавала події в Ірані, але "низенько-низенько". Але до чого тут Венесуела?
flyman
1
4
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:26

  Shaman написав:а ось приклад класичної брехні руських
"Москва буде вирішувати проблеми військовими методами": Небензя в ООН пригрозив відмовою РФ від миру
......
що такі реалістичні умови, хто знає? ...... чим власне Зе зараз й займається...

Что там в _другой стране_ происходит - вопрос сложный. А вот когда этот "готовый на 90% План" дозанимается - вот это вопрос гораздо интереснее...
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:28

  ЛАД написав:
  Hotab написав:.............
Мені простіше, я не вивчав ні ті, ні інші умови. Бо нема і близько віри в те, що пітун хоче щось там зупиняти. (Саме в конкретно цьому питанні я погоджуюсь з Олександром , мамлєєм.. Прки пітун може наступати - він не зупиниться .. не треба тішити себ, не треба заламувати собі руки, що от якби ми вчора погодились.. )

Ну, где-то же он остановится.
Или пока "русский солдат не омоет сапоги" в Атлантике?
Заламывать руки, действительно, не надо. Бесполезное занятие.
Но переговоры надо вести с противником. С поддержкой партнёров.
А не с партнёрами, чем мы пока занимаемся.
Я не знаю, о чём говорили в Анкоридже, но и Путин, и Лавров заявляли, что с условиями Анкориджа они согласны. Наверняка там речь всё же не шла о потере независимости Украины или оккупации всей территории.
Так что на каких-то условиях Путин согласен остановиться.
Финны в 1944 подписывали договор с СССР, а на с США.

ти ж знавець історії. коли руські перемагають, то наступають,доки їх не зупинять - 2СВ. коли не перемагають - як зараз - то воюють, поки не знищується держава, як під час 1СВ - все дуже просто.

про Анкорідж казки розповідали лише руські, американці не казали нічого, дише дивувалися, про що це руські розповідають. висновок - нічого предметного там не було...
Shaman
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:33

  sashaqbl написав:
  flyman написав:Нафта дешевіє/дорожає від попиту пропозиції.
Поки що глобальна стагнація, і перерозподіл ринків.

Я писав конкретно про вплив операції у Венесуелі на нашу війну.
Особисто я не бачу, щоб вона вплинула на падіння цін на нафту.


а чого ви думали , що буде мати вплив

Венесуела маленький гравець на ринку, хоч по запасам на 1м в світі

в чому основні проблеми для розвитку нафто добичі
State-Controlled Oil: Venezuela's oil industry is dominated by [b]PDVSA, making direct stock investment difficult.[/b]
Державна компанія PDVSA має всі привілеї на ринку видобутку нафти і вона не бажає конкурентів з США (типу Chevron,Valero, Phillips 66) збільшувати свою долю на ринку нафти у Венесуелі

Infrastructure Issues: The country's oil sector needs massive investment, meaning any revival is a long-term prospect.
Тобто, інвестиції мають бути великі і довгострокові(тобто не слід очікувати на значне і різве зростання видобутку)
Geopolitical Factors: Market reactions are heavily tied to U.S. policy and political stability in Venezuela.
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:35

  flyman написав:
  Shaman написав:2 млн людей в розшуку?

ти про що?

про пресуху федорова, вестимо:
относятся озвученные министром цифры относительно пребывающих в розыске тцкшниками украинцев — 2 млн человек, и самовольно оставивших свои части (СОЧ) военнослужащих — 200 тысяч человек
https://fakty.ua/ru/466001-dva-milliona ... plektaciej

Существуют ли в реальности эти люди - как и предыдущие "6 лямов не обновили данные" - вопрос...
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:39

  ЛАД написав:Надо было резко ограничить импорт потребтоваров, а эти деньги направить на закупку оружия или на колумбийских наёмников. Да и вообще коренным образом перестроить экономику.
А платить военным, чтобы цены взлетали... Это путь в никуда.
Мы раньше говорили, что надо увеличить потери врага, чтобы прекратить войну.
Интересно, какие потери должны для этого быть у нас? Или это неважно?

Banderlog

я ж казав - ЛАДа не цікавить, як посилити обороноздатність, його мета найшвидша капітуляція.

да й лівацькі ідеї - направити гроші на закупівлю потребтоварів. а це чиї гроші ЛАД? може населення? ти власних грошей скільки направив на армії замість себе, гадаю набагато менше, ніж на себе - але чужі кошти так легко перекидаєш.

де взяти гроші в бюджеті? так трохи скоротити бруківку. й еенергію та газ населення має купувати може й не за ринкової ціною, але точно не дешевше більш ніж в 2 рази - а це десятки ярдів гривень на рік, якщо не сотні. в бюджеті ще можна робити перерозподіл, є багато резервів...
Shaman
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:40

  _hunter написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:2 млн людей в розшуку?

ти про що?

про пресуху федорова, вестимо:
относятся озвученные министром цифры относительно пребывающих в розыске тцкшниками украинцев — 2 млн человек, и самовольно оставивших свои части (СОЧ) военнослужащих — 200 тысяч человек
https://fakty.ua/ru/466001-dva-milliona ... plektaciej

Существуют ли в реальности эти люди - как и предыдущие "6 лямов не обновили данные" - вопрос...

а де вони поділися? втекли як інші бігунці?
Shaman
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:42

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:ні, є ще мразота на форумі - й ви один одному піддакуєте й накидаєте. й у всіх вас одна мета - треба здатися Раші, тоді буде щастя. всі інші думки ви намагаєтесь обісрати

Моя особиста позиція - воювати. Але щось ухилянти не дуже поспішають в ТЦК.
А я вже трохи підзаїбався.

так може почнемо з ухилянтів? чи коли людина порішала чи просто ховається - це вона вже в домику?..
Shaman
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:42

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  flyman написав:ти про що?

про пресуху федорова, вестимо:
относятся озвученные министром цифры относительно пребывающих в розыске тцкшниками украинцев — 2 млн человек, и самовольно оставивших свои части (СОЧ) военнослужащих — 200 тысяч человек
https://fakty.ua/ru/466001-dva-milliona ... plektaciej

Существуют ли в реальности эти люди - как и предыдущие "6 лямов не обновили данные" - вопрос...

а де вони поділися?

Там же, где и "нас 52 мильоны" - то ли в мифах, то ли в истории...
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:44

  Shaman написав:
  Banderlog написав:але гроші є ? І влада скоро підніме зарплат ? :lol: а також наловить достатньо охочих воювати і будуть терміни демобілізації? От в чім там проблема набрати стільки щоб відпустити для початку тих хто з 22го? Раз народ підтримує бажання боротись далі?

ще один - хто б дав гроші. гроші треба шукати. але перекроїти бюджет на більш військовий можливо - цим займатися треба... ти ж обирав цю владу - так спитай в неї. навряд чи ти голосував за Пороха...

народ не підтримує - й ти це знаєш. будь-яка притомна людина знає. окрім брехунів, які все шукають останню вербу. але ще достатньо бетонів - що він марно в спортзал ходить? можна ще на Закарпатті пошукати... людей достатньо, треба лише наводити лад з цим... скільки там - тільки 2 млн людей в розшуку?
парторг, я тобі 20й раз кажу- я на вибори не ходжу 20 років. Ще не хватило мені обирати між шоколадним та піаністом :lol: робити мені нічого, тратити час на те щоб легітимізувати злодіїв.
Нема грошей? То йдіть ви юх. Самі воюйте. Знайдете поговорим.
Banderlog
2
1
