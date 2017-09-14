Гренландіею керує якась випадкова людина яку зневажають місцеві Тільки залізна п'ята Вашингтона здатна навести там лад
sashaqbl написав:...... Моя особиста позиція - воювати. Але щось ухилянти не дуже поспішають в ТЦК. А я вже трохи підзаїбався.
Моя особиста позиція была бы такой же. Если бы мне хоть кто-то внятно объяснил, на что можно/нужно рассчитывать.
Я как-то отвечал на вопрос шамана, чем отличается ситуация СССР в 1942 от нашей. ........... P.s. С радостью услышу толковое опровержение моих высказываний.
ми ж вас вже зрозуміли - будь-яке заперечення буде визнано таким, на яке не варто відповідати... .......... й ЛАД, я досі чекаю відповіді - що робити, коли ми ще не домовилися, й ведемо перемовини? де відповідь, ЛАД? чи її немає, бо єдина відповідь - це те, що ми робимо зараз
Очень длинно, а по сути - вода. Не вижу запереченнь и відповідати просто не на что. Не ваш последний вопрос я отвечал. Не помню, вам или кому-то другому (возможно, sashaqbl). Пока идут переговоры надо воевать. Но при этом переговоры следует не затягивать, а по мере возможности ускорять. Учитывая, как вы следите за моими постами и отвечаете чуть ли не на каждый, вряд ли вы могли не заметить. Или тут как с lapay - на форуме присутствовали весьма активно, посты писали практически рядом с его постами, наверняка читали обсуждения его мнения (очень сложно было не заметить), но... "не знаю, не слышал, ничего не помню"?
Тут обсуждали, зачем РФ раздолбанный Донбасс. Не знаю, насколько правда, но вот маленький пример:
В 2025 году Россия экспортировала более 2 миллионов тонн зерна с временно оккупированных территорий Украины и, скрывая его истинное происхождение, отправляла его в основном в Египет и Бангладеш.
По данным «Укринформа», об этом заявила Служба внешней разведки Украины .
«Под видом российского экспорта Российская Федерация продолжает экспортировать зерно, выращенное на временно оккупированных территориях Украины. Для этого она использует мощности оккупированных портов на Азовском и Черном морях, прежде всего Севастопольского морского порта», — говорится в заявлении.
flyman написав:Нафта дешевіє/дорожає від попиту пропозиції. Поки що глобальна стагнація, і перерозподіл ринків.
Я писав конкретно про вплив операції у Венесуелі на нашу війну. Особисто я не бачу, щоб вона вплинула на падіння цін на нафту.
Прошу прощения за вмешательство в ваш спор. Но хочу уточнить что именно нужно Украине в плане обескровливания кремлевского агрессора. А нам нужно снизить именно валютную выручку от продажи ключевых для экономики агрессора товаров - нефти и природного газа. На мировые цены в этом контексте уже никто не обращает внимание. В данном контексте важны именно санкции и обеспечение их исполнения против кремля максимально возможным числом государств в мире. Даже теми, для которых нефть и газ являются товарами критического импорта (без которых качество жизни катастрофически ухудшится). Такие страны найдут возможность получать нефть и газ из других источников и у других поставщиков. Рынок, как известно не любит пустоты и освободившаяся ниша обязательно будет заполнена конкурентами Газпрома и его нефтедобывающих дочек.
Что касается цен на нефть. Спрос и предложение формирует цены, поэтому при исчезновении с рынка венесуэльской нефти цены на нефть в целом должны приподняться. За десятилетия после национализации нефтедобывающих компаний с американскими инвестициями, проведенной в Венесуэле, новый государственный собственник как всегда ничего не вкладывал в нефтяную отрасль, пытаясь снимать с нее только сливки.
В преддверии третьей мировой войны, которую путин с определенной долей вероятности хочет запустить с целью замазать в своих преступлениях весь цивилизованный мир, будет наблюдаться повышенный спрос на определенные марки нефти, особенно венесуэльской. А именно пригодные для производства солярки, мазута и еще чего-то. Эти нефтепродукты применяются в военных машинах, особенно тяжелых. Для США контроль над такой нефтью критически важен. Контроль важнее чем цена на такую нефть. Правила на рынках уже начали меняться, а захват нефтяного танкера это уже в рамках новых Правил, которые появились благодаря захватнической и особо разрушительной политике кремля в Украине Сирии. К этим Правилам присоединились и США.
