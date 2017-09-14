Та не зовсім:
Це до мобілізації. І це тільки один фонд, скидав і по іншим зборам. Зможеш щось схоже показати?
UPD: до того ж я шукаю не замість себе, а до себе, відчуваєш різницю?
Пон 19 січ, 2026 16:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 19 січ, 2026 16:23, всього редагувалось 2 разів.
Пон 19 січ, 2026 16:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Можу , тільки в мене в основному не гроші, а товари/послуги..
Наприклад розібрав дві батареї своїх електричок - зробив і відправив за останні два роки - 35+ повербанків на 2квт*год/2квт потужності... по затратам це 0,5 млн , по ціні епіцентру це 1,5 млн грн
При цьому мені сьогодні 60+ ... тому мобілізація мені практично не грозила
Паралельно платив з 14 року і по сьогодні 50000 податків в місяць....
Боюсь - ти все одно програв
Пон 19 січ, 2026 16:23
Не считал.
За последнее время возможно.
С начала войны вряд ли.
Да и сейчас Харьков не забывают. Просто Харьков уже привычно, сегодня всё внимание на Киев.
Я вообще удивляюсь, как у нас ещё отопление и свет работает. После того, что наши ТЭЦ уже по несколько раз разбиты. Коммунальщики и энергетики большие молодцы.
Но 13-14 градусов не везде. У другого друга на Салтовке благополучные +19.
Пон 19 січ, 2026 16:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хз. Я не впевнений. Був проїздом кілька разів у Києві цього літа, і минулого року. Прильотів кожен раз було багато. Багато по моїм міркам прифронтових міст.
Пон 19 січ, 2026 16:31
Пон 19 січ, 2026 16:32
Пригадую, що Трамп до виборів таке говорив (приблизно як Порох про АТО за два тижні), а щоб "фанати" про це говорили та ще й тут на форумі - не пригадую. Такі твердження потрібно підкріплювати посиланнями.
Не щось, а хтось.
З питаннями віри то до храму.
У мене були небезпідставні сподівання, що Трампу вдасться зупинити війну за декілька місяців після інавгурації. І реально у квітні нам викатили хороші умови зупинки нашої поразки. Ну але у нас є той самий не щось, а хтось.
Пон 19 січ, 2026 16:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я то відчуваю
Та й ти вже зробив правильний крок в напрямку летусорка для якого 5% військового з мінімалки( а може з середньої) це вже точно захмарна допомога...
ПС
До речі
Гроші на Фонд і гроші напряму у вигляді того що попросили - як би дві різні величини....
Особливо через фонд Притули з його супутником який все життя буде розвідувальну інформацію передавати і витратами 20% отриманого на адміністративні потреби.....
Пон 19 січ, 2026 16:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну з людини, яка вміє розібрати батарею з авто і зробити з неї кілька павербанків - користі тут буде явно більше, ніж в тилу...
Пон 19 січ, 2026 16:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Какие претенензии у ермасни\соросни к Трампу, если тут миндичи с ермасёнками руки в бюрюки и улыбаются ?
Что он их не отлавливает и в гуантанамо не транспортирует ?
А на каком уровне этот процесс должен остановиться? Топ-чиновников? ЛОМов? рядовых потужныкив ?
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 19 січ, 2026 16:34, всього редагувалось 1 раз.
Пон 19 січ, 2026 16:33
Нє, тут у першу чергу усі питання до Тимошенко, яка привела цю війну в Україну, втягнувши неньку у газові борги.
Зараз усі спроби зупинити війну, зупинити знищення українського народу мають бути зроблені. На жаль, тільки 20% спроб стануть результативними та еффективними відповідно до Закону Паретто. Але їх же усі треба зробити, бо хто може знати майбутнє?
На сьогодні, приймаючи до уваги стан речей, термін закінчення цієї дуже підлої війни знаходиться десь у діапазоні від одного до двох років. Він трохи збільшився, на жаль.
