Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 18 січ, 2026 16:30
ЛАД написав: budivelnik написав:
Якщо є пенсіонер з середньою пенсією в 5000 і айтішнік з зарплатою в 50000
то айтішнік просто опустившись до рівня пенсіонера може донатити 45000...
і при цьому не буде мати можливості заявити що він голодує сильніше ніж пенсіонер.
Сравнение с пенсионером за 5000 это сильно.
Це ж ти постійно агітуєш щоб закрутили гайки і всі почали жити як пенсіонери на 5000..
От я твою ідею і підсвітив.
Чим ти знову незадоволений?
ПС
середня пенсія наших пенсіонерів- 5000 грн згідно звітів ПФ
Тобто 10,5 млн осіб живе за суму 5000 і менше і не помирає
Значить ти повине показати приклад
Перевести свою сімю на 5000 особа( і дочок також) і гроші які ЇМ пересилають ЇХ чоловіки з фронту - відправляти назад в ЗСУ
якщо так зроблять ВСІ родичі -то оплата служби в ЗСУ буде зростати в рази (отримали 100000 - відправили додому 90000 , на наступний місяць отримали знову 100 000 від Держави і 90 000 з дому - відправили додому вже 180 000... і так наростаючим)
я правильно описав твою ідею?
адже якщо закрити магазини/клуби і так далі і отримувати хліб по карточкам - то витрачати в тилу все одно не буде куди.
budivelnik
Додано: Нед 18 січ, 2026 16:32
ЛАД
budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
Якщо є пенсіонер з середньою пенсією в 5000 і айтішнік з зарплатою в 50000
то айтішнік просто опустившись до рівня пенсіонера може донатити 45000...
і при цьому не буде мати можливості заявити що він голодує сильніше ніж пенсіонер.
Сравнение с пенсионером за 5000 это сильно.
Це ж ти постійно агітуєш щоб закрутили гайки і всі почали жити як пенсіонери на 5000..
От я твою ідею і підсвітив.
Чим ти знову незадоволений?
середня пенсія наших пенсіонерів- 5000 грн згідно звітів ПФ
Тобто 10,5 млн осіб живе за суму 5000 і менше і не помирає
Значить ти повине показати приклад
Перевести свою сімю на 5000 особа( і дочок також) і гроші які ЇМ пересилають ЇХ чоловіки з фронту - відправляти назад в ЗСУ
якщо так зроблять ВСІ родичі -то оплата служби в ЗСУ буде зростати в рази (отримали 100000 - відправили додому 90000 , на наступний місяць отримали знову 100 000 від Держави і 90 000 з дому - відправили додому вже 180 000... і так наростаючим)
я правильно описав твою ідею?
адже якщо закрити магазини/клуби і так далі і отримувати хліб по карточкам - то витрачати в тилу все одно не буде куди.
любить розповідати, що мають робити інші. а він трохи рівніший за інших - совок такий совок...
Shaman
Додано: Нед 18 січ, 2026 16:37
flyman написав: Ой+ написав:
Федоров любить велику цифру:
А ці в "розшуку" чи в "броні"?
1 Це БРЕХНЯ
Всього в Україні
а - 200 000 чиновників
б - 600 000 медиків
в - 500 000 працівників освіти
д - 500 000 мчс+нацгвардія+мвс
г - 1 000 000 ЗСУ ( з тро і всіма іншими приданими підрозділами)
Всього 2 800 000 осіб отримуючих зарплати з бюджета
Ще є якась кількість комунальників хоча наприклад двірник(електрик/сантехнік) ОСББ до Бюджету відношення не має, двірник(електрик/сантехнік) ЖЕКу якесь має , але й те не пряме
Так само як працівники енергетики чи водоканалів чи сміття - це ПРИВАТНІ структури (деколи з якоюсь часткою Державної власності)
Заброньовано в Україні - менше 1 млн осіб
При чому
Бронювати в Приватних підприємствах працюючих на оборону можна тільки при умові що
а - зарплата заброньованого вище 21000
б - середня зарплата по підприємству здається 2*мінімалку
В той час коли для бронювання в Державних підприємствах цього критерію(по зарплаті) немає , чим Держпідприємства і користуються пропонуючи вакансії з мінімальною оплатою але з бронюванням.
budivelnik
Додано: Нед 18 січ, 2026 16:41
flyman написав:
кінець історії в презентації БТС
Если исходить из его расчётов и убирать два нуля, то пенсия 5000 грн превращается в 50 руб. (хотя, думаю, что реально надо убирать несколько больше).
