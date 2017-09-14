andrijk777 написав:Цікаве відео про дрони/танки. Чи потрібні танки взагалі і чи дійсно дрон за 400$ знищує танк за 5 лямів.
Виявляється не все так просто. Після того як з дронами почали активно боротись - вони вже давно не коштують 400$. Для знищення танка потрібен дрон за 100К$ і то не один а декілька, що робить дрони не такою вже й універсальною зброєю.
Я про це писав ще минулого року. Дрони - це нішева зброя, як і ПТУРи, снайперські гвинтівки чи міномети. Це не є супер зброя, яка вирішує всі завдання і замінює всю зброю. Але якщо їх грамотно використовувати - то вони дають непогану перевану на полі бою. Аце це не означає, що не потрібні танки чи літаки.