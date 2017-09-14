|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 18 січ, 2026 19:37
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:
Пока идут переговоры надо воевать. Но при этом переговоры следует не затягивать, а по мере возможности ускорять.
Трамп ясно сказал кто затягивает и назвал фамилию.
Но на ветке типа 2 парторга устраивают ежедневное шоу борьбы нанайских мальчиков
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5121
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 18 січ, 2026 19:39
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:
Пока идут переговоры надо воевать. Но при этом переговоры следует не затягивать, а по мере возможности ускорять.
Трамп ясно сказал кто затягивает и назвал фамилию.
Трамп ясно сказал, что закончит эту войну за 24 часа ...
Где ? )
Уже год как, Трамп за 24 часа заканчивает войну
Фамилии есть - это Путин и ... Трамп
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13156
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 18 січ, 2026 19:41
fox767676 написав: Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:
Пока идут переговоры надо воевать. Но при этом переговоры следует не затягивать, а по мере возможности ускорять.
Трамп ясно сказал кто затягивает и назвал фамилию.
Но на ветке типа 2 парторга устраивают ежедневное шоу борьбы нанайских мальчиков
А также есть любитель лярв, который рассказывает о каких-то копытах Трампа )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13156
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 18 січ, 2026 19:50
pesikot
отримай в пункті незламності Royal Canin
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5121
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 18 січ, 2026 19:54
fox767676 написав:pesikot
отримай в пункті незламності Royal Canin
Це всі твої аргументи ? )
перестань бухати, убоге
Може тоді якась частина лярв, згодиться з тебе брати гроші )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13156
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 18 січ, 2026 19:58
fox767676 написав:
\
Но на ветке типа 2 парторга устраивают ежедневное шоу борьбы нанайских мальчиков
Блаженны нищие духом,ибо они воистину наследуют царство небесное.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1163
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 18 січ, 2026 20:00
sashaqbl написав: flyman написав:
Нафта дешевіє/дорожає від попиту пропозиції.
Поки що глобальна стагнація, і перерозподіл ринків.
Я писав конкретно про вплив операції у Венесуелі на нашу війну.
Особисто я не бачу, щоб вона вплинула на падіння цін на нафту.
Прошу прощения за вмешательство в ваш спор. Но хочу уточнить что именно нужно Украине в плане обескровливания кремлевского агрессора. А нам нужно снизить именно валютную выручку от продажи ключевых для экономики агрессора товаров - нефти и природного газа. На мировые цены в этом контексте уже никто не обращает внимание. В данном контексте важны именно санкции и обеспечение их исполнения против кремля максимально возможным числом государств в мире. Даже теми, для которых нефть и газ являются товарами критического импорта (без которых качество жизни катастрофически ухудшится). Такие страны найдут возможность получать нефть и газ из других источников и у других поставщиков. Рынок, как известно не любит пустоты и освободившаяся ниша обязательно будет заполнена конкурентами Газпрома и его нефтедобывающих дочек.
Что касается цен на нефть. Спрос и предложение формирует цены, поэтому при исчезновении с рынка венесуэльской нефти цены на нефть в целом должны приподняться. За десятилетия после национализации нефтедобывающих компаний с американскими инвестициями, проведенной в Венесуэле, новый государственный собственник как всегда ничего не вкладывал в нефтяную отрасль, пытаясь снимать с нее только сливки.
В преддверии третьей мировой войны, которую путин с определенной долей вероятности хочет запустить с целью замазать в своих преступлениях весь цивилизованный мир, будет наблюдаться повышенный спрос на определенные марки нефти, особенно венесуэльской. А именно пригодные для производства солярки, мазута и еще чего-то. Эти нефтепродукты применяются в военных машинах, особенно тяжелых. Для США контроль над такой нефтью критически важен. Контроль важнее чем цена на такую нефть. Правила на рынках уже начали меняться, а захват нефтяного танкера это уже в рамках новых Правил, которые появились благодаря захватнической и особо разрушительной политике кремля в Украине Сирии. К этим Правилам присоединились и США.
Идея новых Правил - делай все что тебе нужно и что можешь с оружием в руках. На войне как на войне.
Российский рубль пока никак не отреагировал на события в Венесуэле. А это является признаком того, что сми выдают желаемое за действительное и кремль уже получил компенсацию за Венесуэлу. Другими словами нам снова пи** как обычно, отвлекая от чего-то важного.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1899
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 18 січ, 2026 20:01
Господар Вельзевула написав: fox767676 написав:
\
Но на ветке типа 2 парторга устраивают ежедневное шоу борьбы нанайских мальчиков
Блаженны нищие духом,ибо они воистину наследуют царство небесное.
Это еще хуже, если так
Такая простота хуже воровства
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5121
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 18 січ, 2026 20:08
buratinyo написав: sashaqbl написав: flyman написав:
Нафта дешевіє/дорожає від попиту пропозиції.
Поки що глобальна стагнація, і перерозподіл ринків.
Я писав конкретно про вплив операції у Венесуелі на нашу війну.
Особисто я не бачу, щоб вона вплинула на падіння цін на нафту.
Прошу прощения за вмешательство в ваш спор. Но хочу уточнить что именно нужно Украине в плане обескровливания кремлевского агрессора. А нам нужно снизить именно валютную выручку от продажи ключевых для экономики агрессора товаров - нефти и природного газа.
На мировые цены в этом контексте уже никто не обращает внимание. В данном контексте важны именно санкции и обеспечение их исполнения против кремля максимально возможным числом государств в мире. Даже теми, для которых нефть и газ являются товарами критического импорта (без которых качество жизни катастрофически ухудшится). Такие страны найдут возможность получать нефть и газ из других источников и у других поставщиков. Рынок, как известно не любит пустоты и освободившаяся ниша обязательно будет заполнена конкурентами Газпрома и его нефтедобывающих дочек.
Что касается цен на нефть. Спрос и предложение формирует цены, поэтому при исчезновении с рынка венесуэльской нефти цены на нефть в целом должны приподняться. За десятилетия после национализации нефтедобывающих компаний с американскими инвестициями, проведенной в Венесуэле, новый государственный собственник как всегда ничего не вкладывал в нефтяную отрасль, пытаясь снимать с нее только сливки.
В преддверии третьей мировой войны, которую путин с определенной долей вероятности хочет запустить с целью замазать в своих преступлениях весь цивилизованный мир, будет наблюдаться повышенный спрос на определенные марки нефти, особенно венесуэльской. А именно пригодные для производства солярки, мазута и еще чего-то. Эти нефтепродукты применяются в военных машинах, особенно тяжелых. Для США контроль над такой нефтью критически важен. Контроль важнее чем цена на такую нефть. Правила на рынках уже начали меняться, а захват нефтяного танкера это уже в рамках новых Правил, которые появились благодаря захватнической и особо разрушительной политике кремля в Украине Сирии. К этим Правилам присоединились и США.
Идея новых Правил - делай все что тебе нужно и что можешь с оружием в руках. На войне как на войне.
Российский рубль пока никак не отреагировал на события в Венесуэле. А это является признаком того, что сми выдают желаемое за действительное и кремль уже получил компенсацию за Венесуэлу. Другими словами нам снова пи** как обычно, отвлекая от чего-то важного.
это вы сами печатали свои мысли или скопировали где то? и как принято ,у порядочных, не дали ссылку
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4517
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 526 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|191648
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|393382
|
|
|6076
|1098375
|
|