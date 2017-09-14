RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16520165211652216523
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Цікаве відео про дрони/танки. Чи потрібні танки взагалі і чи дійсно дрон за 400$ знищує танк за 5 лямів.
Виявляється не все так просто. Після того як з дронами почали активно боротись - вони вже давно не коштують 400$. Для знищення танка потрібен дрон за 100К$ і то не один а декілька, що робить дрони не такою вже й універсальною зброєю.

Я про це писав ще минулого року. Дрони - це нішева зброя, як і ПТУРи, снайперські гвинтівки чи міномети. Це не є супер зброя, яка вирішує всі завдання і замінює всю зброю. Але якщо їх грамотно використовувати - то вони дають непогану перевану на полі бою. Аце це не означає, що не потрібні танки чи літаки.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2561
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 10:20

  Letusrock написав:Як там писав Хотаб, "треба було просто оновити дані, ги-ги"
Сергій Колядюк
Ніколи не думав, що працівники ТЦК можуть силоміць запихнути мене у авто, поламати мені ребра, а потім викинути на сніг о четвертій ранку не в населеному пункті.

Покахує напівправдою. Його побили, запихнули в авто, возили, зупинялися, щоб побити, далі возили. Зрештою десь викинули, документів так і не подивилися.
Мені здається, що він в цій розповіді пропустив дуже багато моментів, в тому числі й важливих, для побудови логічного ланцюжка.
З його розповіді прям таки якісь маньяки виходять.
Я не заперечую, що теоретично, ця історія могла мати місце. Але мабуть не в такому вигляді.
P.S. З власного неодноразового досвіду спілкування з представниками ТЦК в різних обласях(на Одещині не був, зразу попереджаю) - на хамство, не те що на побої, не наривався ні разу.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2561
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А Мілов казав(десь рік-два тому) що то золото майже нереально продати. Вони його продають, але продати не можуть ніяк.
І кому в тому світі вірити.... хз

Не передьоргуй.
Все реально. Питання ціни і обємів. Роспродати все й зразу за реальною ціною - нереально. Потрошки і з певним дисконтом - без проблем
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2561
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16520165211652216523
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 193701
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 395649
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1101557
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
FinYear 2026 (2)
22.01.2026 11:15
Ринок ОВДП (10596)
22.01.2026 11:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.