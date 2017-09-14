а вот ваша ссылка просто в***р а не "прикольное мнение"...
Я лично не знаю НИ ОДНОГО знакомого(а все они не бедные люди) который собирается выезжать из Киева "на хутор", и ни от кого не слышал что их знакомые собираются выезжать, так что... более того, все масштабируют энергонезависимость) а ху.лу фак от нас, киевлян)))
Ну тут я вырвал из контекста:)) Он еще говорил что будет если выедут и не вытерпят две-три недели (так и сказал,поганец) А так то правильно. Масштабируйте и производите. То не проблема- меня интересовало лишь как это делать на 25-ом этаже, в домах то ясно. Ладно, пойду перекурю на улицу, в хате +25 а тут еще и свет дали- котел еще нажарит.
Ось бачите, ані Дніпро, ані Київ. Прилетіло, а люди у Дніпрі на перекур і +25, і світло ще дали )
Та нормально все буде. Хто має куди той виїде. А хто не має і так перезимує солдати в норах без опалення сидять і нічо. Вже тепліє.
Та канєшшна.. По-перше, багато людей працюють, причому НЕ дистанційно. Наприклад, продавці та касири магазинів, перукарі, водії тощо. Для них виїхати - це створити собі проблеми з роботою. По-друге, виїхати у заміський будинок для киян - це збільшити власну небезпеку, адже передмістя Києва потерпає від обстрілів значно більше, ніж місто. До речі, у Мико так само. Може й в інших теж. По-третє, виїхати - це збільшити витрати на життя або зменшити комфорт. Не всі готові до цього.
budivelnik написав:Якщо хочете йти таким шляхом - то я на раз-два перетворю це в маразм. Слідкуйте за руками. 1 Ціна товару складається з зарплат/податків/зборів/прибутку 2 Яка фіг різниця -як названий податок і є він прямим чи непрямий? 3 Ви купили ТОВАР а не СПИСОК з чого формується ціна товару....
А тепер марлєзонський балет... Уявіть собі що Ви праві і я тоді йду Вашею логікою Якщо Я купив Ваш товар і сплатив Вам ціну... то я МАЮ право заявляти не тільки що я сплатив податки , а й ВИМАГАТИ прихильності вашої дружини, бо Ви з зарплати(яку ви отримали в процесі продажу мені товару) купили їй квіти і отримали від неї поцілунки... Тому я вимагаю свою частину поцілунків.. І щоб Вам не було так образливо , Ви в свою чергу можете провернути ту саму операцію з дружиною того хто продав Вам квіти ... адже це ВИ оплатили йому зарплату.... і так по колу поки не дотрахаємось до мишей...
Тому ще раз 1 ПРАВО заявити що ВІН платить податки - може тільки той в чиїй відповідальності сплата цього податку + тільки той хто ПРИЙМАВ участь в створені товару/послуги після продажу/надання якої виникли податкові зобовязання 2 Купівля - це НЕ створення, і тому під час неї - в покупця НЕ виникає зобовязань по сплаті податків.( за виключенням випадків коли покупець САМОСТІЙНО сплачує наприклад внесок в ПФ при купівлі авто чи квартири, або мито при переміщенні через кордон)
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що ПДВ належить до загальнодержавних податків і зборів. Норми визначені ст. 9 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). ПДВ – це непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V ПКУ (п.п.14.1.178 п.14.1 ст.14 ПКУ). Отже, ПДВ – це непрямий загальнодержавний податок на споживання товарів/послуг на митній території України, та відповідно до ПКУ платником ПДВ виступає кожний суб’єкт (юридична чи фізична особа), який є споживачем цих товарів/послуг. Тобто оподаткуванню ПДВ підлягають операції з постачання товарів/послуг незалежно від того, хто їх споживає (держава за рахунок бюджету, підприємство за рахунок прибутку, населення за рахунок власних коштів), яким способом вони виготовлені або придбані, фінансово-господарських результатів діяльності і має бути рівно напруженим для всіх платників податку, а підприємства (організації) – продавці уповноважені здійснювати утримання та внесення до бюджету ПДВ, сплаченого кожним наступним споживачем. https://dp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/441286.html
andrijk777 написав:........... Це все технічні моменти. Можна 100-500 кт запустити. Можна на Краматорськ. - тут варіантів море. Звичайно наслідки будуть, звичайно будуть серйозні. Але буде і результат - перемога над Україною. Мій сценарій реальний? Реальний. Як мінімум ви не привели аргументів нереальності мого сценарію. Не робить - тому що не хоче! Не вважає що перемога над Україною настільки цінна. На відміну від 2СВ. Де все робили заради перемоги. - з цього почалась дискусія і це все що я хочу сказати.
Это не "технічні моменти". Одна бомба даже на 10 кт не принесёт победу над Украиной. И на 100 кт тоже. Таких зарядов для победы нужно много. Сравнение с ВОВ вообще неуместно. Тогда для СССР это была именно ВОВ, вопрос стоял о выживании страны, а не просто о победе-поражении. Если бы сейчас украинские войска стояли пусть даже не под Москвой, а хотя бы под Тулой-Квлугой - другой разговор. Росс. военная доктрина в таком случае допускает применение ЯО. А аргумент "Не робить - тому що не хоче!" - так себе. Это можно сказать в любой ситуации. Точно так же можно сказать о запуске стратегических ядерных ракет по США. Или о том, почему подлодка вместе с эсминцем не защитили танкер, арестованный американцами. об этом тоже можно сказать: "Такий сценарій реальний? Реальний". В принципе. В реальной жизни не реальный. На примере с танкером убедились. "Хочет-не хочет" тоже определяется реальными возможностями и сопутствующими и последующими рисками. Путин мог бы закрыть границы и произвести всеобщую мобилизацию и направить на войну не 700 тыс., как сейчас, а, к примеру, 1700 тыс. Это намного более реально, чем применение ЯО. Но он "не хочет" этого делать, понимая риски такого по опыту 2022. Боится, что последствия могут быть плачевными.
d44 написав:......... Щось здається що реакція то буде, але не по москві, а по расіянам на окупованих теріторіях (скоріше де нікого немає) Рішуяча відповідь була -була, по расіянам - по расіянам. Якої вам реакції ще не вистачає. Далі самі договоряйтесья з расіянами...здавайтеся
stm написав:Banderlog Переговори ніколи не зупинялись, заборона то виключно юридичний факт, що окрім зе всі інші є нелегітимними переговорникам.
Хотите сказать, что сегодня ведутся украино-росс. переговоры? Об украино-американских слышу. О росс.-американских тоже. Об украино-росс. интересно было бы узнать. Расскажите, пожалуйста, раз вы в курсе.