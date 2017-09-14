тому хто може - тікайте звідти, хто не може - вас попереджали...
Додано: Нед 18 січ, 2026 21:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
й схоже вже не так вільно дихається у "звільненому" Арканарі...
тому хто може - тікайте звідти, хто не може - вас попереджали...
Додано: Нед 18 січ, 2026 21:14
Shaman Достатньо ввести lapay в пошук всіх повідомлень і маємо понад півсотні серед всіх
Якщо це не спілкувався і не пам'ятаю, ну складний випадок.
Додано: Нед 18 січ, 2026 21:19
WAT?
так їх вже кілька разів під нуль мобілізували, і несподівано
WAT?
Додано: Нед 18 січ, 2026 21:31
визнаю, була переписка 5 листопада 2024 року й? все те саме, що й сьогодні - чергові розповіді, що Україна не хоче перемовин. а Раша так хоче, що досі жодних нормальних перемовин не було.
тому так, формально спілкувався - але для мене lapay все одно ноунейм. їх таких з проросійською позицією знаєте скільки за роки війни з'явилося? половина зрадофілів. визнаю, що забув, що мав місце цілий діалог аж на кілька повідомлень 5 листопада 2024, а до цього в лютому 2024 року
з того що прочитав - ніякого плана в lapay не побачив, лише звинувачення України, що ми на щось не погодилися. я йому й тоді відповідав - окрім капітуляції Раша нічого не пропонувала.
цитата з того 5 листопада
знову я щось пропоную, а інший пропозицій немає.
upd ну що, хто перший напише, що lapay поспілкувався з Шаманом й отримав безстроковий бан?
Додано: Нед 18 січ, 2026 21:34
так, прийшов час й 2008 року народження. й тих, кого раніше не впіймали.
Додано: Нед 18 січ, 2026 21:48
й головне. з чого почалося?
якщо ви так люб'язно підказали, як шукати повідомлення, то нехай ЛАД уважно їх подивиться, й покаже мені, де я "разоблачал его как москаля". а коли не знайде, то подумає, що визнавати - чи то помилився, чи то збрехав?
Додано: Нед 18 січ, 2026 21:54
Як все засрано в головах тих хто не може відрізнити
Вал і те що залишилось...
Ну продали за рік 2 млн тонн по 200 доларів тонна= 400 млн доларів виручки
Ну ВИТРАТИЛИ на вирощування хай по 150 доларів = 300 млн доларів затрат..
То що вигідно витратити 100 млрд в рік на війну щоб отримати додаткових 100 млн від експорту з захоплених територій?
