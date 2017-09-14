Water написав:
Я чуть з кроваті нє упала. (с) анекдот
З яких пір до вас це почало доходить?
Ви ж розповідали шо повернуться всі і почнуть потужно смажить шашлики.
Зараз Польща як передасть генератори в Київ, потужність додасться
Додано: Чет 22 січ, 2026 00:36
Додано: Чет 22 січ, 2026 02:53
Що за нісенітниці? За чий рахунок податковий агент сплачує податок? У кожному фіскальному чеку, який я отримую, зазначено суму ПДВ, яку я сплатив. Податковий агент просто взяв у мене гроші і передав їх державі. Мої гроші. Так само і з заробітною платою. У кожній зарплатній відомості, яку я отримую, зазначена сума ПДФО та воєнного збору, яку роботодавець просто вирахував із моїх грошей і відправив державі. Моя ЗП становить одну суму, на яку я домовлявся, а отримую я менше, оскільки держава вимагає від мого роботодавця стягнути податок перед виплатою і передати ці гроші державі. Не сплатити власні гроші, а утримати певну суму, яку я заробив. Банки теж передають державі частину моїх грошей, зароблених на депозитах. Коли ти вже зрозумієш, що податковий агент не означає власника грошей і платника? Це - посередник. ПДВ - податок на споживання. Споживач його сплачує, а не «бізнесмен». У кожній країні, де є процедура відшкодування ПДВ у разі вивезення товару закордон, отримаю гроші назад я, а не якийсь будівельник, бо будівельник ані копійки своїх грошей за ПДВ не сплатив, а сплатив їх я. Блін, ну вивчи вже хоч якісь базові речі в економіці і податках. Нудить від твого тупізму і нахабності. Навіть по відношенню до ЛАДа, з яким у мене свої розбіжності у поглядах.
Додано: Чет 22 січ, 2026 06:33
він відстоює інтереси сша
а те що не дружить з нашими
то поперше наші соросята і за глобалістів та демоуратичну партію
а друге. В нас нема карт,
по факту нам нічого сша запропонувати.
Йому на відміну єс не потрібно щоб українці гинули для захисту американців бо в сша є своя армія авіаносці і найкращі ракети
а іще між сша і рф прекрасний океан.
P/s як це у вас лібералів так получається? Спочатку боротьба за свободу майдани а потім бусифікація і призиви до вбивства презедента країни лідера вільного світу?
Спочатку псіха Путіна х лом називали поки він не обідився щас призиви до вбивства трампа ахрєнєть і главне ж самі воювати не хочете? На фронт не йдете...
