Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 22:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:не подобається коли брешуть, не бомжам у ларька, им то же не надо они то же люди, и на финфоруме заливают пургу
Брешуть собаки , а також ні нездарі, які навіть не вміють використовувати цитування на форумі...
Навчишся -повертайся
Буде в тебе досвід платежів в бюджет - повертайся
а поки що
ти мал і глуп і не встречал больщих....

ПС
так як на відміну від тебе я ще й працюю то прийшовши з роботи і переглянувши пропущені сторінки по діагоналі - виділив ДЛЯ себе ті , на які варто відповідати і ті які мене не цікавлять
твоє запитання я не бачив і не памятаю , ба більше навіть не буду заморочуватись і його шукати
Вважаєш його розумним і потрібним - продублюй..
як казали древні
даби тупость каждого видна била....
budivelnik
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 23:00

budivelnik

твоє запитання я не бачив і не памятаю


Він теж вранці не згадає. Ні питання ні відповідь. Тому і сенсу відповідати нема
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 23:09

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:....

я вам сьогодні в обід задавав запитання про ПДВ, ви його якось не "помітили"
[i]Щоб раз і назавжди закрити це питання
Давайте створимо просту табличку
........
Спорить на эту тему не буду.
Только одно замечание - замените в этой табличке покупателя на владельца депозита, продавца на банк, а ПДВ на НДФЛ, уплачиваемый с депозита.
Получится, что НДФЛ платит не владелец депозита, а банк.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 23:11

Vadim_

был в своё время такой мультик


Він досі є. І ти маєш памʼятати не тільки падлізу, але і військо герцога Ікторна - гоблінів. Ти коли насвиннячуєшся (а це по суті кожен вечір) , то стаєш таким
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 23:23

- Трамп пригласил руководителей крупнейших мировых компаний на прием в Давосе в среду.
- Президент США выступит со специальной речью на Всемирном экономическом форуме.
- Министр финансов Бессент предостерегает Европу от ответных мер.
- По сообщениям источников, в Давосе состоится встреча советников по национальной безопасности.
- Вице-премьер Китая выступит со специальной речью и встретится с руководителями компаний.
ДАВОС, Швейцария, 19 января (Reuters) - Ожидается, что Дональд Трамп встретится с мировыми лидерами бизнеса в Давосе в среду, сообщили источники, знакомые с ситуацией, поскольку присутствие президента США имеет большое значение для ежегодной встречи мировой элиты в Швейцарии.
Как сообщили источники Reuters в понедельник, на прием после выступления Трампа на ежегодном заседании Всемирного экономического форума были приглашены руководители предприятий, в том числе генеральные директора компаний финансового сектора, криптоиндустрии и консалтинга. Повестка дня оставалась неясной.
Один генеральный директор просто отметил в своем календаре «прием в честь президента Дональда Дж. Трампа», в то время как другой сказал, что, по его мнению, приглашения получили руководители глобальных компаний, а не только американские. .....
...... Трампа также сопровождают несколько высокопоставленных американских чиновников, в том числе министр финансов Скотт Бессент.
Тем временем Китай в Давосе представлен вице-премьером Хэ Лифэном, который во вторник должен выступить со специальной речью. Он также проведет прием с участием генеральных директоров и основателей глобальных компаний, сообщил источник Reuters.
...... Специальный посланник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев также посетит Давос и проведет встречи с членами американской делегации, сообщили агентству Reuters два источника, знакомые с планами визита, на условиях анонимности.
....... Бессент заявил, что европейские правительства не должны принимать ответные меры против любых мер, предпринятых США в рамках их спора.
«Я думаю, это было бы крайне неразумно», — заявил Бессент журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума, отвечая на вопрос о ответных торговых мерах, и добавил, что Европе не следует сомневаться в намерениях Трампа в отношении Гренландии.
«Я был в поездке, поэтому не поддерживал связь (с европейскими чиновниками), но я разговаривал с президентом Трампом, и, очевидно, есть много потенциальных партнеров, и я думаю, что всем следует поверить президенту на слово», — сказал Бессент
https://www.reuters.com/business/davos/trump-meet-global-ceos-davos-with-us-policy-focus-2026-01-19/
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 23:27

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:не подобається коли брешуть, не бомжам у ларька, им то же не надо они то же люди, и на финфоруме заливают пургу
Брешуть собаки ,

не буду вдаваться в молекулы , но врут люди и животные наподобие вас
Vadim_
  Hotab написав:budivelnik

твоє запитання я не бачив і не памятаю


Він теж вранці не згадає. Ні питання ні відповідь. Тому і сенсу відповідати нема

падлиза не устало?
Vadim_
  budivelnik написав:.........
Далі продовжувати ?

Можете продолжать. Но к арестованным росс. активам этот кредит никак не относится.
Но я чуть не забыл: "1. Бідівельник завжди правий. 2. ..."
МОСКВА, 19 января (Reuters) - Россия с ликованием наблюдает за тем, как стремление президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию усугубляет разногласия с Европой, несмотря на то, что его действия могут иметь серьезные последствия для безопасности Москвы, которая стремится к собственному присутствию в Арктике.
В Кремле заявили, что Трамп войдет в историю, если возьмет под контроль Гренландию, автономную территорию Дании. Специальный посланник президента Владимира Путина Кирилл Дмитриев приветствовал «распад трансатлантического союза». Бывший президент Дмитрий Медведев пошутил о том, что Европа становится беднее.
...........
Дмитриев, участвующий в переговорах с США по поводу войны на Украине, высмеял европейских лидеров в сообщениях в социальных сетях.
«Крах трансатлантического союза. Наконец-то — что-то, что действительно стоит обсудить в Давосе», — сказал Дмитриев, который на этой неделе должен встретиться с посланниками США по Украине во время Всемирного экономического форума в швейцарском курортном городе.
Дмитриев заявил в X, что «Путин понимает логику США в отношении Гренландии», сославшись на речь, в которой Путин сказал, что планы США в отношении Гренландии имеют глубокие исторические корни.
https://www.reuters.com/world/americas/russia-gleeful-trump-europe-split-over-greenland-also-has-concerns-2026-01-19/
