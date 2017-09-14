_hunter написав:могло ровно так же повезти. Могло - не повезти. Доказательств обратного - не было, насколько я помню.
Це коли лежиш на дивані то придумуєш вигідний для себе варіант 50% - повезе 50% -не повезе
Якщо працюєш , то розбиваєш свої дії на тисячі маленьких кроків , ......
Постфактум - обоснование можно какое угодно придумать.
В 2009 году шимпанзе Рэйвен занесен в Книгу рекордов Гиннеса как «Самый успешный шимпанзе на Уолл-стрит». Он выбрал акции для покупки, бросив дротики в список из 133 интернет-компаний. Эта тактика успешно сработала,: благодаря ей Рэйвен попал на 22 место в списке самых успешных управляющих капиталом в Соединенных Штатах. Рэйвен создал собственный индекс под названием «MonkeyDex». В 1999 году MonkeyDex показал прирост на 213%, опередив более 6000 профессиональных брокеров на Уолл-стрит.
Доказательством могло бы быть: - взять "подмастерье" - и показать его бизнес, "поднятый с 0" (тут мимо) - взять "поломанный" бизнес - и починить (и тут мимо) - открыть с 0 еще один бизнес (и даже тут мимо) Поэтому как-то так... - 50/50.
Тевтонський дух VS стук залізних копит Це ж було вже, у 2СВ теж десь 15 фріців бігали від американців по острову А сама Данія тоді пішла на колаборацію з німецько-фашистськими окупантами
Місія Бундесверу в Гренландії була завершена достроково на тлі загострення міжнародної напруженості навколо арктичного острова. Як повідомляє Welt, німецькі військові вирішили повернутися після заяв президента США Дональда Трампа щодо можливого встановлення американського контролю над Гренландією, а також через активізацію військової присутності окремих країн НАТО в регіоні.
Розвідувальний підрозділ Бундесверу вже сьогодні залишить Гренландію. За інформацією представника Оперативного командування збройних сил Німеччини, 15 військовослужбовців вилетять з острова цивільним рейсом у напрямку Копенгагена. Раніше про це також повідомляло видання Bild.
fox767676 написав:Тевтонський дух VS стук залізних копит Це ж було вже, у 2СВ теж десь 15 фріців бігали від американців по острову А сама Данія тоді пішла на колаборацію з німецько-фашистськими окупантами
Як сьогодення пов"язанне з минулим, мабуть, відомо лише відвідувачу закарпатського погребця з вином
Скоріше, він сумує, що всі лярви, які давали йому за гроші виїхали, а не за гроші - він нікому не цікавий
Гренландіею керує якась випадкова людина яку зневажають місцеві Тільки залізна п'ята Вашингтона здатна навести там лад
Nielsen has described experiencing bullying during his childhood because of his mixed background and appearance, stating that he was targeted by other pupils for "looking Danish," despite attending the Greenlandic-language class and having a Greenlandic mother. In interviews, Nielsen has said that he was subjected to physical harassment and told to "go back to Denmark," and that teachers often failed to intervene.
_hunter написав:могло ровно так же повезти. Могло - не повезти. Доказательств обратного - не было, насколько я помню.
Це коли лежиш на дивані то придумуєш вигідний для себе варіант 50% - повезе 50% -не повезе
Якщо працюєш , то розбиваєш свої дії на тисячі маленьких кроків , ......
... Доказательством могло бы быть: - взять "подмастерье" - и показать его бизнес, "поднятый с 0" (тут мимо) - взять "поломанный" бизнес - и починить (и тут мимо) - открыть с 0 еще один бизнес (и даже тут мимо) Поэтому как-то так... - 50/50.
а поки лише докази - "скарга","скарга","скарга".
шановні модератори - поставьте йому обмеження на кількість скарг - цікаво, почне битися головою о стіну чи зламає клавіатуру (об голову)
sashaqbl написав:...... Моя особиста позиція - воювати. Але щось ухилянти не дуже поспішають в ТЦК. А я вже трохи підзаїбався.
Моя особиста позиція была бы такой же. Если бы мне хоть кто-то внятно объяснил, на что можно/нужно рассчитывать.
Я как-то отвечал на вопрос шамана, чем отличается ситуация СССР в 1942 от нашей. ........... P.s. С радостью услышу толковое опровержение моих высказываний.
ми ж вас вже зрозуміли - будь-яке заперечення буде визнано таким, на яке не варто відповідати... .......... й ЛАД, я досі чекаю відповіді - що робити, коли ми ще не домовилися, й ведемо перемовини? де відповідь, ЛАД? чи її немає, бо єдина відповідь - це те, що ми робимо зараз
Очень длинно, а по сути - вода. Не вижу запереченнь и відповідати просто не на что. Не ваш последний вопрос я отвечал. Не помню, вам или кому-то другому (возможно, sashaqbl). Пока идут переговоры надо воевать. Но при этом переговоры следует не затягивать, а по мере возможности ускорять. Учитывая, как вы следите за моими постами и отвечаете чуть ли не на каждый, вряд ли вы могли не заметить. Или тут как с lapay - на форуме присутствовали весьма активно, посты писали практически рядом с его постами, наверняка читали обсуждения его мнения (очень сложно было не заметить), но... "не знаю, не слышал, ничего не помню"?
Тут обсуждали, зачем РФ раздолбанный Донбасс. Не знаю, насколько правда, но вот маленький пример:
В 2025 году Россия экспортировала более 2 миллионов тонн зерна с временно оккупированных территорий Украины и, скрывая его истинное происхождение, отправляла его в основном в Египет и Бангладеш.
По данным «Укринформа», об этом заявила Служба внешней разведки Украины .
«Под видом российского экспорта Российская Федерация продолжает экспортировать зерно, выращенное на временно оккупированных территориях Украины. Для этого она использует мощности оккупированных портов на Азовском и Черном морях, прежде всего Севастопольского морского порта», — говорится в заявлении.