fox767676 написав:Мирного плану" з 28 пунктів більше не існує 24 листопада 2025, 18:24
Джерело: радник глави Офісу президента України Олександр Бевз у фейсбуці, Bloomberg
Пряма мова Бевза: "Плану з 28 пунктів у тому вигляді, у якому його всі бачили, більше не існує. Частина пунктів була вилучена, частина - змінена.
свинья горлится что торпедировала план который ЛЮДИ писали для людей Вот таких вот свиней другие свиньи навязали мне во власть они хотят когда-то серьезную страну перестроить в удобный им свинарник и порохо- и зеле-боты - разница косметическая
Таким будь-який реалістичний план як кістка в горлі
Родинний бізнес радника Єрмака заробляє на взутті для ЗСУ Це позаштатний радник Єрмака Олександр Бевз, чий родинний бізнес серйозно піднявся завдяки війні. Виробниче підприємство «ЕВАС», власником якого є батько Олександра, заробило за 2022-2023 рр., згідно з офіційною звітністю, понад 200 млн грн доходів і 55 млн грн чистого прибутку.
andrijk777 написав:Трамп - президент США, чому у вас до нього якість претензії? Трамр блюде інтереси США ну і свої особисті, звичайно. Інтереси України має відстоювати Зеленський. Це Зеленський повинен добиватись миру а не Трамп! Конкретно "24 години" він обіцяв своїм виборцям, а не вам і не мені. І питати за це мають його виборці а не ми.
Не буду тикати пальцем, але багато форумчан носилися з його 24 годинами. Мені просто цікаво, чи вони готові хоча б перед дзеркалом самому собі визнати, що вони лохи, а не шукати крайнього у вигляді Зеленського чи ще когось там...
А чому вони лохи і чому не шукати крайнього "у вигляді Зеленського"? Трамп вважав що Зеленський хоче миру, тому вірив в мир за 24 години. Виявилось Зеленський миру не хоче. Така реальність. Точніше я вважаю що реальність така. Я також так вважав. Я звичайно не вірив в ніякі "24 години", але "в пару місяців" я вірив.
Давайте я задам вам елементарне питання: А який у нас план війни? Ок, ми Донбас не віддаємо, воюємо за нього і ... ЩО? Доки ми маємо воювати за нього? Яка у нас ціль??? А не знаю.
prodigy написав:на якому високому рівні? су-57 рф безнадійно відстала країна і с кожним роком буде тільки гірше с космосом те саме, на луну планували у 2018р...далі самі
Поки що нічого з того, що в нас було, чи що нам дали, не здатне конкурувати з Су-30. РФ безнадійно відстала в деяких галузях. Але я не впевнений чи хтось крім, можливо, Польщі, здатний протистояти проти РФ у війні.
Согласно официальным данным, в 2025 году население Китая сократилось четвертый год подряд, а рождаемость упала до очередного рекордно низкого уровня, что вызвало предупреждения экспертов о дальнейшем снижении численности населения.
Население сократилось на 3,39 миллиона человек, составив 1,405 миллиарда, что является более быстрым падением, чем в 2024 году. Число рождений снизилось до 7,92 миллиона в 2025 году, что на 17% меньше, чем 9,54 миллиона в 2024 году, в то время как число смертей выросло до 11,31 миллиона с 10,93 миллиона в 2024 году, согласно данным Национального статистического бюро Китая (НБС). Уровень рождаемости в стране упал до 5,63 на 1000 человек
И Фусянь, демограф из Университета Висконсина в Мэдисоне, заявил, что рождаемость в 2025 году «примерно соответствует уровню 1738 года, когда население Китая составляло всего около 150 миллионов человек».
В 2025 году смертность в Китае составила 8,04 на 1000 человек, что является самым высоким показателем с 1968 года. Население сокращается с 2022 года и быстро стареет, что осложняет планы Пекина по стимулированию внутреннего потребления и сокращению государственного долга.
Согласно данным Национального статистического бюро (НСБ), люди старше 60 лет составляют около 23% от общей численности населения. К 2035 году прогнозируется, что число людей старше 60 лет достигнет 400 миллионов — примерно столько же, сколько население США и Италии вместе взятых, — а это значит, что сотни миллионов людей, вероятно, покинут рынок труда в то время, когда пенсионные фонды и без того испытывают нехватку средств.
Застывшая во времени: дилемма материнства для одиноких женщин в Китае В Китае уже повысили пенсионный возраст: теперь мужчинам предстоит работать до 63 лет вместо 60, а женщинам — до 58, а не до 55. ..........
окрім низького приросту населення, існує велика проблема з пенсіонерами (вони живуть до 80-85 років, деякі до 95 бо їдять переважно морську рибу), кожного року 20+ млн китайців досягають пенсіонного віку (було 60), цим треба якось боротись
Schmit написав:Пригадую, що Трамп до виборів таке говорив (приблизно як Порох про АТО за два тижні), а щоб "фанати" про це говорили та ще й тут на форумі - не пригадую. Такі твердження потрібно підкріплювати посиланнями.
Носилися з цими 24 годинами, як дурень з торбою ) Розповідали, як трамп все порішає, щось там було про залізні копита
Зараз вже вам невдобно про це згадувати, як про ваш пафосний допис, щодо зустрічі в Будапешті
Давай посилання на 24 години або замовкни.
Це тобі потрібно було замовкнути, ще після твого пафосного допису про зустріч в Будапешті