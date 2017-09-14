Shaman написав:[url=https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/rosiya-perenesla-termini-zahoplennya-donbasu-ale-voni-takozh-nerealistichni-nyp-vkazala-na-prichini-50576584.html] Переломити хід війни може допомога Україні в досягненні успіху на полі бою і в небі, одночасно з посиленням економічного тиску на РФ. Уповільнивши наступ російських військ і зміцнивши позиції України, можна змусити Путіна переглянути свої цілі щодо завоювання країни, переконані автори статті.
И уже в четвертый раз за сегодня - ну ок, нашли способ Перелома - так чего не используют? 🤔
чекаємо, коли Трамп ......
Потужно... А "план Б" на случай, если "вдруг" у Трампа свое виденье происходящего - есть? Или "ой, всьо!"?
народ не підтримує - й ти це знаєш. будь-яка притомна людина знає. окрім брехунів, які все шукають останню вербу. але ще достатньо бетонів - що він марно в спортзал ходить? можна ще на Закарпатті пошукати... людей достатньо, треба лише наводити лад з цим... скільки там - тільки 2 млн людей в розшуку?
Человек говорит, что "достатньо бетонів", которые в спортзал ходят, готов "на Закарпатті пошукати", но сам ... ни-ни. Это не вариант.
Я просто не знаю цього чоловіка і не маю часу перевіряти тому прошу координати або якщо хтось бажає задонатити то дам координати командира але треба все перевірити, але схоже що це дійсно військовий тому якщо хто бажає - будь ласка
я неодноразово викладав свої умови, й ти сам це підтверджував, але казав, що вони неприйнятні - а тепер кажеш, що не викладав.
Можно, конечно, написать умови: - прекратить огонь; - вывести войска на границы 1991 (или ещё Кубань добавить?); - заплатить репарации в размере 500 млрд. долл. (или больше?). После этого гордо рассказывать: "Я свої умови виклав!"
katso написав:Так полно грошей в стране- у гребанной районной главы ВЛК 300 000 баксов налом в столе лежит - https://zazbruchem.te.ua/news/u-holovy- ... e_vignette Только их статки мобилизировать низззя, ни-ни-ни, мобилизировать можно только тушки пересичных
От так і знав що знайдеться якась ГНИДА яка замість того щоб допомогти буде це лайно тут постити