RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16502165031650416505>
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 09:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А применение ЯО чревато перерастанием войны в мировую с риском уничтожения всего человечества.

Думаю зараз всі погодяться що шановні партнери проковтнуть бомбардування ТЯЗ по Україні, і жодна світова ядерна війна не почнеться.
Навіть якщо випадково одна така ракета попаде по Польщі то теж зроблять вигляд що це випадково або максимум це рішуче засудять / зберуться на консультації та вишлють полякам противогази
Letusrock
 
Повідомлень: 2942
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 09:32

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:А применение ЯО чревато перерастанием войны в мировую с риском уничтожения всего человечества.

Думаю зараз всі погодяться що шановні партнери проковтнуть бомбардування ТЯЗ по Україні, і жодна світова ядерна війна не почнеться.
Навіть якщо випадково одна така ракета попаде по Польщі то теж зроблять вигляд що це випадково або максимум це рішуче засудять / зберуться на консультації та вишлють полякам противогази


Партнери повинні захистити Летусрока, який…

  Letusrock написав:не бачу сенсу ні в довічній службі, ні тим більше в героїчній загибелі.
…..низький рівень нац-патр свідомості не дозволяє …
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17654
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2561 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Партнери повинні

де я це писав? я лиш пишу реалії, а то дехто до цих пір вірить що це такий геніальни план розвала рф, і треба лише трохи потерпіти.
Чи конкретно Хотаб в захваті від нашої ролі незламної торпеди-камікадзе / червяка на гачку?
Letusrock
 
Повідомлень: 2942
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 10:37

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Во время корейской войны Макартур настаивал на применении ЯО, но Трумэн не согласился.

Вірно. У них не було чіткої мети - знищити супротивника.
І в нашій війні такої мети немає.
Хоча "поки що".
Интересный вы человек!
Наряду с толковыми и разумными постами вдруг выскакивает нечто непонятное.
Неужели вы не понимаете, что отказ от применения ЯО в корейской войне никак не связан с нежеланием уничтожить противника. Жертв в той войне было более, чем достаточно. Причём, гражданских больше, чем военных.
А применение ЯО чревато перерастанием войны в мировую с риском уничтожения всего человечества.

Я не "не понимаю", я з цим не згідний.
Ви(як 99% населення) мислите(інколи) штампами. У вас є штамп: "Застосування ЯЗ -> мировая война с риском ...". Цей штамп насаджали 70 років і ви в нього вірите. А я ні. Немає такого!
Наприклад: путін кидає ядерку на Покровськ. І що? Починається світова війна? США кидають ядерку у відповідь? Звичайно ні.
А далі путін говорить: "Наступна ядерка летить на Київ.". ВСЕ! Ми погоджуємось на умови путіна(не ужасні, але і не нормальні).
У В'єтнамі трішки по іншому, лінь писати.
Але суть, я думаю, ви зрозуміли.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7290
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 10:40

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:А применение ЯО чревато перерастанием войны в мировую с риском уничтожения всего человечества.

Думаю зараз всі погодяться що шановні партнери проковтнуть бомбардування ТЯЗ по Україні, і жодна світова ядерна війна не почнеться.
Навіть якщо випадково одна така ракета попаде по Польщі то теж зроблять вигляд що це випадково або максимум це рішуче засудять / зберуться на консультації та вишлють полякам противогази
При применении ТЯЗ, возможно, так и будет.
Всеобщая война не начнётся.
Но вряд ли спокойно проковтнуть. Как минимум, санкции уже должны быть очень суровые, не такие, как сейчас.
Ну и страны, которые сегодня не особо выступают против РФ, будут вести себя гораздо решительнее.

И не думаю, что при всём своём маразме Путин решится на это.
И по чисто военным соображениям - единичное применение ТЯО особо ничего не даст. Можете посмотреть радиус действия при взрыве 1 кт и 10 кт, например здесь - https://gelios.ua/ru/taktychna-yaderna-zbroya-radius-urazhennya-ta-jogo-osoblyvosti/ или здесь - https://homester.com.ua/ru/taktychna-yaderna-zbroya-radius-urazhennya-ta-naslidky/. А массированное применение ТЯО уже не сильно отличается от использования стратегического. И по последствиям, и по возможной ответной реакции.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38376
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 11:37

  andrijk777 написав:..................
Я не "не понимаю", я з цим не згідний.
Ви(як 99% населення) мислите(інколи) штампами. У вас є штамп: "Застосування ЯЗ -> мировая война с риском ...". Цей штамп насаджали 70 років і ви в нього вірите. А я ні. Немає такого!
Наприклад: путін кидає ядерку на Покровськ. І що? Починається світова війна? США кидають ядерку у відповідь? Звичайно ні.
А далі путін говорить: "Наступна ядерка летить на Київ.". ВСЕ! Ми погоджуємось на умови путіна(не ужасні, але і не нормальні).
У В'єтнамі трішки по іншому, лінь писати.
Але суть, я думаю, ви зрозуміли.

