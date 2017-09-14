RSS
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:30

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.........
Якщо є пенсіонер з середньою пенсією в 5000 і айтішнік з зарплатою в 50000
то айтішнік просто опустившись до рівня пенсіонера може донатити 45000...
і при цьому не буде мати можливості заявити що він голодує сильніше ніж пенсіонер.
Сравнение с пенсионером за 5000 это сильно. :)
Це ж ти постійно агітуєш щоб закрутили гайки і всі почали жити як пенсіонери на 5000..
От я твою ідею і підсвітив.
Чим ти знову незадоволений?

ПС
середня пенсія наших пенсіонерів- 5000 грн згідно звітів ПФ
Тобто 10,5 млн осіб живе за суму 5000 і менше і не помирає
Значить ти повине показати приклад
Перевести свою сімю на 5000 особа( і дочок також) і гроші які ЇМ пересилають ЇХ чоловіки з фронту - відправляти назад в ЗСУ
якщо так зроблять ВСІ родичі -то оплата служби в ЗСУ буде зростати в рази (отримали 100000 - відправили додому 90000 , на наступний місяць отримали знову 100 000 від Держави і 90 000 з дому - відправили додому вже 180 000... і так наростаючим)
я правильно описав твою ідею?
адже якщо закрити магазини/клуби і так далі і отримувати хліб по карточкам - то витрачати в тилу все одно не буде куди.
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:32

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.........
Якщо є пенсіонер з середньою пенсією в 5000 і айтішнік з зарплатою в 50000
то айтішнік просто опустившись до рівня пенсіонера може донатити 45000...
і при цьому не буде мати можливості заявити що він голодує сильніше ніж пенсіонер.
Сравнение с пенсионером за 5000 это сильно. :)
Це ж ти постійно агітуєш щоб закрутили гайки і всі почали жити як пенсіонери на 5000..
От я твою ідею і підсвітив.
Чим ти знову незадоволений?

ПС
середня пенсія наших пенсіонерів- 5000 грн згідно звітів ПФ
Тобто 10,5 млн осіб живе за суму 5000 і менше і не помирає
Значить ти повине показати приклад
Перевести свою сімю на 5000 особа( і дочок також) і гроші які ЇМ пересилають ЇХ чоловіки з фронту - відправляти назад в ЗСУ
якщо так зроблять ВСІ родичі -то оплата служби в ЗСУ буде зростати в рази (отримали 100000 - відправили додому 90000 , на наступний місяць отримали знову 100 000 від Держави і 90 000 з дому - відправили додому вже 180 000... і так наростаючим)
я правильно описав твою ідею?
адже якщо закрити магазини/клуби і так далі і отримувати хліб по карточкам - то витрачати в тилу все одно не буде куди.

ЛАД любить розповідати, що мають робити інші. а він трохи рівніший за інших - совок такий совок...
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:37

  flyman написав:
  Ой+ написав:Федоров любить велику цифру:
Українці годують близько 7 млн чиновників — Федоров https://news.finance.ua/ua/ukrainci-hod ... iv-fedorov

А ці в "розшуку" чи в "броні"?
1 Це БРЕХНЯ
Всього в Україні
а - 200 000 чиновників
б - 600 000 медиків
в - 500 000 працівників освіти
д - 500 000 мчс+нацгвардія+мвс
г - 1 000 000 ЗСУ ( з тро і всіма іншими приданими підрозділами)
Всього 2 800 000 осіб отримуючих зарплати з бюджета
Ще є якась кількість комунальників хоча наприклад двірник(електрик/сантехнік) ОСББ до Бюджету відношення не має, двірник(електрик/сантехнік) ЖЕКу якесь має , але й те не пряме
Так само як працівники енергетики чи водоканалів чи сміття - це ПРИВАТНІ структури (деколи з якоюсь часткою Державної власності)

Заброньовано в Україні - менше 1 млн осіб
При чому
Бронювати в Приватних підприємствах працюючих на оборону можна тільки при умові що
а - зарплата заброньованого вище 21000
б - середня зарплата по підприємству здається 2*мінімалку
В той час коли для бронювання в Державних підприємствах цього критерію(по зарплаті) немає , чим Держпідприємства і користуються пропонуючи вакансії з мінімальною оплатою але з бронюванням.
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:41

  flyman написав:кінець історії в презентації БТС
Если исходить из его расчётов и убирать два нуля, то пенсия 5000 грн превращается в 50 руб. (хотя, думаю, что реально надо убирать несколько больше).
Насколько помню, в СССР минимальная пенсия как раз такая и была (при максимальной 120 руб.). Сегодня это средняя пенсия.
Повідомлень: 38336
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:47

  flyman написав:
  Ой+ написав:Федоров любить велику цифру:
Українці годують близько 7 млн чиновників — Федоров https://news.finance.ua/ua/ukrainci-hod ... iv-fedorov

А ці в "розшуку" чи в "броні"?

