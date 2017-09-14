|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Нед 18 січ, 2026 18:25
budivelnik написав: _hunter написав:
могло ровно так же повезти. Могло - не повезти.
Доказательств обратного - не было, насколько я помню.
Це коли лежиш на дивані то придумуєш вигідний для себе варіант
50% - повезе
50% -не повезе
Якщо працюєш , то розбиваєш свої дії на тисячі маленьких кроків ,
......
Постфактум - обоснование можно какое угодно придумать.
В 2009 году шимпанзе Рэйвен занесен в Книгу рекордов Гиннеса как «Самый успешный шимпанзе на Уолл-стрит». Он выбрал акции для покупки, бросив дротики в список из 133 интернет-компаний. Эта тактика успешно сработала,: благодаря ей Рэйвен попал на 22 место в списке самых успешных управляющих капиталом в Соединенных Штатах. Рэйвен создал собственный индекс под названием «MonkeyDex». В 1999 году MonkeyDex показал прирост на 213%, опередив более 6000 профессиональных брокеров на Уолл-стрит.
Доказательством могло бы быть:
- взять "подмастерье" - и показать его бизнес, "поднятый с 0" (тут мимо)
- взять "поломанный" бизнес - и починить (и тут мимо)
- открыть с 0 еще один бизнес (и даже тут мимо)
Поэтому как-то так... - 50/50.
-
2
Додано: Нед 18 січ, 2026 18:31
Тевтонський дух VS стук залізних копит
Це ж було вже, у 2СВ
теж десь 15 фріців бігали від американців по острову
А сама Данія тоді пішла на колаборацію з німецько-фашистськими окупантами
Місія Бундесверу в Гренландії була завершена достроково на тлі загострення міжнародної напруженості навколо арктичного острова. Як повідомляє Welt, німецькі військові вирішили повернутися після заяв президента США Дональда Трампа щодо можливого встановлення американського контролю над Гренландією, а також через активізацію військової присутності окремих країн НАТО в регіоні.
Розвідувальний підрозділ Бундесверу вже сьогодні залишить Гренландію. За інформацією представника Оперативного командування збройних сил Німеччини, 15 військовослужбовців вилетять з острова цивільним рейсом у напрямку Копенгагена. Раніше про це також повідомляло видання Bild.
-
-
Додано: Нед 18 січ, 2026 18:37
fox767676 написав:
Тевтонський дух VS стук залізних копит
Це ж було вже, у 2СВ
теж десь 15 фріців бігали від американців по острову
А сама Данія тоді пішла на колаборацію з німецько-фашистськими окупантами
Як сьогодення пов"язанне з минулим, мабуть, відомо лише відвідувачу закарпатського погребця з вином
Скоріше, він сумує, що всі лярви, які давали йому за гроші виїхали, а не за гроші - він нікому не цікавий
-
-
2
2
|
|
