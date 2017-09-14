|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 22 січ, 2026 02:53
budivelnik написав:
Раз уповноважені - значить платять вони..
Що за нісенітниці?
За чий рахунок податковий агент
сплачує податок? У кожному фіскальному чеку, який я отримую, зазначено суму ПДВ, яку я
сплатив. Податковий агент просто взяв у мене гроші і передав їх державі. Мої
гроші. Так само і з заробітною платою. У кожній зарплатній відомості, яку я отримую, зазначена сума ПДФО та воєнного збору, яку роботодавець просто вирахував із моїх грошей і відправив державі. Моя ЗП становить одну суму, на яку я домовлявся, а отримую я менше, оскільки держава вимагає від мого роботодавця стягнути податок перед виплатою і передати ці гроші державі. Не сплатити власні гроші, а утримати певну суму, яку я заробив. Банки теж передають державі частину моїх грошей, зароблених на депозитах. Коли ти вже зрозумієш, що податковий агент не означає власника грошей і платника? Це - посередник. ПДВ - податок на споживання. Споживач його сплачує, а не «бізнесмен». У кожній країні, де є процедура відшкодування ПДВ у разі вивезення товару закордон, отримаю гроші назад я, а не якийсь будівельник, бо будівельник ані копійки своїх грошей за ПДВ не сплатив, а сплатив їх я. Блін, ну вивчи вже хоч якісь базові речі в економіці і податках. Нудить від твого тупізму і нахабності. Навіть по відношенню до ЛАДа, з яким у мене свої розбіжності у поглядах.
Додано: Чет 22 січ, 2026 06:33
Xenon написав: Letusrock написав:
Трамп в Давосі розійшовся не на жарт.
він хора тварина с ознаками психічного розладу - чому тут дивуватися?
дуже шкода що його не пристрелили коли була така змога ((
нажаль поки він при владі, всьому Світу буде пагано і в Україні війна точно не закінчиться поки він буде
він відстоює інтереси сша
а те що не дружить з нашими
то поперше наші соросята і за глобалістів та демоуратичну партію
а друге. В нас нема карт,
по факту нам нічого сша запропонувати.
Йому на відміну єс не потрібно щоб українці гинули для захисту американців бо в сша є своя армія авіаносці і найкращі ракети
а іще між сша і рф прекрасний океан.
P/s як це у вас лібералів так получається? Спочатку боротьба за свободу майдани а потім бусифікація і призиви до вбивства презедента країни лідера вільного світу?
Спочатку псіха Путіна х лом називали поки він не обідився щас призиви до вбивства трампа
ахрєнєть і главне ж самі воювати не хочете? На фронт не йдете...
АндрейМ
Моя ЗП становить одну суму, на яку я домовлявся, а отримую я менше,
Буває по різному. Мене рекрутували на певну суму яку озвучили чистими. А в контракті я побачив вже з податками. І так буває часто. І тоді дійсно виходить начебто податки з моїх доходів - це проблема роботодавця. Я хочу n тисяч на руки, а решта то твоі (роботодавця) проблеми.
pesikot написав: Letusrock написав:
Трамп в Давосі розійшовся не на жарт.
Він би так щось говорив на адресу путіна або сі, але то ні, у Трампа тоді язик
в сраці )
як кажуть: дурень, але гівно не їстьМарк Солонин
ні уха не розуміючий хто такий трамп і ким він був все життя, наслухавшисьСергія Любарського
, став яро агітувати діаспору (це більше 1млн) зробити вибір на користь Трампа (проти Байдена, а згодом Камали Харріс)
Тепер Марк каже, що гіршого за Трампа президента важко уявити, наводить всім відомі висновки американських психіатрів ще за 2017рік (про важкий діагноз:
Нарцисичний розлад особистості (англ. narcissistic personality disorder, NPD) — це розлад особистості кластеру B (драматичного), якому притаманні завищене почуття власної значущості[en], надмірна потреба у захопленні, зниження здатності або небажання співпереживати почуттям інших і міжособистісна експлуатаційна поведінка. Нарцисичний розлад часто супроводжується іншими психічними розладами та пов’язаний зі значними функціональними порушеннями та психосоціальною неспроможністю
люди в коментаріях пишуть Солоніну: що взявши на душу важкий гріх-треба вибачитись (по перше перед українцями)
тобто що ми маємо на сьогодні: хвора людина не здатна виконувати обов'язки не роблячи шкоди всьому світу (під каток трампа може потрапити будь яка країна)
передивіться відео, щоб було легше розуміти поведінку, коли подібні риси виявите у себе (я до тих кому за 75)
Досягнуто значного прогресу в переговорах щодо кінця війни: завтра зустрінусь із путіним і все обговоримо, — спецпосланець Трампа Стів Віткофф
подивіться The daily show про Трампа, який змінив інформацію у векіпедія: згідно чому він тепер "президент Венесуели"
це відоме шоу яке існує 20 років (завізно, що спонсори демократи), але варто подивитись, як вони розбирають всі помилки, точніше рухи Трампа, які на 80% мають юридичні пункти (формально перевищення президентом своїх повноважень, узурпація влади і шлях до тиранії, так саме шлях до тиранії в країні, яка 250 років тому стала колискою демократії): питання про Гренландію, про премію миру, і багато інших питань (штурм Капітолію і події в Мінесоті , трамп пояснює)
поставив українські титри, якщо ви їх не бачите, зробіть це в налаштування, а хто знає мову (там достатньо проста англійська), хай дивиться в оригіналі
Wirująświatła написав:
Досягнуто значного прогресу в переговорах щодо кінця війни: завтра зустрінусь із путіним і все обговоримо, — спецпосланець Трампа Стів Віткофф
перекладаю: бла-бла-бла-бла
Віткоф має статус спецпосланця президента,
зять трампа Джаред Кушнер не має нічого, приватна особа (2017-2021 бувший радник Трампа)
Hotab написав:АндрейМ
Моя ЗП становить одну суму, на яку я домовлявся, а отримую я менше,
...... І тоді дійсно виходить начебто податки з моїх доходів - це проблема роботодавця. Я хочу n тисяч на руки, а решта то твоі (роботодавця) проблеми.
Размер этой "проблемы" легко увидеть в странах, где ровно на одну и ту же должность можно устроиться как через b2b - так и в штат
Water написав: fler написав:
Куди ви пропонуєте повертатись, наприклад, тим, у кого розбомблене житло чи окупований нас.пункт? Окрема тема - діти, які вже кілька років навчаються за кордоном, вивчили іноземну мову та соціалізувалися.
Я чуть з кроваті нє упала. (с) анекдот
З яких пір до вас це почало доходить?
Ви ж розповідали шо повернуться всі і почнуть потужно смажить шашлики.
Ватер, навіщо ці фантазії без жодної цитати? Я ніколи не писала, що повернуться ВСІ.
fler написав: Water написав: fler написав:
Куди ви пропонуєте повертатись, наприклад, тим, у кого розбомблене житло чи окупований нас.пункт? Окрема тема - діти, які вже кілька років навчаються за кордоном, вивчили іноземну мову та соціалізувалися.
Я чуть з кроваті нє упала. (с) анекдот
З яких пір до вас це почало доходить?
Ви ж розповідали шо повернуться всі і почнуть потужно смажить шашлики.
Я ніколи не писала, що повернуться ВСІ.
Да?
- а сколько в тех прогнозах было? Aftenposten про 10% максимум говорит... Если бы вы близкие цифры заявляли - никто бы и не спорил
