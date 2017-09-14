Додано: Чет 22 січ, 2026 02:53

Мої

Що за нісенітниці?За чий рахунок податковийсплачує податок? У кожному фіскальному чеку, який я отримую, зазначено суму ПДВ, якусплатив. Податковий агент просто взяв у мене гроші і передав їх державі.гроші. Так само і з заробітною платою. У кожній зарплатній відомості, яку я отримую, зазначена сума ПДФО та воєнного збору, яку роботодавець просто вирахував із моїх грошей і відправив державі. Моя ЗП становить одну суму, на яку я домовлявся, а отримую я менше, оскільки держава вимагає від мого роботодавця стягнути податок перед виплатою і передати ці гроші державі. Не сплатити власні гроші, а утримати певну суму, яку я заробив. Банки теж передають державі частину моїх грошей, зароблених на депозитах. Коли ти вже зрозумієш, що податковий агент не означає власника грошей і платника? Це - посередник. ПДВ - податок на споживання. Споживач його сплачує, а не «бізнесмен». У кожній країні, де є процедура відшкодування ПДВ у разі вивезення товару закордон, отримаю гроші назад я, а не якийсь будівельник, бо будівельник ані копійки своїх грошей за ПДВ не сплатив, а сплатив їх я. Блін, ну вивчи вже хоч якісь базові речі в економіці і податках. Нудить від твого тупізму і нахабності. Навіть по відношенню до ЛАДа, з яким у мене свої розбіжності у поглядах.