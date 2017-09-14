"ГУР предупредил об ударах по АЭС". Ви уявляєте, скільки часу не буде електроенергії по всій країні, якщо кацапи це зроблять? Для дзеркальної відповіді у нас лише міфічні фламінги. А "можна ж було у квітні", але потужникам таке не підійшло, бо "це капітуляція", бо "знову нападе", бо "нападе на Європу", бо "ми щит" і тому подібне божевілля.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 18 січ, 2026 14:46, всього редагувалось 1 раз.
За даними АТЕШ, кадировці зосереджені на промислових ресурсах Маріуполя. Кремль фактично дозволяє їм грабувати місто, ігноруючи інтереси місцевих жителів та рядових російських колабораціоністів, підкреслили агенти руху.
Вони додали, що мешканці міста все частіше помічають у місті військових кавказької зовнішності з шевронами Ахмат на дорогих позашляховиках без номерів або з підробленими знаками. Таке демонстративне пересування свідчить про їхню впевненість у безкарності та статус нових «хазяїв» регіону, наголосили в АТЕШ.
тут відчують всю волю, як у Москві в 90х роках. з чеченським нюансом...
ЛАД написав:В силу возраста я здесь, наверное, лучше всех знаком с характеристиками и повелением партработников. Это не парторг, а типичный инструктор райкома по идеологии или, как я в последнее время сокращённо писал, ИРПпИ. Понимаю, что это длинно, парторг короче и проще. Пусть будет так, хотя это и не точно.
В чім між ними різниця?
Парторг работал в конкретном коллективе, должен был заниматься более конкретными вопросами и, поскольку работал с одними и теми же людьми, не мог так напропалую врать. Ему бы тут же напомнили: "А вчера ты говорил не так".
Какое враньё ... ))
Парторги всегда врали и никто бы не сказал ему, что "А вчера ты говорил не так", потому как путёвки, характеристики, очередь на жильё и всё такое прочее
Banderlog написав:але гроші є ? І влада скоро підніме зарплат ? а також наловить достатньо охочих воювати і будуть терміни демобілізації? От в чім там проблема набрати стільки щоб відпустити для початку тих хто з 22го? Раз народ підтримує бажання боротись далі?
ще один - хто б дав гроші. гроші треба шукати. але перекроїти бюджет на більш військовий можливо - цим займатися треба... ти ж обирав цю владу - так спитай в неї. навряд чи ти голосував за Пороха...
народ не підтримує - й ти це знаєш. будь-яка притомна людина знає. окрім брехунів, які все шукають останню вербу. але ще достатньо бетонів - що він марно в спортзал ходить? можна ще на Закарпатті пошукати... людей достатньо, треба лише наводити лад з цим... скільки там - тільки 2 млн людей в розшуку?
парторг, я тобі 20й раз кажу- я на вибори не ходжу 20 років.
flyman написав:в чому мінуси "для этой страны" (судічи із суджень, перестановка доданків суми не змінює)?
Нафта не подешевіє, російська - тим більше. А Росії буде більша бабла. Для тебе це плюс чи мінус?
Нафта дешевіє/дорожає від попиту пропозиції. Поки що глобальна стагнація, і перерозподіл ринків. CRUDE OIL WTI від $120 у 2022 дійшла до $60, але "нафта не подешевіє". Це вона скільки має бути $15 по твоєму? А якщо буде $57.5? Це "не подешевіє"
До $120 дошла на панике из-за нашей войны. А весной 2020 падала и ниже $20. $12,83 28.04.2020 (https://index.minfin.com.ua/markets/oil/2020-04/). Как-то вы очень односторонне показываете цены на нефть - всегда отмечаете копеечное снижение и никогда рост.
katso написав:Так полно грошей в стране- у гребанной районной главы ВЛК 300 000 баксов налом в столе лежит - https://zazbruchem.te.ua/news/u-holovy- ... e_vignette Только их статки мобилизировать низззя, ни-ни-ни, мобилизировать можно только тушки пересичных
От так і знав що знайдеться якась ГНИДА яка замість того щоб допомогти буде це лайно тут постити