Идея новых Правил - делай все что тебе нужно и что можешь с оружием в руках. На войне как на войне.
Российский рубль пока никак не отреагировал на события в Венесуэле. А это является признаком того, что сми выдают желаемое за действительное и кремль уже получил компенсацию за Венесуэлу. Другими словами нам снова пи** как обычно, отвлекая от чего-то важного.
это вы сами печатали свои мысли или скопировали где то? и как принято ,у порядочных, не дали ссылку
ЛАД написав:Моя особиста позиція была бы такой же. Если бы мне хоть кто-то внятно объяснил, на что можно/нужно рассчитывать.
Я как-то отвечал на вопрос шамана, чем отличается ситуация СССР в 1942 от нашей. ........... P.s. С радостью услышу толковое опровержение моих высказываний.
ми ж вас вже зрозуміли - будь-яке заперечення буде визнано таким, на яке не варто відповідати... .......... й ЛАД, я досі чекаю відповіді - що робити, коли ми ще не домовилися, й ведемо перемовини? де відповідь, ЛАД? чи її немає, бо єдина відповідь - це те, що ми робимо зараз
Очень длинно, а по сути - вода. Не вижу запереченнь и відповідати просто не на что. Не ваш последний вопрос я отвечал. Не помню, вам или кому-то другому (возможно, sashaqbl). Пока идут переговоры надо воевать. Но при этом переговоры следует не затягивать, а по мере возможности ускорять. Учитывая, как вы следите за моими постами и отвечаете чуть ли не на каждый, вряд ли вы могли не заметить. Или тут как с lapay - на форуме присутствовали весьма активно, посты писали практически рядом с его постами, наверняка читали обсуждения его мнения (очень сложно было не заметить), но... "не знаю, не слышал, ничего не помню"?
що я казав? "відповідати нічого" - витрачаєш час, пояснюєш, а тут вмикається режим дурника. це не для тебе більше пишеться, а треба пояснювати іншим хибність твоїх думок
а де ми затримуємо перемовини? в нас все готово. так, неузгоджені питання - так для цього й йдуть перемовини. Україна готова - а зі сторони Раші не бачу цієї готовності. чи треба відразу віддати Донбас? це називається прискорення? так пишіть прямо - а якщо боїтесь написати свої думки, то може вони хибні або шкідливі? не думали про це?
з lapay замість визнати свою помилку, ще навпаки пробуєте викрутитись? ну не спілкувався я з ним. тоді ця гілка не була такою насиченою. й порахуйте, скільки тоді моїх повідомлень - десять на місяць? й так, підряд не читав - та й зараз не читаю, якщо пройшло кілька днів. тому ось свіжий приклад вашої помилки, а взагалі-то чистої брехні - бо це був накид, але навіть коли на це вказали - спроба не визнавати це. отак й з іншими вашими накидами. тому або факти/цитати в студію, або тримайте язик на припоні - й буде вам щастя а от ЛАД постійно є в моїх повідомлень - бо ви зі своїми радянськими ідеями, тугою за срср та невірою, що сучасна раша - це диктатура з незрозуміли цінностями - давно відомі...
а з приводу перемовин - якщо все упреться в Донбас - то це важке рішення, але Донбас можна віддати - якщо буде мир. але поки виглядає, а керівництво це точно бачить - як тільки віддамо Донбас, то вже скоро будуть вимоги про Харків та Запоріжжя/Дніпро - чи погрози нового наступу - а в нас ні підготовлених позицій, ні армії...
ви не хочете визнати головну проблему перемовин - путіну потрібна або ВСЯ Україна, або без Західною. Західна Україна під Рашу вже не піде за будь-яких умов. Донбас його не задовольнить. а всю Україну не здадуть. тому найбільш вірогідний сценарій - що США та Європа дотиснуть Рашу до стану, що вона буде змушена припинити війну. насправді цей стан вже настав - але Раші це не визнає - тому будуть тиснути далі, важелі є, бо війна в Європі не потрібна ні США, ні ЄС. Китай так, отримує тимчасові вигоди від цієї війни.