Насколько помню, в СССР минимальная пенсия как раз такая и была (при максимальной 120 руб.). Сегодня это средняя пенсия.
ЛАД
Додано: Нед 18 січ, 2026 16:47
flyman написав: Ой+ написав:
Федоров любить велику цифру:
А ці в "розшуку" чи в "броні"?
Так як і ти ж
Hotab
Додано: Нед 18 січ, 2026 16:47
ЛАД написав: flyman написав:
кінець історії в презентації БТС
Если исходить из его расчётов и убирать два нуля, то пенсия 5000 грн превращается в 50 руб. (хотя, думаю, что реально надо убирать несколько больше).
Насколько помню, в СССР минимальная пенсия как раз такая и была (при максимальной 120 руб.). Сегодня это средняя пенсия.
наразі це топ в 5 будівельника 5000 грн. пенсія,
а 100:1 це у Славка по індексу батона, може і так, з"їв батон з 100:1 запив кефіром з 200:1 і пообідав ніби як за совка з перерахунком 150:1 в гривні із "середньою пенсією будівельника 5000 грн.", решту "задонатив"
flyman
Додано: Нед 18 січ, 2026 16:52
budivelnik написав: flyman написав:
Федоров любить велику цифру:
А ці в "розшуку" чи в "броні"?
1 Це БРЕХНЯ
Всього в Україні
а - 200 000 чиновників
б - 600 000 медиків
в - 500 000 працівників освіти
д - 500 000 мчс+нацгвардія+мвс
г - 1 000 000 ЗСУ ( з тро і всіма іншими приданими підрозділами)
Всього 2 800 000 осіб отримуючих зарплати з бюджета
Ще є якась кількість комунальників хоча наприклад двірник(електрик/сантехнік) ОСББ до Бюджету відношення не має, двірник(електрик/сантехнік) ЖЕКу якесь має , але й те не пряме
Так само як працівники енергетики чи водоканалів чи сміття - це ПРИВАТНІ структури (деколи з якоюсь часткою Державної власності)
Заброньовано в Україні - менше 1 млн осіб
При чому
Бронювати в Приватних підприємствах працюючих на оборону можна тільки при умові що
а - зарплата заброньованого вище 21000
б - середня зарплата по підприємству здається 2*мінімалку
Працівники заводу ВПК і викладачі університету - то чиновники по Флайману. Але це тільки зараз. А коли він таким був, то «заплату не платили, бюджетну цицьку майже не цмудив».
Hotab
Додано: Нед 18 січ, 2026 16:55
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
логіка - ні? а звідки в неї стільки грошей? може від тих пересічних, які косять від мобілізації...
логика - нет? - да пофиг _откуда_ у нее такие деньги - главное, что наказания за коррупцию - да еще и во время ВП - она _вообще_ не боится...
а твої візаві боялися, коли ти змащував свою шпаринку ?
Там поважна причина: івакуація від ТЦК. На таке не гріх підмастити
Hotab
Додано: Нед 18 січ, 2026 16:56
Hotab написав:
Працівники заводу ВПК і викладачі університету - то чиновники по Флайману. Але це тільки зараз. А коли він таким був, то «заплату не платили, бюджетну цицьку майже не цмудив».
А якщо і цмудив бюджетну цицьку, то на півсосочка
pesikot
Додано: Нед 18 січ, 2026 16:59
Hotab написав:
Працівники заводу ВПК і викладачі університету - то чиновники по Флайману. Але це тільки зараз. А коли він таким був, то «заплату не платили, бюджетну цицьку майже не цмудив».
Якщо чесно то Флайман в порівнянні з БРЕХНЕЮ Міністра - то найменше зло.
Питання до Федорова
На кого ця брехня розрахована?
У нас ДО ВІЙНИ було всього 12 млн офіційно працюючих
міністр хоче заявити що 7 млн отримували з Бюджету..
Тому
Маніпуляці Флаймана - це мізер в порівнянні з маніпуляцією Федорова.
budivelnik