Узковато мыслите, товарищ! :)
В принципе, я уже ответил примерно о том же Letusrock.
Немного добавлю.
Да, из-за ЯО на Покровск 3 МВ очень вряд ли начнётся.
А смысл? 20 кт на Покровск и от него ничего не останется. Только сначала нужно отвести оттуда свои войска, а потом нельзя будет его занимать - это надолго мёртвая зона. Угроза следующего удара по Киеву - это эвакуация, 20 кт по Киеву - что слону дробинка, а 100 мт это уже совсем другой разговор.
Тут уже "Искандером" не обойдёшься, а запускать стратегическую ракету... А кто заранее скажет, летит она на Киев или на какой-нибудь Берлин-Париж? Тут уже большой риск неадекватной (а, может, и адекватной, тут как посмотреть) реакции "потенциального противника".
Ну и после любого применения ТЯО любой мощности, даже самой малой, против неядерной державы это конец всем договорам о "нераспространении". После этого все страны, которые смогут (и даже те, которые не очень могут) наплюют на все договоры и сделают всё, чтобы получить ЯО в кратчайшие сроки. И не помогут уже никакие санкции.
Вряд ли Путин будет рад такой ситуации.
Это так, поверхностно и вкратце.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38376
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 12:11

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:..................
Я не "не понимаю", я з цим не згідний.
Ви(як 99% населення) мислите(інколи) штампами. У вас є штамп: "Застосування ЯЗ -> мировая война с риском ...". Цей штамп насаджали 70 років і ви в нього вірите. А я ні. Немає такого!
Наприклад: путін кидає ядерку на Покровськ. І що? Починається світова війна? США кидають ядерку у відповідь? Звичайно ні.
А далі путін говорить: "Наступна ядерка летить на Київ.". ВСЕ! Ми погоджуємось на умови путіна(не ужасні, але і не нормальні).
У В'єтнамі трішки по іншому, лінь писати.
Але суть, я думаю, ви зрозуміли.

Узковато мыслите, товарищ! :)
В принципе, я уже ответил примерно о том же Letusrock.
Немного добавлю.
Да, из-за ЯО на Покровск 3 МВ очень вряд ли начнётся.
А смысл? 20 кт на Покровск и от него ничего не останется. Только сначала нужно отвести оттуда свои войска, а потом нельзя будет его занимать - это надолго мёртвая зона. Угроза следующего удара по Киеву - это эвакуация, 20 кт по Киеву - что слону дробинка, а 100 мт это уже совсем другой разговор.
Тут уже "Искандером" не обойдёшься, а запускать стратегическую ракету... А кто заранее скажет, летит она на Киев или на какой-нибудь Берлин-Париж? Тут уже большой риск неадекватной (а, может, и адекватной, тут как посмотреть) реакции "потенциального противника".
Ну и после любого применения ТЯО любой мощности, даже самой малой, против неядерной державы это конец всем договорам о "нераспространении". После этого все страны, которые смогут (и даже те, которые не очень могут) наплюют на все договоры и сделают всё, чтобы получить ЯО в кратчайшие сроки. И не помогут уже никакие санкции.
Вряд ли Путин будет рад такой ситуации.
Это так, поверхностно и вкратце.

Це все технічні моменти.
Можна 100-500 кт запустити.
Можна на Краматорськ. - тут варіантів море.
Звичайно наслідки будуть, звичайно будуть серйозні.
Але буде і результат - перемога над Україною.
Мій сценарій реальний? Реальний. Як мінімум ви не привели аргументів нереальності мого сценарію.
Не робить - тому що не хоче! Не вважає що перемога над Україною настільки цінна. На відміну від 2СВ. Де все робили заради перемоги. - з цього почалась дискусія і це все що я хочу сказати.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7290
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 12:23

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Он Гончаренко теж спорна лічность при Шоколадному


Гончаренко єдиний з легальних політиків хто за імплементацію трампівських миротворчих ініціатив, хоча і мажор і коньюктурщик-опортуніст. Скоріш за все він відчуває настрої виборців-одеситів.
Доречі, ми з Вами трошки сперечалися хто з 2 мажорів - Гончаренко чи Разумков гірший. Гадаю шо Разумков повністю закапсульований у олігархічній бульбашці, а у Гончаренка ще залишився зв'язок з людьми

Маленький штрих - он был единственным (кроме друзей и близких), кто поздравил меня с 75-летием. Понятно, не лично, а через Гончаренко-центр.
Так же понятно, что это предвыборная акция (типа гречки, только дешевле :) ), но всё равно приятно.


гончаренко пітух на прикормі фсб
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6469
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2712 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 12:39

  trololo написав:


гончаренко пітух на прикормі фсб
хто крім нього зараз піднімає питання строків демобілізації?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4488
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 13:02


"Якщо зевлада готова до відповідного удару по АЕС, то удару по наших не буде."
Он воно як. Так ось чому Україна в блекауті, бо нема чим дзеркально відповісти.
І хто винен, що у нас нема фламінгів і балістики? напевно тільки путін, як постійно пишуть місцеві потужники.
Schmit
 
Повідомлень: 5374
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16502165031650416505>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 192696
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 394619
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1100078
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.