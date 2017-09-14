fler написав:Корпорация «Ростех» с 2022 года запустила восстановление девяти самолетов Ту-204-214, одного Ан-148 и двух Ил-96, рассказали в госкорпорации. Из 12 самолетов 10 уже переданы авиакомпаниям, одна из которых — Red Wings, и возвращены в эксплуатацию, сообщили «Известия». .......... ▪️В 2025 году в россии был выпущен только один пассажирский самолет вместо 20 запланированных, писал сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Ермаков. https://t.me/Crimeanwind/92662
Что вас так волнует их гражданская авиация? Собираетесь туда лететь? Меня как-то больше волнуют их Сушки и МиГи, а не Суперджеты. А Сушки и МиГи они делают и очень неплохо.
стосовно Мигів, це тупікова лінія, тільки на експорт)))
Назва Кількість Замовник МіГ-29Б 10 ВПС Бірми МіГ-29СЭ 6 ВПС Бірми МіГ-29К 29 ВМС Індії МіГ-29М/М2 ? 24 Близький Схід, з самого початку Сирія, на даний момент контракт заморожено
їх у рф багато з часів ссср (деякі подернізують) але літак морально застарів (років на 30), тому вони більше працюють над сушками
За період з 2008 по 2020 роки було виготовлено лише дві серійні моделі МіГ-35[4].
8 жовтня 2023 повідомлено що міноборони рф отримало перші шість серійних винищувачів МіГ-35С, які замовили ще у 2018 році.[5]
Letusrock написав:Обережніше а то товариші "засуджувачі путіна" остаточно образяться і запишуть вас в іпсошники чи агенти кремля
А може ви підете до мене водієм? Від вашого небажання воювати війна не припиниться. Краще так, ніж чекати, коли бусифікують...
Олександр це не серйозно. Здається партія ухилянтів тут чітко висловила свою позицію ще з 2023. Це ви потужників питайте, у них слово з ділом розходяться. Чи у тих 65% що "готові терпіти скільки потрібно". Вибирати є з кого) Ну по-перше, я не вірю в жодні "перемоги/справедливі мири", чим довше буде йти війна тим гірше і тим менше шансів що країна буде хоть трохи придатна для життя комусь крім зеленої мафії, силовиків та підпанків. Тому не бачу сенсу ні в довічній службі, ні тим більше в героїчній загибелі. По-друге, як я можу забирати місце від "рвущихся в бой" свідомих, патріотичних, потужних та незламних форумчан?) По-третє низький рівень нац-патр свідомості не дозволяє переступити через раціоналізм та ігнорувати поточний стан справ
Втрата бортів во время войны вполне естественное событие. И зависит не только от их сучасності и высокого уровня, но и от качества ПВО. Наша война показала, что современная ПВО на сегодняшний день опережает современную авиацию и хорошая ПВО способна предотвратить господство авиации в воздушном пространстве и помешать её применению. У рос ВВС не получилось повторить опыт США в Ираке. Или недавний опыт Израиля.
andrijk777 написав:Трамп - президент США, чому у вас до нього якість претензії? Трамр блюде інтереси США ну і свої особисті, звичайно. Інтереси України має відстоювати Зеленський. Це Зеленський повинен добиватись миру а не Трамп! Конкретно "24 години" він обіцяв своїм виборцям, а не вам і не мені. І питати за це мають його виборці а не ми.
Не буду тикати пальцем, але багато форумчан носилися з його 24 годинами. Мені просто цікаво, чи вони готові хоча б перед дзеркалом самому собі визнати, що вони лохи, а не шукати крайнього у вигляді Зеленського чи ще когось там... UPD.: його виборці значною мірою голосували не "за", а "проти". Тому що демократи трохи не туди пішли.
багато, це скільки? hunter xіnon letusrock Schmit banderlog beton flymen
когось пропустив чи зайвого додав? хто не голосував за 24, напішіть-вичеркну
prodigy написав:на якому високому рівні? су-57 рф безнадійно відстала країна і с кожним роком буде тільки гірше с космосом те саме, на луну планували у 2018р...далі самі
Поки що нічого з того, що в нас було, чи що нам дали, не здатне конкурувати з Су-30. РФ безнадійно відстала в деяких галузях. Але я не впевнений чи хтось крім, можливо, Польщі, здатний протистояти проти РФ у війні.
я не впевнений за поляків теж, але свою землю вони боронити будуть 200%
німецький десант за 40 годин вирішив всі питання в Гренландії і повернувся додому(навіщо було посилати 15, може краще як Брітаія-1)