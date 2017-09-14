RSS
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:тут був один , грозився замінити Будівельника в тилу як тільки прийде з фронту..
Прийти - прийшов
Замінити навіть на 1% не зміг..
Ти такий самий?


Та не зовсім:

Зображення

Це до мобілізації. І це тільки один фонд, скидав і по іншим зборам. Зможеш щось схоже показати?
UPD: до того ж я шукаю не замість себе, а до себе, відчуваєш різницю?
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 19 січ, 2026 16:23, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:До мобілізації. Це тільки один фонд, скидав і по іншим зборам. Зможеш щось схоже показати?
Можу , тільки в мене в основному не гроші, а товари/послуги..
Наприклад розібрав дві батареї своїх електричок - зробив і відправив за останні два роки - 35+ повербанків на 2квт*год/2квт потужності... по затратам це 0,5 млн , по ціні епіцентру це 1,5 млн грн
При цьому мені сьогодні 60+ ... тому мобілізація мені практично не грозила
Паралельно платив з 14 року і по сьогодні 50000 податків в місяць....

Боюсь - ти все одно програв
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:23

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Кстати, о страданиях Киева. И о том, как благополучно в Харькове.
Разговаривал сейчас с товарищем на ХТЗ. У него в квартире в двушке в одной комнате +13, в другой намного теплее - +14.
Живут они с сестрой. Он мой ровесник, сестра на несколько лет младше. И ничего, не умирают.

Але пишуть ще, що по Києву було набагато більше ударів, ніж по Харкову.
Не считал.
За последнее время возможно.
С начала войны вряд ли.
Да и сейчас Харьков не забывают. Просто Харьков уже привычно, сегодня всё внимание на Киев.
Я вообще удивляюсь, как у нас ещё отопление и свет работает. После того, что наши ТЭЦ уже по несколько раз разбиты. Коммунальщики и энергетики большие молодцы.
Но 13-14 градусов не везде. У другого друга на Салтовке благополучные +19.
6
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:За последнее время возможно.
С начала войны вряд ли.
Да и сейчас Харьков не забывают. Просто Харьков уже привычно, сегодня всё внимание на Киев.

Хз. Я не впевнений. Був проїздом кілька разів у Києві цього літа, і минулого року. Прильотів кожен раз було багато. Багато по моїм міркам прифронтових міст.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:31

  budivelnik написав:...........
При цьому мені сьогодні 60+ ... тому мобілізація мені практично не грозила
........

Грозила.
60 вам исполнилось в 2025. Война началась в 2022.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:32

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:
  sashaqbl написав:До речі, де там любителі Трампа? Що там з завершенням війни протягом 24 годин?

Про який мир за 24 години можна говорити, якщо Зеленський, а не Путін, гальмує мирну угоду по Україні — Reuters

Вибачте, фанати Трампа розказували, що він за 24 години все порішає.

Пригадую, що Трамп до виборів таке говорив (приблизно як Порох про АТО за два тижні), а щоб "фанати" про це говорили та ще й тут на форумі - не пригадую. Такі твердження потрібно підкріплювати посиланнями.
  sashaqbl написав:А тепер поганому танцюристу щось заважає...

Не щось, а хтось.
  sashaqbl написав:Визнайте просто, що ви виявились тупими і повірили недалекому п***.

З питаннями віри то до храму.
У мене були небезпідставні сподівання, що Трампу вдасться зупинити війну за декілька місяців після інавгурації. І реально у квітні нам викатили хороші умови зупинки нашої поразки. Ну але у нас є той самий не щось, а хтось.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:UPD: до того ж я шукаю не замість себе, а до себе, відчуваєш різницю?
Я то відчуваю
Та й ти вже зробив правильний крок в напрямку летусорка для якого 5% військового з мінімалки( а може з середньої) це вже точно захмарна допомога...

ПС
До речі
Гроші на Фонд і гроші напряму у вигляді того що попросили - як би дві різні величини....
Особливо через фонд Притули з його супутником який все життя буде розвідувальну інформацію передавати і витратами 20% отриманого на адміністративні потреби.....
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Наприклад розібрав дві батареї своїх електричок - зробив і відправив за останні два роки - 35+ повербанків на 2квт*год/2квт потужності... по затратам це 0,5 млн , по ціні епіцентру це 1,5 млн грн

Ну з людини, яка вміє розібрати батарею з авто і зробити з неї кілька павербанків - користі тут буде явно більше, ніж в тилу...
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Какие претенензии у ермасни\соросни к Трампу, если тут миндичи с ермасёнками руки в бюрюки и улыбаются ?
Что он их не отлавливает и в гуантанамо не транспортирует ?
А на каком уровне этот процесс должен остановиться? Топ-чиновников? ЛОМов? рядовых потужныкив ?
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 19 січ, 2026 16:34, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:33

  andrijk777 написав:Це те що я сказав:
Окрім Трампа мир НІКОМУ не потрібен.

Навіщо було рік морочити голову всім, "узгоджувати все на 90%", їздити, робити сотні зустрічей і конференцій якщо проблема в територіях? Можна було 10 хв поговорити і вирішити - що в цьому питанні поступок з жодного боку не буді і все.
В першу чергу це питання до Зеленського і Ко.


Нє, тут у першу чергу усі питання до Тимошенко, яка привела цю війну в Україну, втягнувши неньку у газові борги.

Зараз усі спроби зупинити війну, зупинити знищення українського народу мають бути зроблені. На жаль, тільки 20% спроб стануть результативними та еффективними відповідно до Закону Паретто. Але їх же усі треба зробити, бо хто може знати майбутнє?

На сьогодні, приймаючи до уваги стан речей, термін закінчення цієї дуже підлої війни знаходиться десь у діапазоні від одного до двох років. Він трохи збільшився, на жаль.