Так як і ти ж
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:47

середньою пенсією будівельника 5000 грн

  ЛАД написав:
  flyman написав:кінець історії в презентації БТС
Если исходить из его расчётов и убирать два нуля, то пенсия 5000 грн превращается в 50 руб. (хотя, думаю, что реально надо убирать несколько больше).
Насколько помню, в СССР минимальная пенсия как раз такая и была (при максимальной 120 руб.). Сегодня это средняя пенсия.

наразі це топ в 5 будівельника 5000 грн. пенсія,
а 100:1 це у Славка по індексу батона, може і так, з"їв батон з 100:1 запив кефіром з 200:1 і пообідав ніби як за совка з перерахунком 150:1 в гривні із "середньою пенсією будівельника 5000 грн.", решту "задонатив"
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:52

  budivelnik написав:
  flyman написав:[
Федоров любить велику цифру:
Українці годують близько 7 млн чиновників — Федоров https://news.finance.ua/ua/ukrainci-hod ... iv-fedorov

А ці в "розшуку" чи в "броні"?
1 Це БРЕХНЯ
Всього в Україні
а - 200 000 чиновників
б - 600 000 медиків
в - 500 000 працівників освіти
д - 500 000 мчс+нацгвардія+мвс
г - 1 000 000 ЗСУ ( з тро і всіма іншими приданими підрозділами)
Всього 2 800 000 осіб отримуючих зарплати з бюджета
Ще є якась кількість комунальників хоча наприклад двірник(електрик/сантехнік) ОСББ до Бюджету відношення не має, двірник(електрик/сантехнік) ЖЕКу якесь має , але й те не пряме
Так само як працівники енергетики чи водоканалів чи сміття - це ПРИВАТНІ структури (деколи з якоюсь часткою Державної власності)

Заброньовано в Україні - менше 1 млн осіб
При чому
Бронювати в Приватних підприємствах працюючих на оборону можна тільки при умові що
а - зарплата заброньованого вище 21000
б - середня зарплата по підприємству здається 2*мінімалку
В той час коли для бронювання в Державних підприємствах цього критерію(по зарплаті) немає , чим Держпідприємства і користуються пропонуючи вакансії з мінімальною оплатою але з бронюванням.[/quote]
Працівники заводу ВПК і викладачі університету - то чиновники по Флайману. Але це тільки зараз. А коли він таким був, то «заплату не платили, бюджетну цицьку майже не цмудив».
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:55

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:[
логіка - ні? а звідки в неї стільки грошей? може від тих пересічних, які косять від мобілізації...

логика - нет? - да пофиг _откуда_ у нее такие деньги - главное, что наказания за коррупцию - да еще и во время ВП - она _вообще_ не боится... :oops:

а твої візаві боялися, коли ти змащував свою шпаринку ? ;)

Там поважна причина: івакуація від ТЦК. На таке не гріх підмастити
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:56

  Hotab написав:Працівники заводу ВПК і викладачі університету - то чиновники по Флайману. Але це тільки зараз. А коли він таким був, то «заплату не платили, бюджетну цицьку майже не цмудив».

А якщо і цмудив бюджетну цицьку, то на півсосочка
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Працівники заводу ВПК і викладачі університету - то чиновники по Флайману. Але це тільки зараз. А коли він таким був, то «заплату не платили, бюджетну цицьку майже не цмудив».
Якщо чесно то Флайман в порівнянні з БРЕХНЕЮ Міністра - то найменше зло.
Питання до Федорова
На кого ця брехня розрахована?
У нас ДО ВІЙНИ було всього 12 млн офіційно працюючих
міністр хоче заявити що 7 млн отримували з Бюджету..
Тому
Маніпуляці Флаймана - це мізер в порівнянні з маніпуляцією Федорова.
