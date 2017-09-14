Додано: Нед 18 січ, 2026 20:00

sashaqbl написав: flyman написав: Нафта дешевіє/дорожає від попиту пропозиції.

Я писав конкретно про вплив операції у Венесуелі на нашу війну.

Я писав конкретно про вплив операції у Венесуелі на нашу війну.

Особисто я не бачу, щоб вона вплинула на падіння цін на нафту.

Прошу прощения за вмешательство в ваш спор. Но хочу уточнить что именно нужно Украине в плане обескровливания кремлевского агрессора. А нам нужно снизить именно валютную выручку от продажи ключевых для экономики агрессора товаров - нефти и природного газа. На мировые цены в этом контексте уже никто не обращает внимание. В данном контексте важны именно санкции и обеспечение их исполнения против кремля максимально возможным числом государств в мире. Даже теми, для которых нефть и газ являются товарами критического импорта (без которых качество жизни катастрофически ухудшится). Такие страны найдут возможность получать нефть и газ из других источников и у других поставщиков. Рынок, как известно не любит пустоты и освободившаяся ниша обязательно будет заполнена конкурентами Газпрома и его нефтедобывающих дочек.Что касается цен на нефть. Спрос и предложение формирует цены, поэтому при исчезновении с рынка венесуэльской нефти цены на нефть в целом должны приподняться. За десятилетия после национализации нефтедобывающих компаний с американскими инвестициями, проведенной в Венесуэле, новый государственный собственник как всегда ничего не вкладывал в нефтяную отрасль, пытаясь снимать с нее только сливки.В преддверии третьей мировой войны, которую путин с определенной долей вероятности хочет запустить с целью замазать в своих преступлениях весь цивилизованный мир, будет наблюдаться повышенный спрос на определенные марки нефти, особенно венесуэльской. А именно пригодные для производства солярки, мазута и еще чего-то. Эти нефтепродукты применяются в военных машинах, особенно тяжелых. Для США контроль над такой нефтью критически важен. Контроль важнее чем цена на такую нефть. Правила на рынках уже начали меняться, а захват нефтяного танкера это уже в рамках новых Правил, которые появились благодаря захватнической и особо разрушительной политике кремля в Украине Сирии. К этим Правилам присоединились и США.Идея новых Правил - делай все что тебе нужно и что можешь с оружием в руках. На войне как на войне.Российский рубль пока никак не отреагировал на события в Венесуэле. А это является признаком того, что сми выдают желаемое за действительное и кремль уже получил компенсацию за Венесуэлу. Другими словами нам снова пи** как обычно, отвлекая от чего-то важного.