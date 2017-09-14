RSS
  #
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 18:01

  budivelnik написав:Отже
Після найстрашішосильнішого удару педерації ...

Я чогось так думаю що все найстрашніше у нас ще попереду.
andrijk777
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 18:04

За даними журналістів, президент України Володимир Зеленський наразі не має планів щодо поїздки на Давоський форум у Швейцарії. Причиною називається гостра енергетична криза вдома після масованого російського удару по енергетиці в умовах сильних морозів.

Разом з тим українські чиновники заявили, що український лідер все ще може відвідати Давос у четвер, якщо буде домовленість про двосторонню зустріч з Трампом.
Почекаємо, як будуть події розвиватись
pesikot
  Letusrock написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:... останні ракети летять з конвеєру,........

Через 2 недели закончатся?

ракети настільки закінчились що замість прогнозу 100 шахедів в день (над чим тут реготіли в 2024, як над нереальним показником) маємо 1000 шахедів
Щахеды, правда, не ракеты.
Но и ракет вполне хватает.
ЛАД
  Letusrock написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:... останні ракети летять з конвеєру,........

Через 2 недели закончатся?

ракети настільки закінчились що замість прогнозу 100 шахедів в день (над чим тут реготіли в 2024, як над нереальним показником) маємо 1000 шахедів

Десь вже було 1000 шахедів кожен день ?

Чи в тебе знову переляк ? )
pesikot
  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:... останні ракети летять з конвеєру,........

Через 2 недели закончатся?
якщо китай(казахстан, кіргизстан) припинить постачати підсанкційну електроніку, то поточних запасів вистачить на півроку

Вот когда это "якщо" случится, тогда и поговорим.
И не очень уверен, что в ракетах китайская электроника. Хотя, вполне возможно.
ЛАД
  Schmit написав:
  Andrey2512 написав:
  Schmit написав:А можна було у квітні..."


А можна й в 13 році дещо інакше зробити, не було б взагалі війни.

Можна було і в 13, а можна було в 19 не віддавати усю повноту влади младорегіоналам і перефарбованому у зелений колір антимайдану.


каталізаторами майдану 2014 і мошіахами електорального майдану 2019 були люди коломойського
А Порошенко сам поміркований регіонал та навіть трішечки антимайданівець, тому його путін з лавровим хвалили, а правосеки освістували
У 2014 я не голосував, але у 2му турі 2019 голосував за По, з тим же настроєм як за януковича у 3му турі 2004, в протест проти масового запОмАрАчення :D
fox767676
  Letusrock написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:... останні ракети летять з конвеєру,........

Через 2 недели закончатся?

ракети настільки закінчились що замість прогнозу 100 шахедів в день (над чим тут реготіли в 2024, як над нереальним показником) маємо 1000 шахедів


дивує, коли ви плутаєте форум (де реготіли), а якщо не плутаєте-напишіть хто? ЛАД?
-щахеди у 2023/24 були дуже примітивні, але все змінилось з часом:
українські сім карти вже в минулому, відео камери, альтмітери, старлінк, ШІ і далі буде ще складніше

For Letusrock ...

Били по голові й вибили протез ока: у Чернігові ветеран звинувачує патрульних поліцейських у побитті (Відео)
15 січня Дмитра виписали з лікарні. Він звернувся до прокуратури та разом із адвокатом готує позов до суду.


Розпочато розслідування за фактом можливого перевищення повноважень поліцейськими щодо ветерана війни на Чернігівщині
За фактом можливого перевищення службових повноважень працівниками поліції під час затримання ветерана війни у місті Чернігові зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст. 365 ККУ.

Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.


Це не тільки дописи в соц.мережах, але і звернення в прокуратуру
pesikot
  ЛАД написав:
И не очень уверен, что в ракетах китайская электроника. Хотя, вполне возможно.



Китай є основним постачальником електроніки (будь якої: американської, швейцарської, німецької, японскої), тому він не під санкціями і має можливість купувати будь що будь де

"Росія може нас ще довгий час тероризувати. І Росія вже навчилася відновлювати свої запаси. Незважаючи на санкції, вони можуть, бо іноді санкції проти основних підприємств поставлені, а збирають не основні. У Росії ще є потенціал. Вони мають можливості зараз виготовляти ракети — всю номенклатуру, яка по нас застосовується", - заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі Radio NV.


Переважна більшість іноземної електронної компонентної бази, яка використовується Росією для виробництва ракет, вироблена у США – 81%


Друга найбільша частка після США – в електронних компонентів, вироблених у Швейцарії (8%). По 3,5% – у Німеччини та Японії.


За даними групи Єрмака-Макфола, у складі крилатих ракет повітряного базування Х-101 міститься щонайменше 53 типи ЕКБ (мікросхеми, чіпи тощо) виробництва іноземних компаній. Зокрема, компоненти таких компаній, як STMicroelectronics (Швейцарія), Vicor (США), XILINX (США), Intel Corporation (США), Texas Instruments (США), ZILOG (США), Maxim Integrated (США) та Cypress Semiconductor (США).


https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... ka-makfola
