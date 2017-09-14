RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16488164891649016491
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 19:37

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав: Пока идут переговоры надо воевать. Но при этом переговоры следует не затягивать, а по мере возможности ускорять.


Трамп ясно сказал кто затягивает и назвал фамилию.

Но на ветке типа 2 парторга устраивают ежедневное шоу борьбы нанайских мальчиков
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5121
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 19:39

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав: Пока идут переговоры надо воевать. Но при этом переговоры следует не затягивать, а по мере возможности ускорять.


Трамп ясно сказал кто затягивает и назвал фамилию.


Трамп ясно сказал, что закончит эту войну за 24 часа ...

Где ? )

Уже год как, Трамп за 24 часа заканчивает войну

Фамилии есть - это Путин и ... Трамп
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13156
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 19:41

  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав: Пока идут переговоры надо воевать. Но при этом переговоры следует не затягивать, а по мере возможности ускорять.


Трамп ясно сказал кто затягивает и назвал фамилию.

Но на ветке типа 2 парторга устраивают ежедневное шоу борьбы нанайских мальчиков

А также есть любитель лярв, который рассказывает о каких-то копытах Трампа )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13156
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 19:50

pesikot
отримай в пункті незламності Royal Canin
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5121
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 19:54

  fox767676 написав:pesikot
отримай в пункті незламності Royal Canin

Це всі твої аргументи ? )

перестань бухати, убоге

Може тоді якась частина лярв, згодиться з тебе брати гроші )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13156
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 19:58

  fox767676 написав:\
Но на ветке типа 2 парторга устраивают ежедневное шоу борьбы нанайских мальчиков


Блаженны нищие духом,ибо они воистину наследуют царство небесное.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1163
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 20:00

  sashaqbl написав:
  flyman написав:Нафта дешевіє/дорожає від попиту пропозиції.
Поки що глобальна стагнація, і перерозподіл ринків.

Я писав конкретно про вплив операції у Венесуелі на нашу війну.
Особисто я не бачу, щоб вона вплинула на падіння цін на нафту.


Прошу прощения за вмешательство в ваш спор. Но хочу уточнить что именно нужно Украине в плане обескровливания кремлевского агрессора. А нам нужно снизить именно валютную выручку от продажи ключевых для экономики агрессора товаров - нефти и природного газа. На мировые цены в этом контексте уже никто не обращает внимание. В данном контексте важны именно санкции и обеспечение их исполнения против кремля максимально возможным числом государств в мире. Даже теми, для которых нефть и газ являются товарами критического импорта (без которых качество жизни катастрофически ухудшится). Такие страны найдут возможность получать нефть и газ из других источников и у других поставщиков. Рынок, как известно не любит пустоты и освободившаяся ниша обязательно будет заполнена конкурентами Газпрома и его нефтедобывающих дочек.

Что касается цен на нефть. Спрос и предложение формирует цены, поэтому при исчезновении с рынка венесуэльской нефти цены на нефть в целом должны приподняться. За десятилетия после национализации нефтедобывающих компаний с американскими инвестициями, проведенной в Венесуэле, новый государственный собственник как всегда ничего не вкладывал в нефтяную отрасль, пытаясь снимать с нее только сливки.

В преддверии третьей мировой войны, которую путин с определенной долей вероятности хочет запустить с целью замазать в своих преступлениях весь цивилизованный мир, будет наблюдаться повышенный спрос на определенные марки нефти, особенно венесуэльской. А именно пригодные для производства солярки, мазута и еще чего-то. Эти нефтепродукты применяются в военных машинах, особенно тяжелых. Для США контроль над такой нефтью критически важен. Контроль важнее чем цена на такую нефть. Правила на рынках уже начали меняться, а захват нефтяного танкера это уже в рамках новых Правил, которые появились благодаря захватнической и особо разрушительной политике кремля в Украине Сирии. К этим Правилам присоединились и США.

Идея новых Правил - делай все что тебе нужно и что можешь с оружием в руках. На войне как на войне.

Российский рубль пока никак не отреагировал на события в Венесуэле. А это является признаком того, что сми выдают желаемое за действительное и кремль уже получил компенсацию за Венесуэлу. Другими словами нам снова пи** как обычно, отвлекая от чего-то важного.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1899
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 20:01

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:\
Но на ветке типа 2 парторга устраивают ежедневное шоу борьбы нанайских мальчиков


Блаженны нищие духом,ибо они воистину наследуют царство небесное.

Это еще хуже, если так
Такая простота хуже воровства
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5121
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 20:08

  buratinyo написав:
  sashaqbl написав:
  flyman написав:Нафта дешевіє/дорожає від попиту пропозиції.
Поки що глобальна стагнація, і перерозподіл ринків.

Я писав конкретно про вплив операції у Венесуелі на нашу війну.
Особисто я не бачу, щоб вона вплинула на падіння цін на нафту.


Прошу прощения за вмешательство в ваш спор. Но хочу уточнить что именно нужно Украине в плане обескровливания кремлевского агрессора. А нам нужно снизить именно валютную выручку от продажи ключевых для экономики агрессора товаров - нефти и природного газа. На мировые цены в этом контексте уже никто не обращает внимание. В данном контексте важны именно санкции и обеспечение их исполнения против кремля максимально возможным числом государств в мире. Даже теми, для которых нефть и газ являются товарами критического импорта (без которых качество жизни катастрофически ухудшится). Такие страны найдут возможность получать нефть и газ из других источников и у других поставщиков. Рынок, как известно не любит пустоты и освободившаяся ниша обязательно будет заполнена конкурентами Газпрома и его нефтедобывающих дочек.

Что касается цен на нефть. Спрос и предложение формирует цены, поэтому при исчезновении с рынка венесуэльской нефти цены на нефть в целом должны приподняться. За десятилетия после национализации нефтедобывающих компаний с американскими инвестициями, проведенной в Венесуэле, новый государственный собственник как всегда ничего не вкладывал в нефтяную отрасль, пытаясь снимать с нее только сливки.

В преддверии третьей мировой войны, которую путин с определенной долей вероятности хочет запустить с целью замазать в своих преступлениях весь цивилизованный мир, будет наблюдаться повышенный спрос на определенные марки нефти, особенно венесуэльской. А именно пригодные для производства солярки, мазута и еще чего-то. Эти нефтепродукты применяются в военных машинах, особенно тяжелых. Для США контроль над такой нефтью критически важен. Контроль важнее чем цена на такую нефть. Правила на рынках уже начали меняться, а захват нефтяного танкера это уже в рамках новых Правил, которые появились благодаря захватнической и особо разрушительной политике кремля в Украине Сирии. К этим Правилам присоединились и США.

Идея новых Правил - делай все что тебе нужно и что можешь с оружием в руках. На войне как на войне.

Российский рубль пока никак не отреагировал на события в Венесуэле. А это является признаком того, что сми выдают желаемое за действительное и кремль уже получил компенсацию за Венесуэлу. Другими словами нам снова пи** как обычно, отвлекая от чего-то важного.

это вы сами печатали свои мысли или скопировали где то? и как принято ,у порядочных, не дали ссылку
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4517
З нами з: 23.05.14
Подякував: 642 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16488164891649016491
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 191648
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 393382
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1098375
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10587)
18.01.2026 19:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.